Mazda CX-60 chạy thử tại Đông Nam Á, liệu có về Việt Nam?

Ra mắt toàn cầu vào tháng 3/2022, Mazda CX-60 hoàn toàn mới là mẫu SUV đầu tiên của Mazda áp dụng nền tảng Skyactiv Multi-Solution Scalable Architecture, cho phép cấu hình động cơ đặt trước và hệ dẫn động cầu sau mang lại trải nghiệm lái khác biệt cho người dùng. Mazda CX-60 là đại diện của hãng xe Nhật Bản khi ứng dụng nền tảng Skyactiv với các tùy chọn động cơ đa dạng phù hợp từng thị trường. Tại Philippines, Mazda CX-60 cung cấp hai lựa chọn động cơ gồm: Động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng với dung tích 3.3L, công suất tối đa 280 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm. Động cơ diesel tăng áp với cùng dung tích 3.3L, cho công suất 251 mã lực và mô-men xoắn 550 Nm. Cả hai động cơ này đều được kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, tối ưu hóa khả năng vận hành trên nhiều loại địa hình khác nhau. Đáng chú ý, cả hai động cơ này còn được trang bị hệ thống mild hybrid M Hybrid Boost 48V với động cơ điện nhỏ và bộ pin lithium-ion 0,33 kWh tạo ra công suất 16 mã lực và 153 Nm giúp giảm thiểu mức tiêu thụ nhiên liệu và tăng khả năng tăng tốc. Tại Singapore, phiên bản CX-60 được trang bị đơn giản hơn với động cơ xăng 2.5L 4 xi-lanh hút khí tự nhiên cho công suất 189 mã lực và mô-men xoắn 261 Nm, hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Phiên bản này không có công nghệ mild hybrid phù hợp với nhu cầu vận hành ở khu vực đô thị. Mazda CX-60 2025 mới sở hữu kích thước tổng thể dài từ 4.740 - 4.745 mm, rộng 1.890 mm và cao 1.670 - 1.685 mm cùng chiều dài cơ sở 2.870 mm. So với các mẫu SUV khác của Mazda, CX-60 được định vị nằm giữa CX-5 (dài 4.575 mm, chiều dài cơ sở 2.700 mm) và CX-8 ba hàng ghế (dài 4.900 mm, chiều dài cơ sở 2.930 mm). Tương tự ngoại thất, nội thất của mẫu SUV hạng trung này cũng có 2 gói Premium Modern và Premium Sport. Trong đó, gói Premium Modern bổ sung nội thất màu đen tuyền và những điểm nhấn màu bạc cho xe. Với gói Premium Sport, xe sẽ đi kèm nội thất màu nâu với những điểm nhấn bằng da lộn và ốp trang trí màu xám nòng súng. Chưa hết, Mazda CX-60 còn có màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD 10,4 inch. Thêm vào đó là hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập... ghế sau gập 40:20:40, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, màn hình trung tâm kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, cổng USB Type A/Type C và ghế trước thông hơi làm mát. Ngoài ra, xe còn được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động i-Activsense tiêu chuẩn. Gói này bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ phanh thông minh, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù,... Với thiết kế tinh tế đặc trưng của Mazda và nền tảng công nghệ mới, Mazda CX-60 hứa hẹn sẽ là lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc SUV cao cấp tại thị trường Malaysia, cạnh tranh với các đối thủ mạnh như BMW X3 hay Mercedes-Benz GLC. Các tính năng hiện đại cùng với những trang bị về an toàn và hỗ trợ lái tiên tiến, sẽ mang lại cho CX-60 ưu thế trong phân khúc. Mẫu xe SUV Mazda CX-60 hiện đang tạo ra sức hút lớn ở các thị trường châu Á. Sự xuất hiện của CX-60 tại Malaysia là bước tiến mới cho Mazda trong việc mở rộng dòng xe cao cấp tại khu vực Đông Nam Á, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Video: Xem chi tiết Mazda CX-60 hoàn toàn mới

