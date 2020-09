MG5 2021 - xe "Tàu", mác Anh sắp bán ra tại Đông Nam Á

Cách đây không lâu, những hình ảnh rò rỉ đầu tiên của mẫu xe MG5 2021 mới đã được tung lên mạng. Đến nay, mẫu sedan cỡ C này mới lộ diện hoàn toàn trước ngày ra mắt chính thức. MG5 2021 hiện là mẫu sedan nhỏ nhất của thương hiệu MG. Xe sở hữu chiều dài 4.675 mm, rộng 1.842 mm, cao 1.480 mm và chiều dài cơ sở 2.680 mm. Như vậy, MG5 2021 có chiều dài, chiều rộng và chiều cao đều nhỉnh hơn Honda Civic cũng như Mazda3 nhưng chiều dài cơ sở lại ngắn hơn. Bên ngoài, MG5 2021 được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của thương hiệu gốc Anh quốc. Ngoài MG5 mới, ngôn ngữ thiết kế này cũng đã được dùng cho mẫu sedan MG6 và SUV Linghang. Do đó, MG5 2021 cũng sở hữu thiết kế đầu xe khiến người ta liên tưởng đến ôtô hạng sang Maserati. Trên đầu xe, MG5 2021 thế hệ mới được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn, cản trước thể thao và cụm đèn pha LED sắc sảo hơn, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày. Đèn báo rẽ của xe nằm trong hốc gió hai bên góc cản trước. Ngoài ra, nắp ca-pô và đầu xe của mẫu sedan cỡ C này còn dốc xuống dưới khiến người ta nghĩ tới một khuôn mặt buồn. Bên sườn, MG5 2021 gây ấn tượng bằng nóc dốc về phía sau và đường vai xe cao hơn trước. Xe sẽ dùng vành la-zăng có đường kính 16 inch trước và 17 inch sau. Đằng sau, MG5 2021 cũng được trang bị cụm đèn hậu hình móng vuốt lấy cảm hứng từ người anh em MG6. Ngoài ra, mẫu sedan cỡ C này còn được trang bị cửa cốp sau tích hợp cánh gió nhỏ và 2 ống xả hai bên. Bên trong mẫu sedan cỡ C này là không gian nội thất đặc trưng của xe MG. Nội thất được bọc da hai màu đỏ - đen tương phản. Trong đó, ghế và mặt táp-lô đều được bọc da màu đỏ khá rực. Tương tự những mẫu xe MG khác, MG5 2021 cũng được trang bị vô lăng 3 chấu, màn hình thông tin giải trí nằm độc lập trên mặt táp-lô và bên dưới là 2 cửa gió điều hòa. Đằng sau vô lăng còn có bảng đồng hồ kỹ thuật số tương tự MG Linghang. Nguồn cung cấp sức mạnh cho MG5 2021 là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1,5 lít với công suất tối đa 120 mã lực. Thứ hai là động cơ xăng tăng áp, dung tích 1,5 lít, tạo ra công suất tối đa 173 mã lực. Dự kiến, MG5 2021 sẽ chính thức được giới thiệu với công chúng trong triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2020 khai mạc vào ngày 26/9 tới đây. Hiện giá xe MG5 thế hệ mới vẫn chưa được công bố. Sau Trung Quốc, mẫu sedan cỡ C này dự kiến sẽ được bày bán tại cả thị trường Đông Nam Á nhưng chưa rõ có về Việt Nam hay không. Vào hồi tháng 7/2020, thương hiệu MG cũng đã thâm nhập thị trường Việt Nam với 2 mẫu xe ZS và HS. Trong đó, MG ZS có giá dao động từ 518 - 639 triệu đồng, cạnh tranh với Ford EcoSport, Hyundai Kona, Kia Seltos và Honda HR-V. Giá bán tương ứng của MG HS là từ 788 - 999 triệu đồng, cạnh tranh với Honda CR-V, Mazda CX-5 và Hyundai Tucson. Video: Xem trước xe MG5 2021 thế hệ mới.

