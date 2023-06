Minh Nhựa tậu Ferrari F8 Tributo gần 30 tỷ đồng của Cường Đô la

Vào ngày 28/5 vừa qua, Minh Nhựa và Cường Đô la chạy Ferrari F8 Tributo và SF90 Spider. Trong đó, tay chơi siêu xe đình đám ngành nhựa điều khiển "ngựa chồm" Ferrari F8 Tributo khiến cư dân mạng tin rằng, anh đã tậu chiếc siêu xe của người bạn thân. Tuy nhiên, cả 2 đều không lên tiếng về tin đồn này. Nhưng mới đây, vào ngày 11/6/2023, Minh Nhựa đã có động thái ngầm khẳng định mình đã tậu siêu xe Ferrari F8 Tributo của Cường Đô la, khi đăng tải bức ảnh bãi đỗ xe của garage mình với sự xuất hiện của thần gió Pagani Huayra và kế bên là siêu xe Ferrari F8 Tributo màu đỏ, cả 2 đều được trùm bạt. Như vậy, sau hơn 1 thập kỷ Minh Nhựa mới chịu mua 1 chiếc siêu xe Ferrari, đây là phiên bản F8 Tributo, đàn em của F430, 458 Italia mà tay chơi siêu xe hàng đầu tại Việt Nam đã từng tậu về garage. Thậm chí, hầm đỗ xe của nhà Minh Nhựa từng xuất hiện 1 chiếc xe 488 GTB nhưng thuộc sở hữu của người vợ đầu tiên. Ferrari F8 Tributo của Minh Nhựa mua lại từ Cường Đô la gần đây chính là chiếc F8 Tributo đầu tiên về Việt Nam, xe được nhập khẩu không chính hãng, có màu sơn đỏ Rosso Corsa rất đẹp mắt. Tại thời điểm về nước, chiếc xe Ferrari F8 Tributo này có giá bán trên 23 tỷ đồng (chưa lăn bánh). F8 Tributo được thay thế dòng siêu xe Ferrari 488 GTB và thừa hưởng nhiều thiết kế cũng như "nội công" từ mẫu xe hiệu suất cao Ferrari 488 Pista với hốc gió S-Duct lấy cảm hứng từ xe Công thức 1. Ngoài ra hãng siêu xe Ý đặt một hốc gió khổng lồ vừa giải nhiệt cho xe cũng như tăng tính khí động học giúp xe tăng tốc nhanh, tản nhiệt tốt hơn. Ngoài ra, thay đổi của siêu xe Ferrari F8 Tributo so với 488 GTB đến từ mặt cửa, cụm điều khiển trung tâm cũng như thiết kế vô lăng đa chức năng mới hay trước mặt ghế phụ của siêu xe Ferrari F8 Tributo có thêm màn hình cảm ứng 7 inch và giao diện người dùng Human Machine Interface (HMI). Ferrari F8 Tributo được xem là mẫu xe tiền nhiệm của Ferrari 488 GTB nhưng "ngựa chồm" này vẫn được trang bị khối động cơ V8, dung tích 3.9 lít, tăng áp kép quen thuộc. "Trái tim" này trên siêu xe Ferrari F8 Tributo sẽ sản sinh công suất tối đa 710 mã lực tại vòng tua máy 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 770 Nm tại tua máy 3.250 vòng/phút. Các thông số này giống hệt với mẫu siêu xe Ferrari 488 Pista. Hãng siêu xe Ý tuyên bố rằng Ferrari F8 Tributo hoàn toàn mới có khả năng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 2,9 giây, thêm 4,9 giây, siêu xe Ferrari F8 Tributo sẽ đạt tốc độ 200 km/h. Siêu xe Ferrari F8 Tributo có thể chạm ngưỡng tốc độ tối đa lên đến 340 km/h, cao hơn 10 km/h so với Ferrari 488 GTB. Tại Ý, giá xe Ferrari F8 Tributo khoảng từ 261.400 USD (tương đương 6,05 tỷ đồng). Theo giới chơi xe, giá một chiếc Ferrari F8 Tributo khi mới nhập về Việt Nam vào khoảng tháng 5/2020 rơi vào khoảng 30 tỷ đồng. Hiện nay mức giá xe cũng đã giảm đi khá nhiều so với thời điểm cách đây 3 năm. Cụ thể, tuỳ vào trang bị mà mỗi chiếc siêu xe Ferrari F8 Tributo có được khi về Việt Nam, nó sẽ có giá bán khoảng 23 tỷ đồng hoặc thậm chí là lên đến 28 tỷ đồng từ phía nhà phân phối Ferrari Việt Nam. Video: Cường Đô la cầm lái siêu xe Ferrari F8 Tributo.

