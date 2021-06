MG5 từ 430 triệu đồng tại Thái, về Việt Nam "đấu" Toyota Corolla

Theo thông tin từ trang Headlightmag (Thái Lan), MG Thái Lan đã chốt lịch ra mắt mẫu sedan MG5 2021 hoàn toàn mới vào ngày 20/7 tới đây. Mức giá khởi điểm dự kiến cho mẫu xe này là 600.000 Bath (tương đương 433 triệu đồng). Được định vị ở phân khúc sedan hạng C phổ thông, MG5 2021 sẽ cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe như Honda Civic hay Toyota Corolla tại Thái Lan sau khi được ra mắt. Khác với phiên bản bán ra tại thị trường Trung Quốc, MG5 2021 tại Thái Lan chỉ bán ra phiên bản lắp động cơ 4cyl dung tích 1.5L hút khí tự nhiên, công suất tối đa 118 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 150Nm tại 4.500 vòng/phút, sử dụng kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp (CVT) và hệ dẫn động cầu trước (FWD). Trong khi đó, phiên bản động cơ 4cyl dung tích 1.5L tăng áp cho 171 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm mạnh mẽ hơn, sử dụng kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp sẽ “vắng mặt” ở Thái Lan. Sở hữu thiết kế đẹp mắt, MG 5 2021 là mẫu sedan hứa hẹn sẽ hút khách nếu được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Về thiết kế, lưới tản nhiệt mới của MG5 thế hệ mới khá rộng và có hình dạng tương tự như thiết kế lưới tản nhiệt của Maserati. Nằm dọc theo lưới tản nhiệt mới là cặp đèn pha LED tích hợp dải đèn LED chiếu sáng ban ngày. Bên cạnh đó, thiết kế cản sau thể thao với bộ khuếch tán sau (giả) và ống xả đôi. Đèn hậu LED có thiết kế vuốt ngược lấy cảm hứng từ MG 6. Nhìn chung, MG5 thế hệ mới mang thiết kế ấn tượng, nhất là ở phần đầu xe giúp mẫu xe này dễ dàng nhận được sự chú ý. Trong khi cụm đèn hậu phía sau mang thiết kế tương đồng với đèn hậu của mẫu sedan Peugeot 508. MG5 thế hệ mới sở hữu kích thước (DxRxC) lần lượt: 4.675 x 1.842 x 1.480 mm, đi cùng với chiều dài cơ sở đạt 2.680 mm, tương đương với chiều dài cơ sở của Honda Civic (2.700mm). Nội thất của mẫu xe sedan MG5 2021 thiết kế khá “nịnh mắt” với vô lăng thiết kế thể thao, màn hình giải trí 14,1 inch, trang bị cửa cửa sổ trời cỡ lớn, ghế bọc da và đường chỉ khâu nổi bật. Sau khi ra mắt tại Thái Lan, MG5 2021 sẽ sớm về Việt Nam, nhanh nhất là trong năm nay. Sự xuất hiện của MG5 2021 sẽ bổ sung vào danh mục sản phẩm của MG Việt Nam hiện nay, vốn chỉ có 2 dòng CUV hạng B và C. Nếu được phân phối, MG5 2021 hứa hẹn sẽ hấp dẫn khách hàng Việt nhờ vào thiết kế và giá bán hấp dẫn trong phân khúc. Theo đó, mặc dù MG5 2021 được định vị ở phân khúc C, nhưng giá bán sẽ trong tầm giá phân khúc B. Giá bán “đứng giữa” sẽ giúp MG5 2021 cạnh tranh tốt trong cả 2 phân khúc, hứa hẹn sẽ trở thành mẫu xe bán chạy của MG Việt Nam. Dẫu vậy, đối với số đông người mua xe, thì thương hiệu xe MG vẫn còn khá mới mẽ, ngoài ra đa số khách hàng Việt mang định kiến thương hiệu xe có nguồn gốc từ Trung Quốc. Chính vì thế, thương hiệu MG cần một khoảng thời gian để chinh phục khách hàng Việt, đồng thời để người dùng Việt kiểm chứng về chất lượng. Video: MG5 2021 chốt lịch ra mắt tại Thái Lan, sắp về Việt Nam.

