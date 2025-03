Chó trắng vào nhà xin ăn, ai ngờ là “thần thú” may mắn

Sự việc hy hữu xảy ra ở huyện Cát Thủ, thị Tương Tây, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Một người dân trong lúc chuẩn bị nấu cơm thì phát hiện một con chó trắng đột nhập vào nhà mình, dù cố đuổi nó đi cũng vô ích. Cảm thấy kỳ lạ, chủ nhà không đuổi con chó trắng đi nữa mà quan sát kỹ hơn. Thấy có vẻ như con chó trắng muốn xin ăn, chủ nhà đã cho nó một ít thức ăn thừa, hi vọng sau khi ăn xong, cho trắng sẽ tự bỏ đi. Thế nhưng, sau khi đã ăn no căng bụng, chú chó trắng vẫn không chịu rời đi, khiến chủ nhà vô cùng lo lắng, gọi cho cảnh sát xin giúp đỡ. Khi cảnh sát cứu hoả đế nơi, lúc đầu họ chỉ nghĩ đó là một chú chó con bị lạc, đói bụng và không muốn rời bỏ nơi cưu mang mình. Thế nhưng, sau khi lính cứu hỏa bắt được con chó trắng, họ phát hiện đó thực ra là một con cáo Bắc cực quý hiếm. Nhận thấy tầm quan trọng của con cáo Bắc cực, cảnh sát cứu hoả bắt nó vào một cái túi, sau đó vận chuyển đến vùng ngoại ô để phóng sinh. Sau khi thông tin được tiết lộ, nhiều cư dân mạng cho rằng: "Nó thực sự trông giống một con chó, nhưng nếu nhìn kỹ thì miệng dài hơn và đuôi thì bông xù. Quả thực là một con cáo trắng xinh đẹp, ai nhìn thấy sẽ gặp may mắn". Một số người cũng suy đoán rằng con cáo trắng này có thể không phải sống hoang dã, cũng có thể là cáo đỏ bị bạch tạng, tuy nhiên cáo đỏ phân bố ít trong tự nhiên, cáo bạch tạng lại siêu hiếm nên có thể con cáo trắng này là thú cưng của một gia đình giàu có nào đó. Theo tìm hiểu, cáo trắng được xem là một trong những thần thú hay linh thú ở Trung Quốc. Những người nhìn thấy cáo trắng được cho là sẽ gặp được may mắn, làm gì cũng xuôi chèo mát mái. Mời quý độc giả xem thêm video: Ngỡ ngàng chó cưng mang giỏ đi chợ giúp chủ

