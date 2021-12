Mercedes-Benz S-Class plug-in hybrid từ 3,6 tỷ đồng tại Malaysia

MBM cho biết công ty không có kế hoạch phân phối phiên bản nào khác ngoài bản S580 e 2022 sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid. Giá bán chưa được tiết lộ cho Mercedes-Benz S580e 2022 mới nhưng MBM dự kiến nó sẽ đắt hơn mẫu S560e thế hệ trước có giá 569.000 RM tại thời điểm công bố, tương đương 3,6 tỷ đồng. Với chiều dài 5.179 mm, rộng 1.921 mm và cao 1.503 mm ở bản tiêu chuẩn, Mercedes-Benz S-Class 2022 mới dài hơn 54 mm, rộng hơn 22 mm và cao hơn 10 mm so với bản tiền nhiệm. Phiên bản được giới thiệu tại Malaysia thuộc bản trục cơ sở kéo dài vì vậy nó dài hơn 110 mm ở mức 5.289 mm. Dù kích thước tăng nhưng trọng lượng của S-Class 2022 nhẹ hơn 60kg so với phiên bản cũ nhờ sử dụng nhôm cho hơn 50% cấu trúc xe. Chiếc S-Class 2022 cũng bóng bẩy hơn nhờ những đường nét và yếu tố thiết kế mới, bao gồm đèn pha hình thang mỏng hơn và rộng hơn và đèn LED chạy ban ngày hình móc câu. Khác thị trường Việt Nam, S-Class 2022 tại Malaysia trang bị công nghệ Digital Light cho đèn pha thay cho Multibeam, tích hợp hệ thống đèn pha thích ứng Adaptive Highbeam Assist Plus có độ chính xác cao hơn 100 lần cùng tính năng điều chỉnh hướng đèn theo địa hình lấy từ dữ liệu điều hướng. Tay nắm cửa thiết kế dạng ẩn vào thân xe là trang bị hoàn toàn mới trên S-Class, có thể tự động nâng lên bằng điện khi người lái chạm vào tay nắm cửa, tích hợp chức năng chìa khóa thông minh KEYLESS-GO. Trong trường hợp xảy ra va chạm, tay nắm cửa cũng sẽ tự động nâng lên để đảm bảo an toàn. Ở phía sau, đèn hậu S-Class 2022 có thiết kế hình tam giác tương tự như CLS. S580e 2022 đi kèm hệ thống treo khí nén Airmatic tiêu chuẩn với bộ giảm chấn thích ứng. Dàn chân lắp mâm hợp kim đa chấu kép 19 inch. Bên trong khoang cabin S580e 2022 nổi bật là màn hình thông tin giải trí cảm ứng OLED đặt dọc 12,8 inch có MBUX, hỗ trợ Apple CarPlay / Android Auto và điều hướng thực tế tăng cường và hệ thống âm thanh vòm Burmester 3D 160 watt. Trong khi đó, màn hình lái là loại kỹ thuật số 3D 12,3 inch với hiệu ứng ba chiều. S580e 2022 tại Malaysia được trang bị hệ thống giải trí MBUX cao cấp phía sau với cặp màn hình 11 inch, hai tai nghe không dây và máy tính bảng Android 7,0 inch, có thể gắn vào bệ tỳ tay trung tâm phía sau. Đặc biệt là hệ thống điều khiển cử chỉ MBUX hoạt động thông qua các camera trên bảng điều khiển trần xe và thuật toán tự học, có thể phân tích các cử động tay, đầu và ngôn ngữ cơ thể để ra lệnh phản hồi cho các chức năng tương ứng trên xe. Ví dụ: khi người lái quay đầu nhìn qua vai, xe sẽ tự động mở tấm chắn nắng phía sau để nhìn ra ngoài tốt hơn hoặc theo dõi mắt để phát hiện xem người lái có đang ngủ gật hay không và phát ra âm thanh cảnh báo. Nội thất S580e 2022 toát lên vẻ sang trọng nhờ các chất liệu cao cấp như gỗ open-pore, bảng điều khiển trung tâm được hoàn thiện bằng pha lê đen, cũng như da Nappa cho ghế và vô lăng. Ghế chỉnh điện có tính năng sưởi và làm mát cũng như chức năng mát-xa bắp chân. Hàng ghế sau có cả tính năng sưởi cổ. Động cơ trên Mercedes-Benz S580e 2021 là động cơ mã M256 I6 tăng áp 3.0 lít điện khí hóa, kết hợp với hộp số tự động 9 cấp, sản sinh tổng công suất 510 mã lực và mô-men xoắn 750Nm. Xe có thể tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong 5,2 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 250km/h. Động cơ điện được cung cấp năng lượng từ pin lithium-ion 28,6 kWh, một bộ phận có công suất cao hơn gấp đôi so với pin trong S560e. Do đó, tầm hoạt động hoàn toàn bằng điện đã được tăng lên mức 100 km và có thể chạy thuần điện ở tốc độ lên đến 140 km/h. S580e đi kèm với bộ sạc 11kW, thông qua bộ sạc âm tường AC ba pha sẽ mất khoảng 2 đến 2,5 giờ để pin đạt 80%. Xe sở hữu các tính năng hỗ trợ người lái như: Hỗ trợ giữ khoảng cách an toàn; Hỗ trợ lái chủ động; Hỗ trợ nhận dạng biển báo giao thông; Hỗ trợ giữ làn đường chủ động; Hỗ trợ nhắc nhở người lái chú ý; Cảnh báo va chạm phía trước; hỗ trợ đỗ xe chủ động Parktronic,..S580e 2022 được trang bị 14 túi khí. Đáng tiếc, mức giá xe Mercedes-Benz S-Class plug-in hybrid 2022 tại Malaysia chưa được công bố và xe không có tính năng đánh lái bánh sau và hệ thống Drive Pilot, hệ thống lái xe bán tự động Cấp độ 3... Video: Chi tiết Mercedes-Benz S-Class plug-in hybrid 2022 mới.

MBM cho biết công ty không có kế hoạch phân phối phiên bản nào khác ngoài bản S580 e 2022 sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid. Giá bán chưa được tiết lộ cho Mercedes-Benz S580e 2022 mới nhưng MBM dự kiến nó sẽ đắt hơn mẫu S560e thế hệ trước có giá 569.000 RM tại thời điểm công bố, tương đương 3,6 tỷ đồng. Với chiều dài 5.179 mm, rộng 1.921 mm và cao 1.503 mm ở bản tiêu chuẩn, Mercedes-Benz S-Class 2022 mới dài hơn 54 mm, rộng hơn 22 mm và cao hơn 10 mm so với bản tiền nhiệm. Phiên bản được giới thiệu tại Malaysia thuộc bản trục cơ sở kéo dài vì vậy nó dài hơn 110 mm ở mức 5.289 mm. Dù kích thước tăng nhưng trọng lượng của S-Class 2022 nhẹ hơn 60kg so với phiên bản cũ nhờ sử dụng nhôm cho hơn 50% cấu trúc xe. Chiếc S-Class 2022 cũng bóng bẩy hơn nhờ những đường nét và yếu tố thiết kế mới, bao gồm đèn pha hình thang mỏng hơn và rộng hơn và đèn LED chạy ban ngày hình móc câu. Khác thị trường Việt Nam, S-Class 2022 tại Malaysia trang bị công nghệ Digital Light cho đèn pha thay cho Multibeam, tích hợp hệ thống đèn pha thích ứng Adaptive Highbeam Assist Plus có độ chính xác cao hơn 100 lần cùng tính năng điều chỉnh hướng đèn theo địa hình lấy từ dữ liệu điều hướng. Tay nắm cửa thiết kế dạng ẩn vào thân xe là trang bị hoàn toàn mới trên S-Class, có thể tự động nâng lên bằng điện khi người lái chạm vào tay nắm cửa, tích hợp chức năng chìa khóa thông minh KEYLESS-GO. Trong trường hợp xảy ra va chạm, tay nắm cửa cũng sẽ tự động nâng lên để đảm bảo an toàn. Ở phía sau, đèn hậu S-Class 2022 có thiết kế hình tam giác tương tự như CLS. S580e 2022 đi kèm hệ thống treo khí nén Airmatic tiêu chuẩn với bộ giảm chấn thích ứng. Dàn chân lắp mâm hợp kim đa chấu kép 19 inch. Bên trong khoang cabin S580e 2022 nổi bật là màn hình thông tin giải trí cảm ứng OLED đặt dọc 12,8 inch có MBUX, hỗ trợ Apple CarPlay / Android Auto và điều hướng thực tế tăng cường và hệ thống âm thanh vòm Burmester 3D 160 watt. Trong khi đó, màn hình lái là loại kỹ thuật số 3D 12,3 inch với hiệu ứng ba chiều. S580e 2022 tại Malaysia được trang bị hệ thống giải trí MBUX cao cấp phía sau với cặp màn hình 11 inch, hai tai nghe không dây và máy tính bảng Android 7,0 inch, có thể gắn vào bệ tỳ tay trung tâm phía sau. Đặc biệt là hệ thống điều khiển cử chỉ MBUX hoạt động thông qua các camera trên bảng điều khiển trần xe và thuật toán tự học, có thể phân tích các cử động tay, đầu và ngôn ngữ cơ thể để ra lệnh phản hồi cho các chức năng tương ứng trên xe. Ví dụ: khi người lái quay đầu nhìn qua vai, xe sẽ tự động mở tấm chắn nắng phía sau để nhìn ra ngoài tốt hơn hoặc theo dõi mắt để phát hiện xem người lái có đang ngủ gật hay không và phát ra âm thanh cảnh báo. Nội thất S580e 2022 toát lên vẻ sang trọng nhờ các chất liệu cao cấp như gỗ open-pore, bảng điều khiển trung tâm được hoàn thiện bằng pha lê đen, cũng như da Nappa cho ghế và vô lăng. Ghế chỉnh điện có tính năng sưởi và làm mát cũng như chức năng mát-xa bắp chân. Hàng ghế sau có cả tính năng sưởi cổ. Động cơ trên Mercedes-Benz S580e 2021 là động cơ mã M256 I6 tăng áp 3.0 lít điện khí hóa, kết hợp với hộp số tự động 9 cấp, sản sinh tổng công suất 510 mã lực và mô-men xoắn 750Nm. Xe có thể tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong 5,2 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 250km/h. Động cơ điện được cung cấp năng lượng từ pin lithium-ion 28,6 kWh, một bộ phận có công suất cao hơn gấp đôi so với pin trong S560e. Do đó, tầm hoạt động hoàn toàn bằng điện đã được tăng lên mức 100 km và có thể chạy thuần điện ở tốc độ lên đến 140 km/h. S580e đi kèm với bộ sạc 11kW, thông qua bộ sạc âm tường AC ba pha sẽ mất khoảng 2 đến 2,5 giờ để pin đạt 80%. Xe sở hữu các tính năng hỗ trợ người lái như: Hỗ trợ giữ khoảng cách an toàn; Hỗ trợ lái chủ động; Hỗ trợ nhận dạng biển báo giao thông; Hỗ trợ giữ làn đường chủ động; Hỗ trợ nhắc nhở người lái chú ý; Cảnh báo va chạm phía trước; hỗ trợ đỗ xe chủ động Parktronic,..S580e 2022 được trang bị 14 túi khí. Đáng tiếc, mức giá xe Mercedes-Benz S-Class plug-in hybrid 2022 tại Malaysia chưa được công bố và xe không có tính năng đánh lái bánh sau và hệ thống Drive Pilot, hệ thống lái xe bán tự động Cấp độ 3... Video: Chi tiết Mercedes-Benz S-Class plug-in hybrid 2022 mới.