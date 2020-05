Midnight Rider - limousine lớn, nặng và sang chảnh nhất thế giới

Limousine vốn là những chiếc xe to lớn, dài hơn thường để mang tới không gian tiện nghi cho vị khách vip ngồi trong. Tuy nhiên không phải chiếc limousine nào cũng giống nhau, và nếu bạn mong muốn sở hữu một chiếc limousine thật khác thường, vậy thì xe limousine Midnight Rider chính là cái tên phù hợp nhất. Midnight Rider là chiếc limousine lớn nhất và nặng nhất trên thế giới, được công nhận chính thức bởi Sách kỷ lục Guinness Thế giới trong năm 2004 và vẫn bất bại cho tới ngày nay. Bên cạnh đó, nó cũng được cho là chiếc limousine đắt giá nhất trên thế giới và còn là chiếc sang chảnh nhất thế giới với nội thất lấy cảm hừng từ toa xe đường sắt Pullman Presidential được sử dụng trong thế kỷ 19. Câu chuyện của Midnight Rider có lẽ cũng hấp dẫn như diện mạo của nó, và nó đã từng xuất hiện ở nhiều sự kiện triển lãm quốc tế và Mỹ theo năm tháng. Nó là đứa con tinh thần của Pamela và Michael Machado của công ty Midnight Rider Inc. đến từ California, những người mong muốn chế tạo một chiếc limousine độc nhất vô nhị trên đời, một chiếc xe mà sẽ có thể giúp các hành khách sống lại những ngày tháng huy hoàng của vận tải đường sắt hạng sang. Để đạt được điều đó, họ đã nhìn vào toa xe đường sắt Pullman được sử dụng bởi Tổng thống Grant, và quyết định chế tạo một chiếc limousine mà sẽ mang phong cách của thời đại đó. Điều này đồng nghĩa rằng không gian nội thất sẽ không có chất liệu nhựa cứng, nhựa tổng hợp, gỗ ép, giả gỗ, sơn bột hoặc sợi len, mà chỉ có dùng vải đích thực, lan can và đồ đạc cố định bằng đồng thau đánh bóng, và gỗ bạch dương rắn. Kết quả, không gian nội thất có một vẻ tương phản rõ ràng so với ngoại thất, và nó chính xác là điều khiến Midnight Rider trở nên khác biệt. Về cơ bản, Midnight Rider là một chiếc limousine kiểu xe đầu kéo-toa moóc, một sản phẩm được chế tạo 90% nội bộ, bởi một đội ngũ chỉ có 5 người. Quá trình lắp ráp hoàn thiện nó đã mất đến 7 năm, và hầu hết quá trình đó là thử nghiệm và kiểm tra lỗi, bởi đội ngũ đã gửi chiếc xe tới nhiều đơn vị chuyên môn khác nhau. Khi nó được hoàn thành trong mùa hè năm 2003, Midnight Rider đã mang cái giá 2,5 triệu USD, cho dù chủ nhân dự tính ngày nay nó sẽ có giá gấp đôi. Trong chưa tới 4 năm, chiếc xe đã giúp thu hồi chi phí đầu tư. Chiếc limousine là một toa xe 22 bánh gắn vào phía sau một chiếc xe đầu kéo Peterbilt sử dụng động cơ Cummins với 435 mã lực. Nó dài hơn gấp 4 lần so với một chiếc limousine thông thường (dài 21 mét), cao gấp đôi hai chiếc Cadillac Escalade chồng lên nhau, và sử dụng tiếng còi đặc biệt từ bản nhạc của Allman Brothers. Nặng tới 25 tấn, Rider có thể di chuyển ở tốc độ 144 km/h trên bề mặt phẳng và 64 km/h trên bè mặt dốc 6%, và có thể chở 40 hành khách trong nội thất cực kỳ dễ chịu. Chiếc xe có tới 4 khu vực giải trí: 3 phòng chờ và 1 quầy bar cỡ lớn; và có đi kèm một nhóm nhân viên 5 người để đáp ứng yêu cầu của mọi người gồm: 2 tài xế, 1 người dẫn chương trình, 1 người pha chế đồ uống và 1 chuyên viên vận hành. Các khu vực được phân biệt thành Pullman Lounge, Observation Lounge, Fifth Wheel Lounge và Jake Brake Bar, mỗi nơi đều có hệ thống âm thanh riêng, vậy nên các vị khách có thể thoải mái mở những bản nhạc khác nhau hoặc lựa chọn nội dung giải trí khác thông qua các TV màn hình phẳng. Không nội thất bên trong Midnight Rider rộng 38,6 mét vuông bao quát 4 khu vực, tách biệt bởi cầu thang. Một hệ thống điện thoại nội bộ cho phép hành khách từ ba khu phòng chờ gọi xuống quầy bar và đặt đồ uống mang lên cho họ. Trong toàn bộ thời gian chuyến đi, quầy bar luôn mở rộng cho mọi vị khách, và họ cũng có thể tận hưởng những bữa ăn nhẹ. Midnight Rider là một phương tiện hoạt động hợp pháp và được cấp phép đi khắp nước Mỹ mà không bị hạn chế gì.Giá thuê Midnight Rider không hề rẻ với 1.000 USD/tiếng, mỗi chuyến đi dài tối thiểu 3 tiếng. Nhưng nếu hành khách đặt một chuyến di dài thì họ cũng có thể nhận khuyến mãi thuê phòng khách sạn rẻ hơn tại những nơi có thỏa thuận với công ty. Với một bể nhiên liệu dung tích 1.135 lít, chiếc xe có thể thực hiện chuyến đi từ San Diego tới Chicago (dài hơn 3.300 km) mà không cần dừng đổ nhiên liệu. Một điều đáng nói khác ở chiếc xe khổng lồ này là thời gian bảo dưỡng dọn dẹp. Dựa theo nhà sản xuất, thời gian để lau dọn chiếc xe sau một chuyến đi sẽ cần tới 36 giờ lao động, và nó chỉ đi khoảng 5 chuyến một tháng mà thôi. Nhìn chung, công sức bỏ ra cho chiếc xe là xứng đáng, bởi Midnight Rider là một phương tiện nổi tiếng phá nhiều kỷ lục thế giới. Video: Chi tiết xe limousine Midnight Rider lớn nhất thế giới.

Limousine vốn là những chiếc xe to lớn, dài hơn thường để mang tới không gian tiện nghi cho vị khách vip ngồi trong. Tuy nhiên không phải chiếc limousine nào cũng giống nhau, và nếu bạn mong muốn sở hữu một chiếc limousine thật khác thường, vậy thì xe limousine Midnight Rider chính là cái tên phù hợp nhất. Midnight Rider là chiếc limousine lớn nhất và nặng nhất trên thế giới, được công nhận chính thức bởi Sách kỷ lục Guinness Thế giới trong năm 2004 và vẫn bất bại cho tới ngày nay. Bên cạnh đó, nó cũng được cho là chiếc limousine đắt giá nhất trên thế giới và còn là chiếc sang chảnh nhất thế giới với nội thất lấy cảm hừng từ toa xe đường sắt Pullman Presidential được sử dụng trong thế kỷ 19. Câu chuyện của Midnight Rider có lẽ cũng hấp dẫn như diện mạo của nó, và nó đã từng xuất hiện ở nhiều sự kiện triển lãm quốc tế và Mỹ theo năm tháng. Nó là đứa con tinh thần của Pamela và Michael Machado của công ty Midnight Rider Inc. đến từ California, những người mong muốn chế tạo một chiếc limousine độc nhất vô nhị trên đời, một chiếc xe mà sẽ có thể giúp các hành khách sống lại những ngày tháng huy hoàng của vận tải đường sắt hạng sang. Để đạt được điều đó, họ đã nhìn vào toa xe đường sắt Pullman được sử dụng bởi Tổng thống Grant, và quyết định chế tạo một chiếc limousine mà sẽ mang phong cách của thời đại đó. Điều này đồng nghĩa rằng không gian nội thất sẽ không có chất liệu nhựa cứng, nhựa tổng hợp, gỗ ép, giả gỗ, sơn bột hoặc sợi len, mà chỉ có dùng vải đích thực, lan can và đồ đạc cố định bằng đồng thau đánh bóng, và gỗ bạch dương rắn. Kết quả, không gian nội thất có một vẻ tương phản rõ ràng so với ngoại thất, và nó chính xác là điều khiến Midnight Rider trở nên khác biệt. Về cơ bản, Midnight Rider là một chiếc limousine kiểu xe đầu kéo-toa moóc, một sản phẩm được chế tạo 90% nội bộ, bởi một đội ngũ chỉ có 5 người. Quá trình lắp ráp hoàn thiện nó đã mất đến 7 năm, và hầu hết quá trình đó là thử nghiệm và kiểm tra lỗi, bởi đội ngũ đã gửi chiếc xe tới nhiều đơn vị chuyên môn khác nhau. Khi nó được hoàn thành trong mùa hè năm 2003, Midnight Rider đã mang cái giá 2,5 triệu USD, cho dù chủ nhân dự tính ngày nay nó sẽ có giá gấp đôi. Trong chưa tới 4 năm, chiếc xe đã giúp thu hồi chi phí đầu tư. Chiếc limousine là một toa xe 22 bánh gắn vào phía sau một chiếc xe đầu kéo Peterbilt sử dụng động cơ Cummins với 435 mã lực. Nó dài hơn gấp 4 lần so với một chiếc limousine thông thường (dài 21 mét), cao gấp đôi hai chiếc Cadillac Escalade chồng lên nhau, và sử dụng tiếng còi đặc biệt từ bản nhạc của Allman Brothers. Nặng tới 25 tấn, Rider có thể di chuyển ở tốc độ 144 km/h trên bề mặt phẳng và 64 km/h trên bè mặt dốc 6%, và có thể chở 40 hành khách trong nội thất cực kỳ dễ chịu. Chiếc xe có tới 4 khu vực giải trí: 3 phòng chờ và 1 quầy bar cỡ lớn; và có đi kèm một nhóm nhân viên 5 người để đáp ứng yêu cầu của mọi người gồm: 2 tài xế, 1 người dẫn chương trình, 1 người pha chế đồ uống và 1 chuyên viên vận hành. Các khu vực được phân biệt thành Pullman Lounge, Observation Lounge, Fifth Wheel Lounge và Jake Brake Bar, mỗi nơi đều có hệ thống âm thanh riêng, vậy nên các vị khách có thể thoải mái mở những bản nhạc khác nhau hoặc lựa chọn nội dung giải trí khác thông qua các TV màn hình phẳng. Không nội thất bên trong Midnight Rider rộng 38,6 mét vuông bao quát 4 khu vực, tách biệt bởi cầu thang. Một hệ thống điện thoại nội bộ cho phép hành khách từ ba khu phòng chờ gọi xuống quầy bar và đặt đồ uống mang lên cho họ. Trong toàn bộ thời gian chuyến đi, quầy bar luôn mở rộng cho mọi vị khách, và họ cũng có thể tận hưởng những bữa ăn nhẹ. Midnight Rider là một phương tiện hoạt động hợp pháp và được cấp phép đi khắp nước Mỹ mà không bị hạn chế gì. Giá thuê Midnight Rider không hề rẻ với 1.000 USD/tiếng, mỗi chuyến đi dài tối thiểu 3 tiếng. Nhưng nếu hành khách đặt một chuyến di dài thì họ cũng có thể nhận khuyến mãi thuê phòng khách sạn rẻ hơn tại những nơi có thỏa thuận với công ty. Với một bể nhiên liệu dung tích 1.135 lít, chiếc xe có thể thực hiện chuyến đi từ San Diego tới Chicago (dài hơn 3.300 km) mà không cần dừng đổ nhiên liệu. Một điều đáng nói khác ở chiếc xe khổng lồ này là thời gian bảo dưỡng dọn dẹp. Dựa theo nhà sản xuất, thời gian để lau dọn chiếc xe sau một chuyến đi sẽ cần tới 36 giờ lao động, và nó chỉ đi khoảng 5 chuyến một tháng mà thôi. Nhìn chung, công sức bỏ ra cho chiếc xe là xứng đáng, bởi Midnight Rider là một phương tiện nổi tiếng phá nhiều kỷ lục thế giới. Video: Chi tiết xe limousine Midnight Rider lớn nhất thế giới.