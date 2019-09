Mercedes SLR McLaren Roadster sau 10 năm vẫn hơn 9 tỷ đồng

Theo quảng cáo bán hàng của eBay, chiếc xe Mercedes SLR McLaren 2009 mui trần "hàng hiếm" màu be này được trang bị động cơ siêu nạp V8 dung tích 5.4 lít, và nó mới chỉ chạy được 11.743 km, một con số rất ít so với quãng thời gian 10 năm. Đó chính là lý do giúp chiếc xe vẫn giữ được "vẻ đẹp thời xuân xanh" cho đến tận bây giờ. Chiếc xe mang tính lịch sử hiện đang được eBay đấu giá với mức khởi điểm 390.000 USD (tương đương khoảng 9,07 tỷ đồng). Theo công bố từ eBay, các tùy chọn của chiếc Mercedes SLR McLaren Roadster đấu giá này bao gồm bộ kẹp phanh màu đỏ. Các chi tiết trang trí sợi carbon màu đen, vô lăng bọc da hai tông màu, ghế hành khách XL, ghế lái X-Large, những đường chỉ tương phản màu đen ở bên trong và đầu CD. Khoang cabin được hoàn thiện trong hai tông màu chủ đạo, đỏ và đen, tạo sự trái ngược với thân xe màu be vô cùng nhã nhặn, nhưng vẫn có sự liên kết nhờ phần mui vải mềm đỏ. Về truyền động, SLR McLaren 2009 thực sự gây ấn tượng khi sở hữu khối động cơ siêu nạp V8 5.4L, cho công suất 617 mã lực và mô-men xoắn cực đại 780Nm. Sức mạnh này giúp chiếc siêu xe Mercedes SLR McLaren mui trần có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong 3,6 giây, trước khi cán tốc độ tối đa 334 km/h - nhanh hơn cả nhiều mẫu siêu xe ngày nay. Video: Chi tiết Mercedes SLR McLaren Roadster hàng hiếm.

Theo quảng cáo bán hàng của eBay, chiếc xe Mercedes SLR McLaren 2009 mui trần "hàng hiếm" màu be này được trang bị động cơ siêu nạp V8 dung tích 5.4 lít, và nó mới chỉ chạy được 11.743 km, một con số rất ít so với quãng thời gian 10 năm. Đó chính là lý do giúp chiếc xe vẫn giữ được "vẻ đẹp thời xuân xanh" cho đến tận bây giờ. Chiếc xe mang tính lịch sử hiện đang được eBay đấu giá với mức khởi điểm 390.000 USD (tương đương khoảng 9,07 tỷ đồng). Theo công bố từ eBay, các tùy chọn của chiếc Mercedes SLR McLaren Roadster đấu giá này bao gồm bộ kẹp phanh màu đỏ. Các chi tiết trang trí sợi carbon màu đen, vô lăng bọc da hai tông màu, ghế hành khách XL, ghế lái X-Large, những đường chỉ tương phản màu đen ở bên trong và đầu CD. Khoang cabin được hoàn thiện trong hai tông màu chủ đạo, đỏ và đen, tạo sự trái ngược với thân xe màu be vô cùng nhã nhặn, nhưng vẫn có sự liên kết nhờ phần mui vải mềm đỏ. Về truyền động, SLR McLaren 2009 thực sự gây ấn tượng khi sở hữu khối động cơ siêu nạp V8 5.4L, cho công suất 617 mã lực và mô-men xoắn cực đại 780Nm. Sức mạnh này giúp chiếc siêu xe Mercedes SLR McLaren mui trần có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong 3,6 giây, trước khi cán tốc độ tối đa 334 km/h - nhanh hơn cả nhiều mẫu siêu xe ngày nay. Video: Chi tiết Mercedes SLR McLaren Roadster hàng hiếm.