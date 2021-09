Ferrari F8 Tributo Modena Italy - siêu xe độc nhất thế giới

Tính đến thời điểm hiện tại, dòng xe F8 đã có khoảng 6 chiếc cập bến Việt Nam chia đều cho cả 2 biến thể coupe (F8 Tributo) và mui trần (F8 Spider). Với giá bán Ferrari F8 Tributo triệu đô tại Việt Nam cùng hiệu năng vận hành mạnh mẽ, cái tên F8 đang ngày một thu hút được đông đảo sự quan tâm từ phía những người chơi xe. Xuất hiện trong bài viết là một chiếc Ferrari F8 Tributo đặc biệt khi chỉ được sản xuất duy nhất 1 xe trên toàn cầu, đó chính là "siêu ngựa" F8 Tributo Modena Italy - phiên bản độc đáo với diện mạo được lấy cảm hứng từ người anh em 488 Pista. Thông qua bộ ảnh cực độc của nhiếp ảnh gia Elhamy Shoukry, chúng ta giờ đây đã có được cái nhìn cận cảnh hơn về một phiên bản "hàng hiếm" đang thuộc sở hữu của một người chơi xe tại Ai Cập. Về tổng thể, thiết kế của phiên bản Ferrari F8 Tributo Modena Italy độc bản không có sự khác biệt so với một chiếc F8 Tributo tiêu chuẩn. Điểm nhấn lớn nhất chính là sự xuất hiện của một đường sọc to bản mang 2 tông màu đen và vàng được kéo dài từ phần đầu đến đuôi xe. Đây là chi tiết chúng ta chỉ thường bắt gặp được trên những phiên bản nâng cấp như 458 Speciale hay 488 Pista. Ngoại thất của xe được khoác lên lớp áo màu đỏ Rosso Corsa truyền thống của thương hiệu siêu xe lâu đời bậc nhất thế giới. Vì thế mà diện mạo đầy thể thao của "siêu ngựa" là sự kết hợp giữa 3 tông màu đỏ, đen và vàng. Thiết kế của Ferrari F8 Tributo được xem như màn "lột xác" ngoạn mục so với người tiền nhiệm 488 GTB nhưng lại được chia sẻ một số nét tương đồng với chiếc 488 Pista. Phần đầu xe có thiết kế dữ dằn và được vuốt nhọn về phía trước, cản trước được trang bị hai khe hút gió lớn, ở vị trí trung tâm là một khe gió nhỏ liên thông với nắp ca-pô thông qua một ống dẫn khí S-Duct. Ống dẫn khí này được Ferrari đưa vào sử dụng lần đầu tiên trên mẫu xe 488 Pista, chi tiết này giúp tăng lực ép cho phần đầu xe, mang lại tính ổn định khi vận hành ở tốc độ cao. Ngoài ra, phần đầu xe còn được trang bị hai líp trước cỡ nhỏ cùng 6 khe thoát khí chia đều cho hai bên, đi cùng với đó là cụm đèn chiếu sáng được thu nhỏ lại, đem đến cái nhìn hiện đại hơn. Ở góc nhìn ngang, thân xe của F8 gợi cho chúng ta cảm giác hoài cổ khi liên tưởng đến hai thế hệ tiền nhiệm 458 Italia và 488 GTB khi đều sở hữu thiết kế đầy quyến rũ nhưng lại không kém phần khí động học. Khiên Scuderia đặt ở cuối cột A và phía sau có sự xuất hiện của một khe hút gió hầm hố. Chiếc F8 Tributo Modena Italy được trang bị bộ mâm 5 chấu đơn sơn màu nòng súng. Ẩn phía sau mâm xe là hệ thống phanh đĩa hiệu suất cao bao gồm cùm phanh Brembo sơn vàng nổi bật, kết hợp cùng đĩa phanh carbon ceramic có khả năng chịu nhiệt ấn tượng. Tương tự phần đầu xe, cản sau của F8 Tributo gây ấn tượng với tạo hình hoàn toàn mới. Sự xuất hiện của cụm đèn hậu tròn kép được lấy cảm hứng từ mẫu xe đàn anh Ferrari F430, hai khe thoát khí uốn lượn và trang bị cụm ống xả kép giống thế hệ 488. Bộ khuếch tán cũng được làm lại theo hướng khí động học hơn với nhiều khe chia gió, đồng thời là phần đuôi xe được vuốt cao với một khe thoát khí ở vị trí chính giữa. Khe gió này tận dụng luồng khí chạy qua thân xe để gia tăng lực ép với mặt đường cho Ferrari F8 Tributo. Xe được trang bị nắp động cơ bằng kính trong suốt, khoe vẻ đẹp của khối động cơ V8 mạnh mẽ. Tiến vào bên trong, dấu ấn của phiên bản Modena Italy được thể hiện một cách đậm nét. Toàn bộ khoang nội thất đều được sử dụng chất liệu da Alcantara đắt đỏ với ba tông màu chính là đỏ, đen và vàng, tương tự phần ngoại thất của "siêu ngựa". Các chi tiết như vô-lăng, ghế ngồi, bảng đồng hồ,... đều được tái hiện lại diện mạo của phiên bản Modena Italy khi sử dụng tông đỏ làm chủ đạo, kết hợp cùng những đường sọc đen-vàng và chỉ khâu màu vàng. Đáng chú ý nhất là bộ ghế đua có tên Daytona Racing Seat có thiết kế thể thao, đây cũng là tuỳ chọn có giá bán cao nhất được Ferrari tung ra thị trường. Bộ ghế chỉnh cơ này có phần khung được làm từ sợi carbon siêu nhẹ giúp giảm khối lượng cho F8 Tributo thay vì sử dụng ghế chỉnh điện thông thường. Ngoài ra, ghế ngồi còn được bọc da Alcantara, tựa đầu ghế thêu logo "ngựa chồm" màu vàng và dây đai an toàn cũng có tông màu tương tự. Bên cạnh đó, vật liệu sợi carbon còn xuất hiện trên vô-lăng, lẫy chuyển số, ốp bảng đồng hồ và đường viền trên bảng táp-lô của xe. Vô-lăng được tích hợp nút khởi động, hệ thống Manettino, lẫy chuyển số và có tuỳ chọn bề mặt đồng hồ vòng tua màu vàng. Xe sử dụng hệ thống âm thanh cao cấp của JBL. Ở khu vực ghế phụ, tên xe "F8 Tributo" được sơn vàng và đính thêm một tấm biển kim loại cỡ nhỏ khắc tên phiên bản Modena Italy Special Edition, đi kèm với chữ ký của nhà sáng lập thương hiệu siêu xe nước Ý - Enzo Ferrari. Ferrari F8 Tributo Modena Italy vẫn được trang bị khối động cơ V8 tăng áp kép, có dung tích 3.9 lít được cải tiến so với người tiền nhiệm 488 GTB và sở hữu sức mạnh ngang chiếc 488 Pista. Cỗ máy này sản sinh công suất tối đa 710 mã lực tại vòng tua máy 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt mức 770 Nm tại vòng tua 3.250 vòng/phút. "Siêu ngựa" chỉ mất 2,9 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h, 7,9 giây để chạm ngưỡng 200 km/h và có tốc độ tối đa là 340 km/h. Được biết, Ferrari chỉ sản xuất duy nhất 1 chiếc F8 Tributo Modena Italy cho vị khách hàng của mình tại Ai Cập. Hiện giá xe Ferrari F8 Tributo Modena Italy vẫn là một ẩn số, tuy nhiên với hàng loạt những tuỳ chọn cao cấp được bổ sung thì mức giá của xe chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Video: Ferrari F8 Tributo đầu tiên tại Việt Nam.

