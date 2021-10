MG5 2021 sắp về Việt Nam, xe hạng C giá rẻ như hạng B?

Chưa kịp “nguội” sau khi hàng “hot” Kia K3 2022 được ra mắt vào ngày 24/9 vừa qua, phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam lại chuẩn bị sôi động với sự xuất hiện của một nhân tố mới, đó chính là MG5 hoàn toàn mới. Thực tế, đã có nhiều đồn đoán về sự xuất hiện của mẫu MG5 2021 tại Việt Nam từ đầu năm nay và một số đại lý đã nhận cọc xe từ tháng 7/2021. Nhưng có lẽ do vướng phải những ảnh hưởng của dịch bệnh nên phải tháng 11 tới đây MG5 2021 mới được ra mắt Việt Nam, theo chia sẻ mới nhất của một số tư vấn bán hàng. Song song với việc hé lộ thời điểm ra mắt, giới đại lý cũng cho hay giá dự kiến của MG5 2021 sẽ vào khoảng 500 triệu đồng dù vẫn chưa rõ sẽ có bao nhiêu phiên bản được phân phối tại Việt Nam. Trước đó vào cuối tháng 7, MG5 2021 ra mắt Thái Lan với 3 phiên bản cùng giá bán quy đổi dao động từ 419 – 481 triệu đồng. Khi về nước ta nếu được chốt giá trong khoảng 500 triệu đồng, MG5 2021 sẽ có lợi thế cạnh tranh rất lớn bởi Kia K3 hiện đang là sản phẩm có giá bán thấp nhất phân khúc sedan hạng C (559 – 659 triệu đồng), thậm chí là chen một chân xuống "chiến trường" của những mẫu xe hạng B như Toyota Vios (478 - 630 triệu đồng) hay Honda City (529 - 599 triệu đồng). Sở hữu giá bán rẻ nhưng thiết kế của MG5 lại khá sang trọng với đèn pha LED sắc sảo vuốt về phía sau, lưới tản nhiệt cỡ lớn sơn đen với các thanh nan đan lưới bên trong, đặt ngay trên 2 hốc gió hình thang. Bên cạnh đó, xe còn có đèn LED định vị ban ngày hình chữ “L”, mâm hợp kim 17 inch. Ở phía sau, cụm đèn hậu LED có giao diện tạo hình 3 móng vuốt bên trong, phía bên dưới là hệ thống ống xả kép với chụp mạ crôm. Bước vào bên trong, nội thất của MG5 2021 giá rẻ đem lại cảm giác tối giản với các thiết kế tập trung về phía người lái. Các trang bị được kỳ vọng sẽ xuất hiện khi xe về Việt Nam gồm có bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch sau vô lăng, màn hình giải trí 10 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto, ghế lái chỉnh điện, cửa sổ trời, phanh điện tử tích hợp giữ phanh tự động, điều hòa tự động và hệ thống lọc bụi mịn PM2.5. Về khả năng vận hành, MG5 2021 tại Thái Lan chỉ có 1 tùy chọn động cơ duy nhất là máy xăng, 4 xi-lanh, dung tích 1.5L cho công suất tối đa 114 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 150 Nm tại 4.500 vòng/phút. Trang bị hộp số là loại vô cấp CVT giả lập 8 cấp số, đi kèm hệ dẫn động cầu trước. Ngoài ra, các trang bị an toàn của xe cũng tương đối đầy đủ so với tầm tiền. Cụ thể, MG5 2021 bán ra tại xứ sở chùa vàng có phanh chống bó cứng ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát lực kéo, kiểm soát phanh khi ôm cua, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát hành trình, cảnh báo chuyển làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo điểm mù khi lùi, cảnh báo va chạm phía sau, 6 túi khí và camera 360 độ. VIdeo: MG5 2021 - đối thủ đang gờm phân khúc sedan hạng C.

