Mercedes-Benz S500 2021 "lộ hàng" tại Campuchia, sắp về Việt Nam

Không phải Thái Lan hay một thị trường xe sang lớn nào trong khu vực đón nhận những chiếc Mercedes-Benz S-Class 2021 mới đầu tiên đặt chân đến, Campuchia mới là quốc gia làm được điều đó. Một doanh nghiệp nhập khẩu tại thủ đô Phnôm Pênh vừa đưa về một chiếc S500 hoàn toàn mới từ thị trường châu Âu. Thời điểm hiện tại, thậm chí thị trường Mỹ cũng chưa có xe S-Class 2021 bán ra. Tại Việt Nam, mẫu xe sang Mercedes-Benz S500 2021 cũng đã bắt đầu được các showroom tư nhân chào bán. Phiên bản này có giá dự kiến khoảng 7,5 tỷ đồng khi nhập đơn lẻ về Việt Nam, tương đương giá của một chiếc Maybach S450 4Matic đang bán chính hãng. Với đơn vị chính hãng, có lẽ phải một thời gian khá lâu nữa mới chính thức phân phối phiên bản hoàn toàn mới. Về mặt thiết kế, thoạt nhìn bên ngoài có vẻ như Mercedes-Benz S-Class 2021 không khác nhiều so với phiên bản tiền nhiệm. Tuy nhiên, thực tế mẫu sedan đầu bảng này đã nhận được một danh sách dài những cải tiến về mặt kỹ thuật và công nghệ mới, hứa hẹn sẽ khiến cho mẫu xe biểu tượng này trở nên tuyệt vời hơn. Những tính năng mới quan trọng nhất bao gồm hai tùy chọn động cơ hybrid, màn hình cảm ứng trung tâm lớn với hệ thống thông tin giải trí MBUX mới nhất cùng công nghệ an toàn chủ động tiên tiến. Những tinh chỉnh về ngoại thất dù nhỏ nhưng cũng đủ để mang đến cho Mercedes-Benz S-Class 2021 một diện mạo mới hiện đại và trẻ trung hơn. Mui xe dài hơn, đèn pha và mâm xe với thiết kế sắc nét hơn và đặc biệt cụm đèn hậu được ứng dụng ngôn ngữ thiết kế mới và được đặt nằm ngang. Tay nắm cửa giờ đây được đặt bằng phẳng với thân xe giúp cải thiện hệ số cản gió cho xe. Với hệ số cản gió 0,22, S-Class trở thành một trong những chiếc xe khí động học nhất thế giới. Để tiện so sánh, mẫu xe Tesla Model S có hệ số cản gió là 0,24. Về kích thước tổng thể, S-Class thế hệ mới dài hơn phiên bản tiền nhiệm tới 33 mm (ở phên bản trục cơ sở dài), rộng hơn 50 mm và cao hơn khoảng 10 mm. Để giữ cho tỷ lệ của S-Class cân đối hơn, Mercedes cũng nới thêm chiều dài cơ sở 50 mm, bánh trước 35,5 mm và bánh sau 50 mm. Vì vậy, S-Class 2021 vẫn duy trì được tỷ lệ thể thao vốn có, đồng thời mang đến một không gian cabin rộng rãi và thoải mái hơn. Khoang cabin của S-Class mới được lấy cảm hứng từ kiến trúc nội thất và các yếu tố thiết kế du thuyền. Màn hình cảm ứng 12,8 inch mới của S-Class 2021 là điểm nhấn thu hút sự chú ý đầu tiên của người dùng với kiểu dáng thiết kế như một chiếc máy tính bảng cỡ khủng, thay thế cho màn hình 10,3 inch của mẫu xe trước đó. Tương tự như mẫu SUV cỡ lớn Cadillac Escalade mới, màn hình thông tin giải trí của S-Class 2021 cũng được cung cấp công nghệ OLED cho đồ họa sắc nét hơn và màu sắc tự nhiên hơn trong khi lượng tiêu thụ năng lượng ít hơn 30% so với màn hình LCD thông thường. Màn hình thông tin giải trí này chạy trên phiên bản cập nhật của hệ thống thông tin giải trí Mercedes-Benz User Experience (MBUX) với nhiều nâng cấp đáng kể. Hệ thống thông tin giải trí MBUX mới được phát triển tập trung vào yếu tố con người với khả năng cá nhân hóa và vận hành trực quan hơn. Đơn cử như màn hình tương tác người lái 3D mới cho phép hiển thị không gian ba chiều thực sự mà không đòi hỏi người dùng phải đeo kính 3D. Bên cạnh đó, Trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói “Hey Mercedes” cũng được cải thiện và có khả năng đối thoại nhiều hơn. Một số hành động như nhận cuộc gọi đến hoặc hiển thị bản đồ giờ đây có thể được thực hiện ngay cả khi không cần từ khóa kích hoạt. Hiện tại, Trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói trên S-Class 2021 đã được hỗ trợ 27 ngôn ngữ với khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên. Một điểm nhấn nội thất khác của S-Class 2021 là hệ thống đèn trang trí nội thất chủ động mới được tích hợp để hoạt động cùng với các hệ thống hỗ trợ người lái và hệ thống Energizing Comfort. Ngoài ra, nó có thể củng cố các cảnh báo trực quan và đưa ra phản hồi khi vận hành hệ thống điều hòa nhiệt độ hoặc tính năng Trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói “Hey Mercedes”. Ngoài màn hình trung tâm cỡ lớn, xe còn được cung cấp 4 màn hình khác đặt khắp cabin. Đầu tiên là bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch phía sau vô lăng. Tiếp theo là hai màn hình thông tin giải trí cho hàng ghế phía sau kích thước 11,6 inch và một máy tính bảng 7.0 inch có thể tháo rời ở bệ điều khiển trung tâm như một phần của gói trang bị Business Center Console. Chưa hết, mẫu sedan hạng sang này còn được trang bị hệ thống lọc không khí có tên Energizing Air Control có thể lọc được bụi mịn, phấn hoa và mùi mồ hôi. Bên cạnh đó, tương tự phiên bản tiền nhiệm, S-Class mới cũng được trang bị hệ thống Air Balance với bộ lọc không khí có chức năng ion hóa oxy và cung cấp 2 loại nước hoa đặc biệt. Mercedes-Benz S500 phiên bản cơ sở được trang bị động cơ 3.0L, 6 xi-lanh thẳng hàng cho công suất tối đa 362 hoặc 429 mã lực và mô-men xoắn cực đại 521 Nm. Phiên bản tiêu chuẩn này cũng được tích hợp công nghệ hybrid nhẹ 48-volt bổ sung thêm 21 mã lực và 250 Nm mô-men xoắn khi cần tăng tốc trong thời gian ngắn nhờ bộ khởi động EQ Boost. Các trang bị an toàn nổi bật trên S-Class 2021 bao gồm phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng với tính năng Stop&Go, hỗ trợ lái chủ động, hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ chuyển làn, nhận dạng biển báo giao thông, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước và phía sau, giám sát điểm mù chủ động. Ngoài ra, xe còn được trang bị túi khí cho hàng ghế phía sau được thiết kế để bảo vệ hành khách trong trường hợp và chạm trực diện. mức giá xe Mercedes-Benz S500 2021 tại Campuchia hiện vẫn là một ẩn số. Video: Giới thiệu Mercedes-Benz S500 2021 thế hệ mới.

