Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic hơn 16 tỷ cho đại gia Việt

Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic mới chính là một lựa chọn mới cho giới nhà giàu Việt quan tâm xe SUV hạng sang. So với Mercedes-Maybach S-Class thì Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic “gầm cao máy thoáng” linh động di chuyển hơn, điều này khiến Mercedes-Maybach GLS 600 hấp dẫn khách mua xe sang Việt. Có thể thấy, giới nhà giàu hiện tại có xu hướng chuộng xe SUV hạng sang hơn là sedan truyền thống. Được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm của dòng SUV GLS thế hệ thứ 4. Phiên bản siêu sang Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic định vị cao hơn GLS450 4Matic và GLS580 4Matic. Tương tự GLS580, Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic cũng sử động cơ V8 dung tích 4.0L tăng áp kép, tích hợp hệ thống MHEV có tên EQ Boost cho công suất tối đa 550 mã lực và mô-men xoắn cực đại 730Nm. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (4Matic) là trang bị tiêu chuẩn trên Maybach GLS, thông qua hộp số tự động 9 cấp. Hệ thống kiểm soát thân xe điện tử E-Active Body Control của Mercedes-Benz cũng là tiêu chuẩn trên dòng Maybach GLS, hệ thống này kết hợp hợp bộ giảm chấn điện tử, phuộc hơi và camera để giảm thiểu tác động của lăn thân xe và mặt đường. Ngoại thất của Mercedes-Maybach GLS 600 mang thiết kế tương tự như các phiên bản GLS 450 hay GLS 580 về mặt tổng thể. Tuy nhiên, xe có nhiều chi tiết khác biệt nằm ở lưới tản nhiệt cỡ lớn mạ chrome, hốc gió cản trước, nẹp cửa sổ mạ chrome sáng bóng. Xe đi kèm với “dàn chân” lắp bộ mâm kích thước 22 inch trước sau cũng là điểm nhấn để GLS Maybach khác biệt so với các phiên bản GLS thông thường. Nội thất của Maybach GLS 600 chỉ có 2 hàng ghế, khi hàng ghế thứ 3 bị loại bỏ để tăng độ rộng rãi cho hàng ghế ông chủ. Nhờ đó, hàng ghế thứ 2 cho khoảng duỗi chân 1.103 mm. Cấu hình trên GLS 600 chỉ có 4 chỗ ngồi với hai ghế hạng thương gia ở phía sau để phục vụ cho các ông chủ. Nội thất GLS Maybach được bọc da Nappa cao cấp, tất cả ghế ngồi đều chỉnh điện và tích hợp massage, thông gió, sưởi. Trang bị điều hoà 2 vùng độc lập, 2 màn hình lớn giải trí phía sau và cửa sổ trời toàn cảnh. Khoang lái GLS 600 sử dụng màn hình hỗ trợ lái kích thước 12,3 inch tương tự các phiên bản GLS khác. Tuy nhiên, nó được trang trí khác biệt hơn, đi kèm với logo Maybach. Xe cũng đi kèm với các trang bị như âm thanh vòm Burmester. Những trang bị trên Maybach GLS 600 có thể khách mua phải trả thêm phí như: tủ lạnh champagne trị giá 1.100 USD, ly champagne bạc giá 800 USD, 600 USD cho vô lăng viền gỗ…Giá xe Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic tại Việt Nam giao động trong khoảng từ 16 – 18 tỷ đồng tùy vào trang bị và đơn vị nhập khẩu. Nhìn chung, giá bán của Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic cao hơn so với Range Rover SVAutobiography LWB 3.0L 2020 có giá khoảng 14 tỷ đồng, nhưng nó dễ tiếp cận hơn so với lựa chọn chơi SUV siêu sang khác như Bentley Bentayga hay Rolls-Royce Cullinan. Được biết, trong thời gian sắp tới sẽ có thêm nhiều chiếc Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic được đưa về nước. Có thể thấy, Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic nhập tư được đưa về nước sớm hơn cả xe chính hãng. Video: Chi tiết SUV siêu sang Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic mới.

