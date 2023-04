MG7 "giá mềm ngập công nghệ" sẽ về Việt Nam - Toyota Camry dè chừng

Trong triển lãm Ô tô Thượng Hải 2023 diễn ra tại Trung Quốc, MG7 2023 mới đã trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của gian hàng MG. Chẳng bao lâu sau đó, đã có thông tin về việc MG7 cũng sẽ được bán tại Việt Nam. Theo thông tin từ một số nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, MG7 sẽ ra mắt Việt Nam vào cuối năm nay. Tại thị trường Trung Quốc, mẫu xe sedan MG7 2023 được định vị trong phân khúc hạng C. Tuy nhiên, khi về Việt Nam, mẫu xe này có thể sẽ tham gia vào phân khúc sedan hạng D, cạnh tranh với Toyota Camry, Honda Accord, Kia K5 và Mazda6. Nguyên nhân là bởi trong phân khúc sedan cỡ C tại Việt Nam, thương hiệu MG đã có một đại diện là MG5. Bản thân kích thước của MG7 cũng lớn hơn những mẫu sedan hạng C điển hình như Honda Civic hay Mazda3. Cụ thể, xe sở hữu chiều dài 4.884 mm, chiều rộng 1.889 mm, chiều cao 1.447 mm và chiều dài cơ sở 2.778 mm. Do đó, sẽ không ngạc nhiên nếu MG7 trở thành gương mặt mới trong phân khúc sedan hạng D tại Việt Nam. Hiện trang bị cụ thể và giá bán của MG7 tại Việt Nam chưa được hé lộ. Tuy nhiên, nếu theo truyền thống của những mẫu xe MG trước đó thì MG7 dự kiến sẽ có giá thấp hơn các đối thủ cùng phân khúc và không vượt quá con số 1 tỷ đồng. Tại Trung Quốc, giá xe MG7 khá rẻ, dao động từ 119.800 - 169.800 Nhân dân tệ (khoảng 410 - 581 triệu đồng). Tuy có giá "mềm" nhưng MG7 tại Trung Quốc lại sở hữu trang bị đầy đủ, từ đèn pha LED, vành 19 inch khỏe khoắn, cùm phanh màu đỏ thể thao, đèn hậu LED đến cánh gió đuôi chủ động. Thêm vào đó là thiết kế fastback thể thao và mượt mà, gợi liên tưởng đến những mẫu xe sang như Audi A7 Sportback. Bên trong MG7 là không gian nội thất sang trọng trong tầm giá với chất liệu da Dinamica hoặc da lộn, ghế thể thao, vô lăng 3 chấu vát đáy và bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch nối liền với màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch. Chưa hết, MG7 còn có chip Qualcomm Snapdragon 8155, màn hình hiển thị thông tin kính lái với công nghệ thực tế ảo AR-HUD, hệ thống âm thanh Bose 14 loa, cửa sổ trời toàn cảnh và tính năng đỗ xe nhớ vị trí. Bên cạnh đó là những tính năng an toàn như camera 360 độ, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ chuyển làn đường, hỗ trợ lái thông minh Navigation Guided Pilot, đỗ xe tự động và đỗ xe điều khiển từ xa. Tại thị trường Trung Quốc, MG7 có 2 tùy chọn động cơ Đầu tiên là động cơ tăng áp, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 192 kW (khoảng 262 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 405 Nm. Động cơ đồng hành với hộp số tự động 9 cấp mới do tập đoàn mẹ SAIC sản xuất. Thứ hai là động cơ 1.5L với công suất tối đa 180 mã lực. Động cơ này đi kèm với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Theo tin đồn, sau khi kết thúc thỏa thuận hợp tác với Tan Chong Motor từ cuối tháng 6 năm nay, tập đoàn xe Trung Quốc SAIC sẽ trực tiếp phân phối xe MG tại Việt Nam. Điều này có thể giúp danh mục sản phẩm của thương hiệu MG ở Việt Nam có thêm những cái tên mới như MG7. Video: MG7 "giá mềm ngập công nghệ" sẽ về Việt Nam?

