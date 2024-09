MG7 tại Việt Nam giảm tới 60 triệu đồng, rẻ nhất phân khúc D

Theo đó, một đại lý tại Hà Nội đã ưu đãi lên đến 51 triệu đồng cho khách mua xe MG7 bản 1.5T Luxury trong thời điểm này. Giá xe MG7 bản 1.5T Luxury sau ưu đãi chỉ còn 688 triệu đồng. Trong khi đó, khách mua bản 2.0T Premium cũng được ưu đãi 60 triệu đồng. Giá bản này sau ưu đãi chỉ còn 958 triệu đồng. MG7 ssau giảm giá sẽ về ngang với xe cỡ C như Mazda3 1.5L Premium (699 triệu đồng), Hyundai Elantra 2.0 AT Cao cấp (699 triệu đồng). MG7 chính là mẫu xe thứ 4 mà thương hiệu MG giới thiệu tại Việt Nam. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.884 x 1.889 x 1.447 mm và chiều dài cơ sở 2.778 mm. MG7 sở hữu thiết kế thể thao, khỏe khoắn nhưng cũng không kém phần hiện đại. Đầu xe gây ấn tượng với cụm đèn pha kiểu tam giác sắc cạnh được trang bị dải đèn LED đôi phía bên trong, đi kèm hốc thông gió hai bên yếm trước giúp tăng thêm phần thể thao. Tùy cấu hình mà xe sẽ được trang bị bộ mâm loại 18 inch hoặc 19 inch, kèm lốp 225/50 hoặc 245/40. Phía đuôi xe gây ấn tượng với cụm đèn hậu LED nối liền, cánh gió đuôi nhỏ tích hợp vào nắp cốp sau và 4 ống xả hình bầu dục chia đều sang 2 bên. Phiên bản cao cấp nhất sẽ có thêm logo màu đen trên sườn xe, cánh gió đuôi chủ động và màu sơn ngoại thất xanh lá British Green độc quyền. Về nội thất, MG7 sở hữu cấu hình 5 chỗ ngồi. Không gian khoang cabin của xe trông rất hiện đại, sang trọng không thua gì những mẫu xe sang Đức với bảng đồng hồ LCD toàn phần 10,25 inch, màn hình điều khiển trung tâm 12,3 inch nổi bật trên taplo và màn hình HUD. Mẫu sedan cỡ D này còn được trang bị hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập, hệ thống lọc bụi mịn PM2.5 giúp không khí bên trong xe luôn trong lành. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama giúp người lái xe và hành khách có thể hòa mình với thiên nhiên trong những hành trình của mình. Ngoài ra, xe còn có những tiện ích khác như: Sạc không dây cho hành khách phía trước, ghế lái chỉnh điện nhớ 2 vị trí, nút “Super Sport” trên vô lăng … giúp hỗ trợ người lái và mang lại những trải nghiệm tiện nghi nhất trên một sản phẩm nổi bật. Cốp điện với hàng ghế sau có thể gập phẳng 60:40 giúp tối ưu không gian hành lý khi cần thiết. Cung cấp sức mạnh cho MG7 bản tiêu chuẩn là động cơ 1.5L tăng áp có công suất 167 mã lực, mô-men xoắn 275 Nm, kết hợp hộp số 7 cấp ly hợp kép ZF. Trong khi đó, hai bản cao cấp sẽ được trang bị máy 2.0L tăng áp có công suất 227 mã lực, mô-men xoắn 380 Nm, kết hợp số 8 cấp ZF. Về trang bị an toàn, MG7 sở hữu gói hỗ trợ lái ADAS với nhiều tính năng như: kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo chệch làn, giữ làn khẩn cấp, cảnh báo tiền va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp tự động, nhận diện biển báo giao thông, camera 360… Video: Đánh giá sedan cỡ D - MG7 2024 mới tại Việt Nam.

