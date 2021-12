MG5 2022 giá rẻ đi đăng kiểm, sắp bán tại Việt Nam?

Sau khi có thông tin đã cập cảng Việt Nam, MG5 2022 mới đã nhanh chóng bị bắt gặp tại một trạm đăng kiểm. Dù rằng xe đã bị dán che logo ở phía trước, cốp sau cũng như khu vực la-zăng nhưng thiết kế lưới tản nhiệt cùng đèn hậu quả thật không hề xa lạ với những người dùng đang quan tâm đến MG5. Duy chỉ có điểm khác biệt là chiếc MG5 đi đăng kiểm có màu sơn ngoại thất màu trắng còn chiếc bị bắt gặp tại cảng có màu vàng. Thông tin về mẫu xe này thực tế đã được các đại lý hé lộ từ lâu, thậm chí có nơi đã mở cọc từ tháng 7/2021 nhưng có lẽ do ảnh hưởng của dịch bệnh, MG5 hoàn toàn mới đành lùi lịch hẹn với khách Việt. Với sự xuất hiện của MG5 tại trạm đăng kiểm, một số thông tin cho hay xe sẽ được bán ra vào đầu năm sau.Giá xe MG5 tại Việt Nam dự kiến vào khoảng 500 triệu đồng, khá hấp dẫn trong phân khúc sedan hạng C khi Kia K3 2022 có giá từ 559 – 659 triệu đồng và thậm chí là con ngang với giá một số mẫu xe thuộc phân khúc sedan hạng B như Honda City (529 – 599 triệu đồng) hay Toyota Vios (478 – 630 triệu đồng). Dựa vào mâm hợp kim của 2 chiếc MG5 xuất hiện tại Việt Nam có thể thấy mẫu xe này sẽ có ít nhất 2 phiên bản (tại Thái Lan xe có 3 phiên bản). Trong đó, chiếc màu vàng thuộc bản thể thao, có bộ mâm 17 inch dạng cánh quạt khỏe khoắn và lớn hơn bản thường màu trắng. Một số trang bị đáng chú ý trên MG5 tại Thái Lan phải kể đến hệ thống đèn full LED, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch sau vô lăng, màn hình giải trí 10 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto, ghế lái chỉnh điện, cửa sổ trời, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động, điều hòa tự động tích hợp hệ thống lọc bụi mịn PM2.5 Về khả năng vận hành, MG5 được trang bị động cơ xăng, 4 xi-lanh, dung tích 1.5L cho công suất tối đa 114 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 150 Nm. Trang bị hộp số là loại vô cấp CVT giả lập 8 cấp số, đi kèm hệ dẫn động cầu trước. Các trang bị an toàn của MG5 cũng tương đối đầy đủ, tại Thái Lan xe có phanh chống bó cứng ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát lực kéo, kiểm soát phanh khi ôm cua, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát hành trình, cảnh báo chuyển làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo điểm mù khi lùi, cảnh báo va chạm phía sau, 6 túi khí và camera 360 độ. Video: MG5 đã xuất hiện tại Việt Nam, giá từ 500 triệu đồng.

