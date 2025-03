Xác ướp 2.500 tuổi có nhịp tim, nghi người ngoài hành tinh "phù phép"?

Trong nền văn hóa Ai Cập cổ đại, xác ướp luôn là một chủ đề rất được coi trọng. Bởi sự tồn tại của xác ướp, các nhà khoa học đã từng tin rằng công nghệ của người Ai Cập cổ đại đã phải tốt nhất thế giới vào thời điểm đó. Tuy nhiên, trên thực tế, công nghệ y học của nền văn minh Ai Cập cổ đại có thể đã đạt đến mức độ mà ngay cả khoa học hiện đại cũng không thể tưởng tượng nổi. Trong một cuộc khảo cổ mới đây ở vùng ngoại ô Luxoi của Ai Cập, các chuyên gia đã phát hiện ra một xác ướp cách đây 2.500 năm. Họ vô cùng ngạc nhiên, sửng sốt vì tim của xác ướp vẫn còn đập sau chừng đó thời gian. Đây là điều vô cùng phi lý. Sau khi phân tích kỹ lưỡng, các chuyên gia phát hiện ra ở vị trí trái tim xác ướp 2.500 tuổi này đã lắp một thứ giống như máy điều hòa nhịp tim. Đặt pha lê đen chứa bức xạ này lên trái tim và thông qua rung động, nó có thể mô phỏng âm thanh, tần số nhịp tim con người. Điều gây chấn động ở đây là dù trái tim 2.500 năm này đã khô quắt như "thịt bò khô" nhưng nó vẫn có thể đập như máy điều hòa nhịp tim. Sau khi đo lường, các bác sĩ đếm được 80 nhịp/phút. (Ảnh: TCT) Các chuyên gia đã phải suy nghĩ sâu sắc khi đối mặt với hàng loạt vấn đề nan giải. Cách đây hơn 2500 năm, ai có thể biết được tinh thể đen có chứa chất phóng xạ và có thể giữ cho trái tim đập? Và trong điều kiện y tế của Ai Cập cổ đại được cho là lạc hậu hơn nhiều so với hiện tại, làm thế nào mà người ta lại đưa được máy tạo nhịp tim tiên tiến như vậy vào khoang ngực con người? Có nhiều giả thuyết cho rằng việc này có sự động tay của người ngoài hành tinh. Rất nhiều bằng chứng chỉ ra rằng người ngoài hành tinh đã xuất hiện ở Ai Cập từ thời cổ đại. Đền Seti I tại Abydos (Ai Cập) có một bảng chạm khắc các ký tự tượng hình, bên trên dường như miêu tả trực thăng, phi thuyền và máy bay phản lực. Bảng chạm khắc ký tự tượng hình này có niên đại từ ba đến năm ngàn năm trước. Tất nhiên những phương tiện hiện đại này chưa xuất hiện vào thời đó. Bảng khắc các ký tự tượng hình miêu tả những người có hộp sọ với hình dạng rất kỳ lạ, không giống của người nên nhiều người cho rằng người Ai Cập cổ đại đang nói đến người ngoài hành tinh. Một ký tự tượng hình trông rất giống chiếc đĩa bay đã được chạm khắc trên nhiều đài tưởng niệm của Ai Cập cổ đại. Hình dạng và cấu trúc của chiếc đĩa bay trông giống mô thức phi thuyền phổ biến của người ngoài hành tinh đến mức kỳ lạ. Nhiều bảng ký tự tượng hình của Ai Cập cổ khắc họa rất rõ nét một sinh vật có hộp sọ lớn, mắt to, trông rất giống sinh vật ngoài hành tinh màu xanh lá cây bé nhỏ (little green men) mà bạn thường bắt gặp trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. >>>Xem thêm video: Thực hư người phụ nữ tuyên bố có con với người ngoài hành tinh.

