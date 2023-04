Mercedes E-Class 2024 thiết kế phá cách, ngập công nghệ

Như những hình ảnh được hé lộ trước đây, Mercedes-Benz E-Class 2024 mới có thiết kế thay đổi hoàn so với thế hệ tiền nhiệm. Rất nhiều điểm nhấn trên ngoại thất E-Class 2024 kế thừa từ đàn anh S-Class thế hệ mới. Không chỉ thiết kế mặt ca-lăng mà còn có những chi tiết như tay nắm cửa hay đường viền mạ chrome trải rộng suốt phần đuôi xe. Tuy nhiên, mẫu xe sedan Mercedes-Benz E-Class 2024 vẫn có những chi tiết tương tự mẫu compact đàn em C-Class, giúp mẫu xe này khó lẫn với những dòng xe khác. Có thể kể đến như cụm lưới tản nhiệt sơn đen piano, hay đèn hậu có đồ họa ngôi sao ba cánh đặc trưng. Tùy phiên bản mà hãng xe Đức sẽ thay đổi các thiết kế nhận diện. Các phiên bản Progessive sẽ có lưới tản nhiệt kim cương với hàng tá họa tiết ngôi sao ba cánh nhỏ. Trong khi đó phiên bản Classic sẽ có lưới tản nhiệt 3 nan ngang đặc trưng của Daimler. Không gian bên trong E-Class 2024 có được sự rộng rãi tương tự S-Class và nhỉnh hơn đáng kể C-Class. Cụ thể chiều dài cơ sở tăng thêm 22mm và đạt mức 2.961 mm, trong khi chiều dài tổng thể 4.949 mm. Không gian chỗ để chân cũng tăng thêm đáng kể so với trước đây.Bảng điều khiển, đồng hồ lái và màn hình đa thông tin của E-Class thế hệ mới có nhiều điểm gợi nhớ đến hai mẫu xe điện EQE và EQS, thay vì tương đồng với những dòng xe động cơ đốt trong của Mercedes-Benz. Mercedes-Benz E-Class 2024 được trang bị màn hình đặt nổi sau vô lăng và một màn hình giải trí MBUX trung tâm bảng táp lô. Ngoài ra, hãng xe Đức còn cung cấp tùy chọn màn hình giải trí thứ ba phía hành khách. Hãng xe Đức còn mang đến một tương lai đáng kỳ vọng với kết nối đa nền tảng và đa ứng dụng giải trí, kết hợp cùng các nền tảng mạng xã hội. Chính vì vậy, nội thất E-Class 2024 có cả camera selfie kết nối cùng các ứng dụng và trò chơi phổ biến hiện nay như Tik Tok, Angry Birds, nền tảng stream video... Tất nhiên, Mercedes-Benz đã can thiệp bằng công nghệ hạn chế tầm quan sát từ người lái, tránh bị phân tâm khi xem màn hình giải trí phía hành khách. Mercedes cho biết đã chế tạo thành công bộ xử lý mới mạnh mẽ hơn và thay thế rất nhiều công việc của những phần cứng trước đây, từ đó giúp cải thiện khả năng làm việc của động cơ điện trên E-Class 2024. Tuy nhiên, E-Class thế hệ thứ 6 hoàn toàn mới vẫn chưa có phiên bản thuần điện. Mercedes chỉ cung cấp phiên bản động cơ hybrid và plug-in hybrid cho mẫu xe này. Có thể hãng xe Đức không muốn cạnh tranh với ngay chiếc EQE thuần điện vốn được xem là phiên bản chạy điện của chính E-Class. Tại Châu Âu, Mercedes-Benz E-class 2024 trang bị 1 động cơ xăng 2.0L 4 xi lăng trên tất cả phiên bản, kết hợp cùng với động cơ điện tùy theo sức mạnh động cơ. Ba phiên bản hybrid của Mercedes E-Class 2024 có công suất như sau: Mercedes-Benz E200 RWD có công suất 201 mã lực. Mercedes-Benz E200d RWD và 4Matic có công suất 194 mã lực. Đi kèm với động cơ điện có công suất từ 20 – 23 mã lực cho thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,8 giây và tốc độ tối đa đạt 238 km/h. Các phiên bản plug-in hybrid sẽ trang bị nhiều tùy chọn động cơ điện phù hợp với từng phiên bản. Mercedes-Benz E300e và E300e 4Matic trang bị đông cơ điện 127 mã lực cho công suất kết hợp 308 mã lực. Trong khi phiên bản E400e 4Matic có công suất lên đến 376 mã lực với động cơ điện lớn hơn. Đây cũng là phiên bản mạnh nhất Mercedes-Ben E-Class 2024 trước khi những phiên bản AMG trình làng vào cuối năm nay. Mercedes-Benz E-Class 2024 tại Mỹ vẫn cung cấp 2 phiên bản mild-hybrid là E350 4 xi lanh và E450 6 xi lanh. Mercedes-Benz E350 có công suất 255 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm. Trong khi phiên bản E450 có công suất 375 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Cả hai động cơ này đều tích hợp động cơ điện nhẹ MHEV có công suất 20 mã lực. Ở thời điểm hiện tại, Mercedes-Benz vẫn chưa công bố phiên bản plug-in hybrid dành cho thị trường này. Tuy nhiên chắc chắn hãng xe Đức sẽ phân phối chúng trong tương lai. Mercedes-Benz E-Class 2024 vẫn trang bị tiêu chuẩn hệ thống treo với lò xo cuộn truyền thống trên toàn cầu. Tuy nhiên với một chiếc xe hạng sang, người dùng luôn đòi hỏi tùy chọn hệ thống treo khí nén. Chính vì vậy, hãng xe Đức cung cấp gói nâng câp Technology Pack bao gồm hệ thống theo khí nén có thể tùy chỉnh độ đàn hồi thích ứng và hệ thống chuyển hướng ở bánh sau, giúp E-Class 2024 giảm bán kính quay vòng.Giá xe Mercedes-Benz E-Class 2024 sẽ được công bố khi chiếc xe này đến tay khách hàng vào cuối năm nay. Dự đoán, xe sẽ về thị trường Việt Nam vào cuối năm nay. Video: Giới thiệu sedan hạng sang Mercedes E-Class 2024.

