Đại gia Việt "bay" 8 tỷ, sau 4 năm chạy Mercedes Maybach S600

Ra mắt thị trường Việt Nam vào hồi đầu năm 2015, mẫu xe siêu sang Mercedes Maybach S600 mới được định vị ở phân khúc siêu sang. Chính vì vậy, đây không chỉ là phiên bản kéo dài trục cơ sở thông thường trên dòng S-Class, Maybach S600 còn được trang bị nhiều công nghệ cũng như tiện nghi cao cấp nhất của hãng. Chiếc xe siêu sang Mercedes-Maybach S600 trong bài viết này là phiên bản sản xuất năm 2016, sở hữu ngoại thất Ruby Black option. Theo như chủ nhân rao bán trên sàn xe cũ Hà Nội, chiếc Mercedes-Maybach S600 lăn bánh khá ít. Do không có nhu cầu tiếp tục sử dụng, chủ nhân của xe đã quyết định rao bán lại với giá hơn 6 tỷ đồng.Mercedes-Maybach S600 sở hữu chiều dài 5.453 mm, với trục cơ sở kéo dài thêm 20 cm, Maybach S600 khác biệt hoàn toàn so với những chiếc Mercedes-Benz S-Class thông thường. Nhìn từ bên hông, chiếc xe siêu sang của Mercedes mang nhiều đường nét thiết kế của mẫu Maybach 57 vang danh một thời. Thiết kế ngoại thất xe cũng được điều chỉnh với lưới tản nhiệt thiết kế mới, các chi tiết bằng crôm. Hệ thống đèn LED phía trong cho ánh sáng trắng tương đương với ánh sáng ban ngày, giúp người lái dễ dàng quan sát. Chủ nhân của Mercedes-Maybach S600 có thể lựa chọn 462 sự kết hợp khác nhau giữa màu sơn ngoại thất/màu nội thất/loại gỗ quý/loại mâm xe... Bên cạnh đó điểm khác biệt về thiết kế ngoại thất so với phiên bản tiêu chuẩn nằm ở lưới tản nhiệt 3 nan kép, đèn pha và đèn định vị LED, bộ vành 19 inch đa chấu, ống xả kép và logo Maybach, vị trí cột B có sự xuất hiện của 2 nẹp kim loại mạ chrome nhằm phân biệt với "người anh em" S-Class... Bên trong nội thất của mẫu siêu xe sang S600 xa xỉ bậc nhất nhà Mercedes-Benz thời điểm 2015 -2016 với chất liệu da Nappa cùng gỗ Desino bao phủ trong xe. Những đường chỉ khâu tay cũng được thợ thủ công may tinh tế bên trong nội thất. Vô lăng xe khá lớn được bọc gỗ cao cấp với những phím điều khiển cơ bản tích hợp ngay trên vị trí lái. Ngoài vô lăng thiết kế khá tinh tế, sang trọng - bảng điều khiển trung tâm được tô điểm với đồng hồ cơ học phong cách cổ điển. Hệ thống âm thanh vòm Burmester® high-end 3D 24 loa, công suất 1540 watt cho những trải nghiệm audiophile trung thực bậc nhất hiện nay cùng màn hình giải trí đa tính năng kết nối với điện thoại thông minh. Hàng ghế sau của xe có khoảng duỗi chân khá thoải mái nhờ trục cơ sở kéo dài. Nệm dầy, đặc biệt ghế master bên phía tay phải còn có nệm kê chân và chế độ masage cho chủ nhân giảm mệt mỏi. Trên bảng táp lô và cả hàng ghế sau đều được trang bị hệ thống màn hình giải trí đa phương tiện... Mercedes-Maybach S600 đời 2016 sử dụng động cơ V12 tăng áp kép, dung tích 6.0 lít, sản sinh công suất cực đại 530 mã lực và mô-men xoắn cực đại 830 Nm. Kết hợp với hộp số tự động 7 cấp 7G-Tronic Plus, xe mất 5 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Xe cũng được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến nhất của hãng, chẳng hạn hệ thống treo Magic Body Control. Đây là hệ thống treo sử dụng các cảm biến để quét mặt đường phía trước 15 m, sau đó phân tích và gửi tới hệ thống treo thích ứng, giúp xe đi qua mặt đường xấu một cách êm ái nhất.Giá xe Mercedes-Maybach S600 khi mới được giới thiệu lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2015 là 9,669 tỷ đồng. Đến tháng 7/2016, sau khi biểu thuế tiêu thụ đặc biệt mới chính thức được áp dụng, giá bán của Maybach S600 tăng mạnh lên mức hơn 14,4 tỷ đồng. Với mức giá bán hơn 6 tỷ đồng, chủ nhân của chiếc xe trong bài viết này chịu "cắt lỗ" khoảng 8 tỷ sau 4 năm lăn bánh. Video: Mercedes Maybach S600 Pullman triệu đô tại Việt Nam.

Ra mắt thị trường Việt Nam vào hồi đầu năm 2015, mẫu xe siêu sang Mercedes Maybach S600 mới được định vị ở phân khúc siêu sang. Chính vì vậy, đây không chỉ là phiên bản kéo dài trục cơ sở thông thường trên dòng S-Class, Maybach S600 còn được trang bị nhiều công nghệ cũng như tiện nghi cao cấp nhất của hãng. Chiếc xe siêu sang Mercedes-Maybach S600 trong bài viết này là phiên bản sản xuất năm 2016, sở hữu ngoại thất Ruby Black option. Theo như chủ nhân rao bán trên sàn xe cũ Hà Nội, chiếc Mercedes-Maybach S600 lăn bánh khá ít. Do không có nhu cầu tiếp tục sử dụng, chủ nhân của xe đã quyết định rao bán lại với giá hơn 6 tỷ đồng. Mercedes-Maybach S600 sở hữu chiều dài 5.453 mm, với trục cơ sở kéo dài thêm 20 cm, Maybach S600 khác biệt hoàn toàn so với những chiếc Mercedes-Benz S-Class thông thường. Nhìn từ bên hông, chiếc xe siêu sang của Mercedes mang nhiều đường nét thiết kế của mẫu Maybach 57 vang danh một thời. Thiết kế ngoại thất xe cũng được điều chỉnh với lưới tản nhiệt thiết kế mới, các chi tiết bằng crôm. Hệ thống đèn LED phía trong cho ánh sáng trắng tương đương với ánh sáng ban ngày, giúp người lái dễ dàng quan sát. Chủ nhân của Mercedes-Maybach S600 có thể lựa chọn 462 sự kết hợp khác nhau giữa màu sơn ngoại thất/màu nội thất/loại gỗ quý/loại mâm xe... Bên cạnh đó điểm khác biệt về thiết kế ngoại thất so với phiên bản tiêu chuẩn nằm ở lưới tản nhiệt 3 nan kép, đèn pha và đèn định vị LED, bộ vành 19 inch đa chấu, ống xả kép và logo Maybach, vị trí cột B có sự xuất hiện của 2 nẹp kim loại mạ chrome nhằm phân biệt với "người anh em" S-Class... Bên trong nội thất của mẫu siêu xe sang S600 xa xỉ bậc nhất nhà Mercedes-Benz thời điểm 2015 -2016 với chất liệu da Nappa cùng gỗ Desino bao phủ trong xe. Những đường chỉ khâu tay cũng được thợ thủ công may tinh tế bên trong nội thất. Vô lăng xe khá lớn được bọc gỗ cao cấp với những phím điều khiển cơ bản tích hợp ngay trên vị trí lái. Ngoài vô lăng thiết kế khá tinh tế, sang trọng - bảng điều khiển trung tâm được tô điểm với đồng hồ cơ học phong cách cổ điển. Hệ thống âm thanh vòm Burmester® high-end 3D 24 loa, công suất 1540 watt cho những trải nghiệm audiophile trung thực bậc nhất hiện nay cùng màn hình giải trí đa tính năng kết nối với điện thoại thông minh. Hàng ghế sau của xe có khoảng duỗi chân khá thoải mái nhờ trục cơ sở kéo dài. Nệm dầy, đặc biệt ghế master bên phía tay phải còn có nệm kê chân và chế độ masage cho chủ nhân giảm mệt mỏi. Trên bảng táp lô và cả hàng ghế sau đều được trang bị hệ thống màn hình giải trí đa phương tiện... Mercedes-Maybach S600 đời 2016 sử dụng động cơ V12 tăng áp kép, dung tích 6.0 lít, sản sinh công suất cực đại 530 mã lực và mô-men xoắn cực đại 830 Nm. Kết hợp với hộp số tự động 7 cấp 7G-Tronic Plus, xe mất 5 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Xe cũng được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến nhất của hãng, chẳng hạn hệ thống treo Magic Body Control. Đây là hệ thống treo sử dụng các cảm biến để quét mặt đường phía trước 15 m, sau đó phân tích và gửi tới hệ thống treo thích ứng, giúp xe đi qua mặt đường xấu một cách êm ái nhất. Giá xe Mercedes-Maybach S600 khi mới được giới thiệu lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2015 là 9,669 tỷ đồng. Đến tháng 7/2016, sau khi biểu thuế tiêu thụ đặc biệt mới chính thức được áp dụng, giá bán của Maybach S600 tăng mạnh lên mức hơn 14,4 tỷ đồng. Với mức giá bán hơn 6 tỷ đồng, chủ nhân của chiếc xe trong bài viết này chịu "cắt lỗ" khoảng 8 tỷ sau 4 năm lăn bánh. Video: Mercedes Maybach S600 Pullman triệu đô tại Việt Nam.