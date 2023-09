MG RX5 vừa ra mắt Việt Nam đã giảm 40 triệu, "đấu" Mazda CX-5

Mới đây, SAIC Motor Việt Nam đã chính thức ra mắt mẫu MG RX5 2023 mới. Theo đó, MG RX5 tại thị trường Việt Nam được phân phối với hai phiên bản là tiêu chuẩn có giá 739 triệu đồng và bản cao cấp có giá bán 829 triệu đồng. So với các mẫu xe cùng phân khúc như Mazda CX-5, Honda CR-V và Ford Territory thì mẫu xe đến từ Trung Quốc này đang có lợi thế về giá bán hơn. Đáng chú ý, để kỷ niệm lần đầu tiên mẫu xe RX5 được ra mắt thị trường Việt Nam, MG còn tung ưu đãi khủng cho khách hàng. Cụ thể, nhà sản xuất mạnh tay giảm 30 triệu đồng tiền mặt cho MG RX5 bản cao cấp giảm giá xuống còn 799 triệu đồng. Trong khi đó bản tiêu chuẩn giảm tới 40 triệu đồng tiền mặt, giá xe MG RX5 lúc này chỉ còn 699 triệu đồng.MG RX5 2023 giá rẻ có các thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4.571 x 1.855 x 1.719 mm. Như vậy, xe có kích thước ngang ngửa với những mẫu CUV/SUV cỡ C đang bán ở Việt Nam như Mazda CX-5 hay Peugeot 3008. Tương tự những mẫu xe mang thương hiệu MG khác, RX5 sở hữu thiết kế trẻ trung, hiện đại. Khu vực đầu xe gây ấn tượng với mặt ca lăng cỡ lớn hình đồng hồ cát, gợi liên tưởng đến Lexus. Cụm đèn pha được bao quanh bởi dải LED định vị ban ngày hình chữ C cách điệu. Trong khi đó, ở phía dưới là hai khe gió cỡ lớn đặt dọc. Đặc biệt, MG RX5 bản cao cấp còn có nhiều đồ chơi ốp carbon, cản trước có cánh lướt gió. Cụm đèn hậu MG RX5 có thiết kế tương tự đèn pha, tạo nên nét liền mạch cho tổng thể ngoại thất. Ở phía trên, xe có cánh gió nóc dạng tai mèo (chỉ được trang bị trên bản cao cấp), nhằm tăng tính ổn định cho xe khi chạy ở tốc độ cao, đồng thời khiến cho chiếc CUV mang dáng vẻ thể thao hơn. Bên trong MG RX5 là không gian nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Hình ảnh chụp tại đại lý cho thấy mẫu SUV cỡ C này sở hữu ghế bọc da phối 2 màu trong khi mặt táp-lô ốp giả gỗ. Trước mặt người lái là vô lăng vát đáy thể thao, tích hợp phím chức năng và bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Màn hình cảm ứng trung tâm 14,1 inch của xe được đặt nằm dọc, nối liền với cụm điều khiển trung tâm. Ngoài ra, xe còn có chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, điều hòa tự động, cửa gió/bệ tì tay trung tâm dành cho hàng ghế sau và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Về truyền động, MG RX5 dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5 lít, cho công suất tối đa 168 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm. Động cơ đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp, có thời gian chuyển số chỉ 0,2 giây. Tuy nhiên, trang bị an toàn của MG RX5 tại Việt Nam dự kiến sẽ khá cơ bản. Ngay cả ở thị trường nước ngoài, xe cũng không có những tính năng an toàn chủ động ADAS. Thay vào đó, mẫu SUV cỡ C này chỉ sở hữu 6 túi khí, camera 360 độ, hệ thống kiểm soát hành trình, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử, trợ lực phanh, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử... Video: MG RX5 - đối thủ của Mazda CX5 ra mắt tại Việt Nam.

