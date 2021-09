Mercedes-Benz S65 AMG W221 - sedan nhanh nhất tới 16 tỷ ở Sài Gòn

Bên cạnh những biến thể hạng sang thông thường, một số khách hàng Việt yêu thích cảm giác tốc độ còn "mạnh tay" đem về nước các phiên bản hiệu năng cao như S63 hay S65. Cả hai mẫu sedan S63 và S65 đều được trang bị khối động cơ vô cùng mạnh mẽ với công suất không hề kém cạnh những chiếc siêu xe, đặc biệt là dòng xe Mercedes-Benz S65 AMG hạng sang. Hai phiên bản này không có nhiều sự khác biệt về mặt thiết kế, tuy nhiên giá xe Mercedes-Benz S65 AMG W221 lại cao hơn đáng kể do sử dụng cỗ máy V12 dung tích "khủng". Có lẽ chính vì lý do này mà những chiếc S65 về Việt Nam chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, trong khi đó người anh em S63 AMG lại có số lượng khá lớn. Tính đến thời điểm hiện tại, dòng sedan hiệu năng cao của Mercedes-Benz có hai thế hệ được nhập khẩu về nước, trong đó chiếc Mercedes-AMG S65 W222 vẫn là chiếc độc nhất vô nhị với giá bán cao ngất ngưởng. Xuất hiện trong bài viết là chiếc xe tại Sài Gòn, thuộc thế hệ W221 và có số lượng vô cùng ít. Đây là thế hệ S65 thứ hai được Mercedes-Benz bán ra thị trường trong khoảng thời gian từ 2006 - 2013, trước khi bị "khai tử" ở thế hệ thứ ba với phiên bản Final Edition. Về mặt thiết kế, S65 AMG (W221) sở hữu vẻ ngoài cứng cáp, gân guốc nhưng vẫn mang đậm dấu ấn thể thao. Mẫu sedan "hàng độc" của vị chủ nhân tại Sài Gòn đã được nâng cấp hàng loạt các chi tiết như cản trước, cản sau, gương chiếu hậu, hệ thống đèn chiếu sáng,... của phiên bản S65 facelift được ra mắt tại triển lãm Shanghai Motor Show năm 2009. Phần đầu xe có tạo hình hầm hố với các khe hút gió được mở rộng và bổ sung thêm dải LED định vị, lưới tản nhiệt 4 nan đơn được đính logo ngôi sao ba cánh. Nắp ca-pô dập gân nổi và trang bị các khe thoát khí cho khối động cơ phía dưới. Xe được trang bị bộ mâm AMG 5 chấu đơn có đường kính 20 inch màu bạc, kết hợp cùng lớp sơn màu xanh đá độc đáo. Ẩn phía sau là hệ thống phanh đĩa hiệu suất cao gồm đĩa phanh cỡ lớn và cùm phanh AMG, chi tiết này có vai trò tối quan trọng giúp kiềm hãm sức mạnh của chiếc sedan từng một thời là nhanh nhất thế giới này. Hai bên hông xe có sự xuất hiện của dòng chữ "V12 Biturbo" tượng trưng cho khối động cơ trên xe và gương chiếu hậu vuông tích hợp đèn báo rẽ thay cho dạng tròn trên bản pre-facelift. Đáng chú ý, phiên bản S65 đi kèm với hệ thống treo đặc biệt được lập trình lại để mang đến trải nghiệm lái thể thao hơn cũng như tính ổn định khi vận hành ở tốc độ cao. Các chi tiết của bản facelift còn bao gồm hệ thống đèn pha và đèn hậu LED hiện đại. Cản sau có thiết kế đầy cơ bắp, tên xe và logo AMG được đính ở hai bên đuôi xe. Mercedes-Benz S65 AMG W221 sử dụng hệ thống ống xả có âm thanh uy lực hơn, gồm hai chụp xả kép thay vì 4 họng xả oval nằm tách biệt như S63. Khoang nội thất trên S65 AMG là sự kết hợp hài hoà giữa tính sang trọng và thể thao, ghế ngồi đính logo AMG và toàn bộ cabin đều được bọc da cao cấp. Điểm nhấn của khoang lái chính là đồng hồ cơ đắt giá của thương hiệu IWC và logo V12 trên bảng điều khiển. Hàng ghế thứ hai có không gian rộng rãi, đi kèm với hệ thống điều hoà độc lập.Mercedes-Benz S65 AMG đời W221 được trang bị cỗ máy V12 tăng áp kép (biturbo) có dung tích 6.0 lít, sản sinh công suất tối đa 604 mã lực tại dải vòng tua 4.800 – 5.100 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt mức 1.000 Nm tại dải vòng tua từ 2.000 – 4.000 vòng/phút. Toàn bộ sức mạnh được truyền xuống cầu sau thông qua hộp số tự động 5 cấp AMG SpeedShift, giúp cho mẫu sedan hiệu năng cao nặng hơn 2,2 tấn này tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong vỏn vẹn 4,4 giây và có tốc độ tối đa 250 km/h. Động cơ của xe được ốp sợi carbon, đi cùng với đó là chữ ký của người thợ đã lắp ráp thủ công theo triết lý "One Man, One Engine" (mỗi người một động cơ). Ở thời điểm mới về Việt Nam, giá xe Mercedes-Benz S65 AMG W221 được các doanh nghiệp nhập khẩu tư nhân chào bán đến 16 tỷ đồng. Đây cũng là mẫu xe từng có thời gian dài nắm giữ ngôi vị cao nhất cho danh hiệu chiếc sedan nhanh nhất thế giới. Video: Giới thiệu Mercedes-AMG S63 thế hệ mới.

Bên cạnh những biến thể hạng sang thông thường, một số khách hàng Việt yêu thích cảm giác tốc độ còn "mạnh tay" đem về nước các phiên bản hiệu năng cao như S63 hay S65. Cả hai mẫu sedan S63 và S65 đều được trang bị khối động cơ vô cùng mạnh mẽ với công suất không hề kém cạnh những chiếc siêu xe, đặc biệt là dòng xe Mercedes-Benz S65 AMG hạng sang. Hai phiên bản này không có nhiều sự khác biệt về mặt thiết kế, tuy nhiên giá xe Mercedes-Benz S65 AMG W221 lại cao hơn đáng kể do sử dụng cỗ máy V12 dung tích "khủng". Có lẽ chính vì lý do này mà những chiếc S65 về Việt Nam chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, trong khi đó người anh em S63 AMG lại có số lượng khá lớn. Tính đến thời điểm hiện tại, dòng sedan hiệu năng cao của Mercedes-Benz có hai thế hệ được nhập khẩu về nước, trong đó chiếc Mercedes-AMG S65 W222 vẫn là chiếc độc nhất vô nhị với giá bán cao ngất ngưởng. Xuất hiện trong bài viết là chiếc xe tại Sài Gòn, thuộc thế hệ W221 và có số lượng vô cùng ít. Đây là thế hệ S65 thứ hai được Mercedes-Benz bán ra thị trường trong khoảng thời gian từ 2006 - 2013, trước khi bị "khai tử" ở thế hệ thứ ba với phiên bản Final Edition. Về mặt thiết kế, S65 AMG (W221) sở hữu vẻ ngoài cứng cáp, gân guốc nhưng vẫn mang đậm dấu ấn thể thao. Mẫu sedan "hàng độc" của vị chủ nhân tại Sài Gòn đã được nâng cấp hàng loạt các chi tiết như cản trước, cản sau, gương chiếu hậu, hệ thống đèn chiếu sáng,... của phiên bản S65 facelift được ra mắt tại triển lãm Shanghai Motor Show năm 2009. Phần đầu xe có tạo hình hầm hố với các khe hút gió được mở rộng và bổ sung thêm dải LED định vị, lưới tản nhiệt 4 nan đơn được đính logo ngôi sao ba cánh. Nắp ca-pô dập gân nổi và trang bị các khe thoát khí cho khối động cơ phía dưới. Xe được trang bị bộ mâm AMG 5 chấu đơn có đường kính 20 inch màu bạc, kết hợp cùng lớp sơn màu xanh đá độc đáo. Ẩn phía sau là hệ thống phanh đĩa hiệu suất cao gồm đĩa phanh cỡ lớn và cùm phanh AMG, chi tiết này có vai trò tối quan trọng giúp kiềm hãm sức mạnh của chiếc sedan từng một thời là nhanh nhất thế giới này. Hai bên hông xe có sự xuất hiện của dòng chữ "V12 Biturbo" tượng trưng cho khối động cơ trên xe và gương chiếu hậu vuông tích hợp đèn báo rẽ thay cho dạng tròn trên bản pre-facelift. Đáng chú ý, phiên bản S65 đi kèm với hệ thống treo đặc biệt được lập trình lại để mang đến trải nghiệm lái thể thao hơn cũng như tính ổn định khi vận hành ở tốc độ cao. Các chi tiết của bản facelift còn bao gồm hệ thống đèn pha và đèn hậu LED hiện đại. Cản sau có thiết kế đầy cơ bắp, tên xe và logo AMG được đính ở hai bên đuôi xe. Mercedes-Benz S65 AMG W221 sử dụng hệ thống ống xả có âm thanh uy lực hơn, gồm hai chụp xả kép thay vì 4 họng xả oval nằm tách biệt như S63. Khoang nội thất trên S65 AMG là sự kết hợp hài hoà giữa tính sang trọng và thể thao, ghế ngồi đính logo AMG và toàn bộ cabin đều được bọc da cao cấp. Điểm nhấn của khoang lái chính là đồng hồ cơ đắt giá của thương hiệu IWC và logo V12 trên bảng điều khiển. Hàng ghế thứ hai có không gian rộng rãi, đi kèm với hệ thống điều hoà độc lập. Mercedes-Benz S65 AMG đời W221 được trang bị cỗ máy V12 tăng áp kép (biturbo) có dung tích 6.0 lít, sản sinh công suất tối đa 604 mã lực tại dải vòng tua 4.800 – 5.100 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt mức 1.000 Nm tại dải vòng tua từ 2.000 – 4.000 vòng/phút. Toàn bộ sức mạnh được truyền xuống cầu sau thông qua hộp số tự động 5 cấp AMG SpeedShift, giúp cho mẫu sedan hiệu năng cao nặng hơn 2,2 tấn này tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong vỏn vẹn 4,4 giây và có tốc độ tối đa 250 km/h. Động cơ của xe được ốp sợi carbon, đi cùng với đó là chữ ký của người thợ đã lắp ráp thủ công theo triết lý "One Man, One Engine" (mỗi người một động cơ). Ở thời điểm mới về Việt Nam, giá xe Mercedes-Benz S65 AMG W221 được các doanh nghiệp nhập khẩu tư nhân chào bán đến 16 tỷ đồng. Đây cũng là mẫu xe từng có thời gian dài nắm giữ ngôi vị cao nhất cho danh hiệu chiếc sedan nhanh nhất thế giới. Video: Giới thiệu Mercedes-AMG S63 thế hệ mới.