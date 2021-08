Chi tiết MG5 2021 bản tiêu chuẩn số tự động chỉ 380 triệu đồng

Sau hơn 1 tháng kể từ khi ra mắt hồi đầu tháng 7, MG5 2021 giá rẻ (bản Tiêu chuẩn) đã được đưa về các đại lý ở Thái. Phiên bản này gây chú ý bởi giá bán dễ tiếp cận nhất trong phân khúc sedan hạng C đang bán trên thị trường. Tại Thái Lan, MG5 2021 được phân phối tổng cộng 3 phiên bản gồm: C, D và X với giá bán lần lượt từ 559.000 bath - 689.000 bath (tương đương 383 – 472 triệu đồng). Là phiên bản giá rẻ, ngoại thất MG5 2021 bản tiêu chuẩn sử dụng mâm sắt kích thước 16 inch với chụp nhựa giả mâm bên ngoài. Tuy nhiên dùng phanh đĩa cho cả 4 bánh. Sử dụng đèn pha bi-LED bật/tắt tự động, tuy nhiên cụm đèn pha của phiên bản này bị cắt đèn LED chiếu sáng ban ngày. Gương chiếu hậu tích hợp đèn xi-nhan, có chỉnh điện (không có gập điện), trang bị cụm đèn hậu full-LED. Bên trong nội thất, MG5 2021 bản C Tiêu chuẩn được trang bị ghế Vải màu Đen phối màu Đỏ. Hàng ghế trước chỉnh cơ, ghế lái chỉnh cơ 6 hướng. Đồng hồ hỗ trợ lái kiểu analog (cắt màn hình kỹ thuật số 7 inch). Tuy nhiên, vẫn giữ lại màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Sử dụng phanh tay điện tử. Điều hoà tự động có tính năng lọc khí PM 2.5. Để giảm giá bán, phiên bản này không có camera lùi, hệ thống điều khiển hành trình (cruise control) và cửa sổ trời. Về trang bị an toàn, MG5 2021 bản C Tiêu chuẩn trang bị 2 túi khí phía trước (cắt 4 túi khí so với bản cao dùng 6 túi khí), trang bị loạt phanh ABS/BA/EBD, hệ thống kiểm soát lực kéo, hỗ trợ đèn phanh khẩn cấp. Mẫu xe sedan MG5 2021 phiên bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ 4cyl dung tích 1.5L hút khí tự nhiên, công suất tối đa 118 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 150Nm tại 4.500 vòng/phút. Sử dụng kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp (CVT) và hệ dẫn động cầu trước (FWD). Cấu hình động cơ MG5 2021 tại Việt Nam trong tương lai sau khi được phân phối sẽ tương tự như tại Thái Lan. Được biết, MG Việt Nam sẽ bổ sung MG5 2021 vào danh mục sản phẩm tại thị trường Việt, trong bối cảnh MG Việt Nam đang thiếu dòng xe sedan. Nếu có giá khoảng 400 triệu đồng sau khi về Việt Nam, thì mẫu MG5 tiêu chuẩn này có tiềm năng cạnh tranh rất cao, thậm chí cạnh tranh ở cả 2 phân khúc xe hạng A và hạng B. Bên cạnh giá bán hấp dẫn, phiên bản tiêu chuẩn của MG5 2021 còn dàng thu hút khách hàng “xuống tiền” bởi trang bị tốt trong tầm giá, rộng rãi hơn xe hạng A và hạng B, xe sedan số tự động giá rẻ hiếm hoi trên thị trường. Phiên bản tiêu chuẩn của MG5 2021 còn phù hợp với đối tượng khách hàng tìm mua xe sedan số tự động để chạy dịch vụ để tiết kiệm chi phí, và cả đối tượng khách hàng mua xe lần đầu với chi phí thấp. Video: MG5 2021 giá rẻ sắp về Việt Nam có gì hay?

Sau hơn 1 tháng kể từ khi ra mắt hồi đầu tháng 7, MG5 2021 giá rẻ (bản Tiêu chuẩn) đã được đưa về các đại lý ở Thái. Phiên bản này gây chú ý bởi giá bán dễ tiếp cận nhất trong phân khúc sedan hạng C đang bán trên thị trường. Tại Thái Lan, MG5 2021 được phân phối tổng cộng 3 phiên bản gồm: C, D và X với giá bán lần lượt từ 559.000 bath - 689.000 bath (tương đương 383 – 472 triệu đồng). Là phiên bản giá rẻ, ngoại thất MG5 2021 bản tiêu chuẩn sử dụng mâm sắt kích thước 16 inch với chụp nhựa giả mâm bên ngoài. Tuy nhiên dùng phanh đĩa cho cả 4 bánh. Sử dụng đèn pha bi-LED bật/tắt tự động, tuy nhiên cụm đèn pha của phiên bản này bị cắt đèn LED chiếu sáng ban ngày. Gương chiếu hậu tích hợp đèn xi-nhan, có chỉnh điện (không có gập điện), trang bị cụm đèn hậu full-LED. Bên trong nội thất, MG5 2021 bản C Tiêu chuẩn được trang bị ghế Vải màu Đen phối màu Đỏ. Hàng ghế trước chỉnh cơ, ghế lái chỉnh cơ 6 hướng. Đồng hồ hỗ trợ lái kiểu analog (cắt màn hình kỹ thuật số 7 inch). Tuy nhiên, vẫn giữ lại màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Sử dụng phanh tay điện tử. Điều hoà tự động có tính năng lọc khí PM 2.5. Để giảm giá bán, phiên bản này không có camera lùi, hệ thống điều khiển hành trình (cruise control) và cửa sổ trời. Về trang bị an toàn, MG5 2021 bản C Tiêu chuẩn trang bị 2 túi khí phía trước (cắt 4 túi khí so với bản cao dùng 6 túi khí), trang bị loạt phanh ABS/BA/EBD, hệ thống kiểm soát lực kéo, hỗ trợ đèn phanh khẩn cấp. Mẫu xe sedan MG5 202 1 phiên bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ 4cyl dung tích 1.5L hút khí tự nhiên, công suất tối đa 118 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 150Nm tại 4.500 vòng/phút. Sử dụng kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp (CVT) và hệ dẫn động cầu trước (FWD). Cấu hình động cơ MG5 2021 tại Việt Nam trong tương lai sau khi được phân phối sẽ tương tự như tại Thái Lan. Được biết, MG Việt Nam sẽ bổ sung MG5 2021 vào danh mục sản phẩm tại thị trường Việt, trong bối cảnh MG Việt Nam đang thiếu dòng xe sedan. Nếu có giá khoảng 400 triệu đồng sau khi về Việt Nam, thì mẫu MG5 tiêu chuẩn này có tiềm năng cạnh tranh rất cao, thậm chí cạnh tranh ở cả 2 phân khúc xe hạng A và hạng B. Bên cạnh giá bán hấp dẫn, phiên bản tiêu chuẩn của MG5 2021 còn dàng thu hút khách hàng “xuống tiền” bởi trang bị tốt trong tầm giá, rộng rãi hơn xe hạng A và hạng B, xe sedan số tự động giá rẻ hiếm hoi trên thị trường. Phiên bản tiêu chuẩn của MG5 2021 còn phù hợp với đối tượng khách hàng tìm mua xe sedan số tự động để chạy dịch vụ để tiết kiệm chi phí, và cả đối tượng khách hàng mua xe lần đầu với chi phí thấp. Video: MG5 2021 giá rẻ sắp về Việt Nam có gì hay?