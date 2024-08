MG HS của Trung Quốc đang "ế chỏng vó", giảm cả trăm triệu đồng

Trong tháng 8/2024 này, thương hiệu xe MG của Trung Quốc đang áp dụng chương trình ưu đãi chính hãng dành cho toàn bộ các mẫu xe của mình, bao gồm cả HS. Tuy nhiên, tại đại lý, mẫu SUV cỡ C MG HS giảm giá sâu hơn nữa. Theo đó, một số đại lý hiện đang áp dụng ưu đãi với tổng giá trị lên đến 120 triệu đồng cho xe MG HS của Trung Quốc. Giá sau ưu đãi của mẫu xe này giảm xuống chỉ còn 582 triệu đồng ở bản 1.5T DEL tiêu chuẩn và 629 triệu ở bản 1.5T LUX. Với giá bán này, MG HS tuy là SUV hạng C nhưng còn rẻ hơn cả những mẫu SUV cỡ B như Mitsubishi Xforce (599 - 705 triệu đồng), Hyundai Creta (599 - 680 triệu) và Kia Seltos (599 - 799 triệu đồng). Đồng thời, MG HS cũng trở thành một trong những mẫu SUV cỡ C rẻ nhất tại Việt Nam hiện nay. Chương trình giảm giá xe MG HS của đại lý đã bao gồm ưu đãi chính hãng. Trong tháng 8 này, MG HS được hãng tặng phí trước bạ và 1 năm bảo hiểm vật chất trị giá 80 triệu đồng ở bản 1.5T DEL và 85 triệu ở bản 1.5T LUX. Tuy nhiên, HS chưa phải là mẫu xe có mức khuyến mãi chính hãng cao nhất của thương hiệu MG. Mẫu xe MG được hãng ưu đãi mạnh tay nhất là RX5 với phí đăng ký và 2 năm bảo hiểm vật chất trị giá lên đến 120 triệu đồng cho cả 2 phiên bản. MG HS phiên bản mới đã quay trở lại thị trường Việt Nam vào hồi tháng 1/2024 sau hơn 1 năm vắng bóng. Tương tự phiên bản cũ, xe cũng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Ở phiên bản mới, MG HS đã thay đổi nhẹ về mặt kích thước, thiết kế ngoại thất và trang bị. Mẫu SUV cỡ C này sở hữu những trang bị đáng chú ý như đèn pha LED toàn phần, đèn báo rẽ LED, đèn hậu LED với hiệu ứng không gian 3 chiều, vành la-zăng Tomahawk 18 inch phay xước 2 màu, lốp Michelin PS4, gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ LED và cửa cốp chỉnh điện. Bên trong MG HS mới xuất hiện vô lăng tích hợp phím chức năng, ghế trước chỉnh điện đa hướng với tính năng sưởi ấm, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch đặt nổi trên mặt táp-lô 4 cổng USB, nguồn điện 12V, sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, đèn viền trang trí 256 màu và hệ thống âm thanh Bose 8 loa với 1 loa siêu trầm. Ngoài ra, xe còn có những tính năng an toàn chủ động ADAS như hệ thống kiểm soát hành trình, cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động, giám sát điểm mù phía sau, phát hiện điểm mù, cảnh báo lệch làn đường, điều chỉnh làn đường, hỗ trợ chuyển làn đường, cảnh báo lùi và camera 360 độ. Nằm bên dưới nắp ca-pô của MG HS là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L với công suất tối đa 173 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm. Động cơ đi với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước đồng thời tiêu thụ lượng xăng trung bình 6,8 lít/100 km. Video: Đánh giá xe SUV MG HS của Trung Quốc tại Việt Nam.

