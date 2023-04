MG7 2023 từ 750 triệu "rục rịch" về Việt Nam - Kia K5 dè chừng

Theo thông tin từ tư vấn bán hàng, nhiều khả năng MG7 sẽ về Việt Nam vào cuối năm nay. Tuy nhiên, chưa rõ đơn vị nào sẽ phân phối xe tại Việt Nam,b ởi hiện tại, MG Việt Nam đang trong quá trình đổi chủ. Cụ thể từ 30/6/2023, Công ty con thuộc tập đoàn Tan Chong Motor là TC Services Việt Nam sẽ không còn là nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền thương hiệu MG tại thị trường Việt Nam, do SAIC Motor International Co., Ltd. (SMIL) đã chấm dứt thỏa thuận phân phối ở nước ngoài. MG7 2023 mới chính là thành viên đầu tiên của MG Black Label, 1 phân khúc cao cấp của thương hiệu MG. Xe sở hữu kích thước D x R x C lần lượt là 4.884 x 1.889 x 1.447 mm và chiều dài cơ sở của xe đạt 2.778 mm. Với kích thước này, MG7 sẽ được định vị trong phân khúc sedan hạng D, cạnh tranh với Toyota Camry, Kia K5 tại Việt Nam. Mẫu xe sedan MG7 2023 sở hữu thiết kế không chỉ thể thao, khỏe khoắn mà còn toát lên sự sang trọng và hiện đại. Đầu xe gây ấn tượng với cụm đèn pha kiểu tam giác sắc cạnh được trang bị dải đèn LED đôi bên trong, hốc thông gió hai bên yếm trước tăng thêm phần thể thao. Tùy cấu hình mà xe sẽ được trang bị bộ mâm loại 18 inch hoặc 19 inch, kèm lốp 225/50 hoặc 245/40. Đuôi xe có lẽ là phần hấp dẫn nhất của MG7 2023 với cánh lướt gió khí động học trông như trên Porsche Panamera. Khi di chuyển trên đường phố đông đúc, cánh gió sau chỉnh điện 3 giai đoạn thích ứng sẽ được cất vào cốp sau. Cánh gió sau khi ẩn đi, đuôi vịt hơi nhô cao đáp ứng yêu cầu khí động học ở tốc độ bình thường. Khi tốc độ trên 100 km/h, cánh gió sau sẽ tự động nâng lên và mở ra, mang lại khả năng lái ổn định hơn như các siêu xe. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị hệ thống 4 ống xả cùng bộ khuếch tán gió lớn, cụm đèn hậu LED trải dài toàn chiều rộng đuôi xe. Về nội thất, MG7 2023 sở hữu cấu hình 5 chỗ ngồi. Không gian khoang cabin của xe trông rất hiện đại, sang trọng không thua gì những mẫu xe sang nước Đức với bảng đồng hồ LCD toàn phần 10,25 inch và màn hình điều khiển trung tâm 12,3 inch nổi bật trên taplo. Chiếc sedan cỡ C này còn được trang bị vòm kính đóng mở Topload, hệ thống buồng lái thông minh Zebra Luoshen 8155, hỗ trợ lái thông minh cao cấp MG PILOT 2.0 và hệ thống âm thanh BOSE Premium 9 loa... Trên phiên bản cao cấp còn có hệ thống treo điều khiển điện tử điều chỉnh thông minh mCDC, chế độ siêu chơi X-Mode và hệ thống âm thanh vòm BOSE Centerpoint 14 loa, công nghệ âm thanh vòm SurroundStag. Ngoài ra, xe còn có các tính năng nổi bật khác như: hệ thống ghế ngồi được bọc da cao cấp với kiểu dáng thể thao ôm sát cơ thể người ngồi. Cửa sổ trời toàn cảnh dạng kép siêu lớn cho 2 hàng ghế mang tới không gian thoáng đãng trong xe. Về trang bị an toàn, MG7 được tích hợp các tính năng hỗ trợ lái hiện đại và tiên tiến như: hệ thống hành trình thông minh ISC, hệ thống hỗ trợ chuyển làn thông minh ALC và hỗ trợ lái thông minh NGP, hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh cao cấp NGP (Navigation Guided Pilot), các chức năng đỗ xe tự động APA và đỗ xe tự động điều khiển từ xa RPA, có thể bao quát toàn bộ chỗ đỗ xe. Chưa rõ khi về Việt Nam xe sẽ được trang bị hệ truyền động nào. Tại thị trường Trung Quốc, MG7 có 2 tùy chọn động cơ bao gồm: Động cơ tăng áp 4 xy-lanh, dung tích 2.0L cho đầu ra công suất 261 mã lực và mô-men xoắn 405 Nm. Đi kèm hộp số sàn 9 cấp. Thứ 2 là động cơ tăng áp 4 xy-lanh, dung tích 1.5L, cho đầu ra công suất 180 mã lực và mô-men xoắn 298 Nm. Đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp. Ngoài ra, xe còn được tích hợp thêm 4 chế độ lái Normal, Eco, Sport và X-MODE. Nếu chọn chế độ X-MODE, người dùng có thể bật hai chế độ cài đặt sẵn là chế độ đường đua và chế độ tăng tốc trên đường thẳng đồng thời điều chỉnh công suất, hệ thống lái, độ cứng và mềm của hệ thống treo trong điều chỉnh hiệu suất. Tại thị trường Trung Quốc, giá xe MG7 2023 bán ra dao động từ 119.800 - 169.800 NDT(khoảng 405 - 574 triệu đồng). Bên cạnh MG7, hãng xe Trung Quốc dự định sẽ giới thiệu một mẫu xe khác là MG4 tại Việt Nam. Tuy nhiên, hiện tại hãng vẫn chưa tiết lộ bất cứ thông tin gì về mẫu xe này. Video: Chi tiết MG7 2023 đang "rục rịch" về Việt Nam.

