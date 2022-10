Mercedes-Benz Việt Nam tăng giá loạt xe sang, cao nhất 125 triệu đồng

Theo thông tin từ một số đại lý, Mercedes-Benz Việt Nam tăng giá bán lẻ đề xuất cho một số mẫu xe chiến lược của hãng tại thị trường Việt Nam, cụ thể gồm mẫu xe GLB và 3 phiên bản của C-Class; việc điều chỉnh giá được cho sẽ áp dụng ngày từ tháng 10.

Trong đó, Mercedes-Benz C-Class có 4 phiên bản nhưng chỉ có 3 bản lắp ráp là tăng giá từ 40 – 125 triệu đồng còn bản C300 AMG First Edition được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức sẽ giữ nguyên giá niêm yết ở mức 2,399 tỷ đồng như hiện tại. Về phía Mercedes-Benz GLB, chỉ có bản GLB 200 AMG được điều chỉnh tăng 53 triệu đồng.

Như vậy, mức giá xe Mercedes-Benz C-Class mới sẽ từ 1,709 - 2,399 tỷ đồng và hiện gần như tương đương với các đối thủ trực tiếp như BMW 3 Series và Audi A4 nhưng nhờ được lắp ráp trong nước nên có nguồn cung ổn định trong khi 2 mẫu xe còn lại đang gặp vấn đề khan hàng.

Trong khi đó, Mercedes-Benz GLB dự kiến cũng được tăng giá bán lẻ đề xuất thêm 53 triệu đồng lên 2,069 tỷ đồng đối với phiên bản GLB 200 AMG, trong khi bản 35 4Matic được giữ nguyên giá bán.

Tuy nhiên, GLB 200 AMG thực tế đã được các đại lý công bố giá bán lẻ đề xuất mới cách đây một thời gian, mức giá này được áp dụng cho phiên bản V1, vẫn bán song song cùng bản V0 hiện tại. Tương tự trước đây, Mercedes GLB được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức (nhưng xe vốn sản xuất tại Mexico).

Ở lần tăng giá xe Mercedes-Benz này, trang bị của xe cũng sẽ có sự thay đổi. Đơn cử như bản C 200 Avantgarde tiêu chuẩn của Mercedes-Benz C-Class, la-zăng sẽ đổi từ loại 5 chấu kép sang 10 chấu kép, hệ thống điều hòa có thêm chế độ lọc không khí. Còn bản C 200 Avantgarde Plus, xe sẽ được trang bị mâm 18 inch thiết kế đa chấu, hệ thống lọc không khí và đèn xe sẽ có thêm tính năng tự động điều chỉnh chiếu xa/gần.

Cuối cùng, phiên bản C 300 AMG cũng có thêm hệ thống lọc không khí nhưng có thêm tính năng hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động, hệ thống bảo vệ chủ động và một số công nghệ hỗ trợ người lái khác.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Mercedes-Benz Việt Nam điều chỉnh giá bán của sản phẩm trong năm 2022. Ở tháng 5 vừa qua, hãng xe Đức cũng đã tăng giá một loạt các mẫu xe, trong đó Mercedes-Benz GLB 35 4Matic tăng nhiều nhất tới 159 triệu đồng.