MINI Cooper bản kỷ niệm 60 năm, chỉ 740 chiếc trên toàn cầu

Những chiếc xe MINI ra đời từ trước những năm 60. Nhưng có lẽ chỉ khi vị kỹ sư tài ba Alec Issigonis bắt tay với tay đua lừng danh nước Anh - John Cooper vào tháng 9/1961 những biến thể MINI Cooper đầu tiên có hiệu suất cao, thương hiệu này mới bắt đầu được chú ý nhiều hơn. Chính vì lẽ đó, để kỷ niệm mối quan hệ sâu sắc mang tính lịch sử của MINI và John Cooper Works, MINI đã cho ra mắt phiên bản giới hạn mang tên Anniversary Edition dựa trên 3 mẫu xe mang tên tay đua này. Phỏng theo màu sắc xanh lục quen thuộc với các điểm nhấn màu trắng trên những mẫu xe đua do John Cooper chế tác, phiên bản kỷ niệm sở hữu nước sơn xanh British Racing Green hoặc màu đen Midnight Black. Riêng biến thể John Cooper Works Anniversary Edition có thêm màu xanh Rebel Green. Tạo điểm nhấn chiếc hatchback hiệu suất là nóc xe, ốp gương, tay nắm cửa, viền đèn xe sơn màu trắng. Mui xe trang trí đường sọc kiểu xe đua và số 74 trên cánh cửa như một cách tôn vinh chiếc xe đua MINI số hiệu 74 đã giành chiến thắng trong cuộc đua đầu tiên. Làm tròn thiết kế của phiên bản đặc biệt là bộ mâm hợp kim 18 inch và huy hiệu Cooper trên bệ bước chân và trụ C. Tiến vào bên trong cabin, MINI đã trang bị cho chiếc hatchback ghế thể thao bọc da pha vi sợi Dinamica. Trần xe màu than đen. Vô lăng thể thao bọc da Nappa với logo Cooper. Đáng chú ý, khung cửa bên ghế lái có khắc chữ ký của John Cooper. Bên dưới nắp capo vẫn là khối động cơ 3cyl 1.5 lít tăng áp sản sinh công suất 134 mã lực và momen xoắn 219 Nm. Chọn bản Cooper S, khách hàng sẽ nhận được động cơ 4cyl 2.0 lít tăng áp cho công suất 189 mã lực và mô-men xoắn 279 Nm. Cuối cùng, là biến thể JCW với phiên bản nâng cấp của động cơ nói trên, sản sinh công suất 228 mã lực và mô-men xoắn 318 Nm. Phiên bản Cooper Anniversary Edition sẽ được giới hạn ở 740 chiếc toàn cầu. Giá xe MINI Cooper 60th Anniversary Edition chưa được công bố. Video: Chi tiết MINI Cooper bản kỷ niệm 60 năm.

