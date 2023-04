Mercedes-Benz Maybach EQS 2024 siêu sang điện, lăn bánh 600km/lần sạc

Trong triển lãm Ô tô Munich 2021, hãng Mercedes-Benz đã vén màn mẫu xe Mercedes-Maybach EQS 2024 mới. Phải mất gần 2 năm, thương hiệu ngôi sao 3 cánh mới phát triển xong phiên bản thương mại của mẫu xe concept này và mang đến triển lãm Ô tô Thượng Hải 2023 hiện đang diễn ra tại Trung Quốc để ra mắt. Đúng như tên gọi, mẫu SUV siêu sang Mercedes-Maybach EQS 680 2024 chính là phiên bản cao cấp hơn của dòng Mercedes-Benz EQS SUV. Đồng thời, đây cũng là mẫu xe điện đầu tiên của thương hiệu Mercedes-Maybach. So với Mercedes-Benz EQS SUV thông thường, Mercedes-Maybach EQS 680 2024 sở hữu ngoại hình cao cấp hơn, thể hiện qua lưới tản nhiệt đóng kín với những nan mạ crôm nằm dọc... ... và bộ vành hợp kim 22 inch được thiết kế theo phong cách đĩa cổ điển. Thêm vào đó là bệ cửa tích hợp đèn Logo Maybach trên cột C Ngoài ra, Mercedes-Maybach EQS 680 2024 còn có ngoại thất sơn 2 màu đặc trưng và nhiều chi tiết mạ crôm nhằm nhấn mạnh sự sang trọng. Không có gì ngạc nhiên khi mọi tinh hoa của Mercedes-Maybach EQS 680 2024 đều tập trung chủ yếu bên trong xe Tại đây, thương hiệu ngôi sao 3 cánh trang bị hệ thống nước hoa Air Balance tiêu chuẩn, hệ thống âm thanh Burmester 4D 15 loa, hộc đựng cốc có thể sưởi ấm đồ uống, đèn hình vuông tích hợp trên cột C và 253 đèn LED khác có thể chỉnh màu nhằm tạo ra không gian nội thất phù hợp với tâm trạng của hành khách. Hàng ghế sau - nơi thuộc về chủ nhân đích thực của Mercedes-Maybach EQS 680 2024 - được bọc bằng chất liệu da thân thiện với môi trường. Ghế có đủ tính năng thông hơi, massage và sưởi ấm cổ/vai. Thêm vào đó là công nghệ Chauffeur Package, cho phép ghế trước tự động dịch chuyển về phía trước khi ghế sau ngả ra. Nếu hành khách chi thêm tiền cho gói công nghệ First Class tùy chọn, bệ tì tay trung tâm ở hàng ghế trước sẽ được kéo dài về phía sau, tạo thành vách ngăn chạy dọc nội thất. Bệ tì tay này được ốp gỗ bóng bảy, tương tự lưng ghế trước. Hành khách ngồi trên ghế sau có thể giải trí bằng màn hình 11,6 inch lắp trên lưng ghế trước. Hành khách cũng có thể xem hoặc thậm chí chỉnh hệ thống định vị của xe qua màn hình này. Trong khi đó, ở khoang lái xuất hiện 3 màn hình Hyperscreen cỡ lớn để phục vụ hệ thống thông tin giải trí MBUX tiêu chuẩn. Ở Mercedes-Benz EQS SUV thông thường, màn hình này chỉ là trang bị tùy chọn của xe. "Trái tim" của Mercedes-Maybach EQS 680 2024 là mô-tơ điện mạnh 649 mã lực và 950 Nm ở thị trường Bắc Mỹ cũng như châu Âu. Sức mạnh này giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian chỉ 4,4 giây. Trong khi đó, tại thị trường Trung Quốc, mẫu SUV thuần điện siêu sang này chỉ mạnh 630 mã lực. Hiện hãng Mercedes-Benz chưa công bố dung lượng pin của mẫu xe này. Tuy nhiên, nhiều khả năng Mercedes-Maybach EQS 680 2024 sẽ dùng pin 107,8 kWh tương tự Mercedes-Benz EQS SUV thông thường. Theo hãng xe Đức, mẫu SUV thuần điện siêu sang này có thể chạy được 600 km sau khi sạc đầy pin, giảm 13 km so với bản thường. Giá xe Mercedes-Maybach EQS 680 2024 vẫn chưa được công bố. Video: Xem chi tiết SUV Mercedes-Benz Maybach EQS 2024 chạy điện.

Trong triển lãm Ô tô Munich 2021, hãng Mercedes-Benz đã vén màn mẫu xe Mercedes-Maybach EQS 2024 mới. Phải mất gần 2 năm, thương hiệu ngôi sao 3 cánh mới phát triển xong phiên bản thương mại của mẫu xe concept này và mang đến triển lãm Ô tô Thượng Hải 2023 hiện đang diễn ra tại Trung Quốc để ra mắt. Đúng như tên gọi, mẫu SUV siêu sang Mercedes-Maybach EQS 680 2024 chính là phiên bản cao cấp hơn của dòng Mercedes-Benz EQS SUV. Đồng thời, đây cũng là mẫu xe điện đầu tiên của thương hiệu Mercedes-Maybach. So với Mercedes-Benz EQS SUV thông thường, Mercedes-Maybach EQS 680 2024 sở hữu ngoại hình cao cấp hơn, thể hiện qua lưới tản nhiệt đóng kín với những nan mạ crôm nằm dọc... ... và bộ vành hợp kim 22 inch được thiết kế theo phong cách đĩa cổ điển. Thêm vào đó là bệ cửa tích hợp đèn Logo Maybach trên cột C Ngoài ra, Mercedes-Maybach EQS 680 2024 còn có ngoại thất sơn 2 màu đặc trưng và nhiều chi tiết mạ crôm nhằm nhấn mạnh sự sang trọng. Không có gì ngạc nhiên khi mọi tinh hoa của Mercedes-Maybach EQS 680 2024 đều tập trung chủ yếu bên trong xe Tại đây, thương hiệu ngôi sao 3 cánh trang bị hệ thống nước hoa Air Balance tiêu chuẩn, hệ thống âm thanh Burmester 4D 15 loa, hộc đựng cốc có thể sưởi ấm đồ uống, đèn hình vuông tích hợp trên cột C và 253 đèn LED khác có thể chỉnh màu nhằm tạo ra không gian nội thất phù hợp với tâm trạng của hành khách. Hàng ghế sau - nơi thuộc về chủ nhân đích thực của Mercedes-Maybach EQS 680 2024 - được bọc bằng chất liệu da thân thiện với môi trường. Ghế có đủ tính năng thông hơi, massage và sưởi ấm cổ/vai. Thêm vào đó là công nghệ Chauffeur Package, cho phép ghế trước tự động dịch chuyển về phía trước khi ghế sau ngả ra. Nếu hành khách chi thêm tiền cho gói công nghệ First Class tùy chọn, bệ tì tay trung tâm ở hàng ghế trước sẽ được kéo dài về phía sau, tạo thành vách ngăn chạy dọc nội thất. Bệ tì tay này được ốp gỗ bóng bảy, tương tự lưng ghế trước. Hành khách ngồi trên ghế sau có thể giải trí bằng màn hình 11,6 inch lắp trên lưng ghế trước. Hành khách cũng có thể xem hoặc thậm chí chỉnh hệ thống định vị của xe qua màn hình này. Trong khi đó, ở khoang lái xuất hiện 3 màn hình Hyperscreen cỡ lớn để phục vụ hệ thống thông tin giải trí MBUX tiêu chuẩn. Ở Mercedes-Benz EQS SUV thông thường, màn hình này chỉ là trang bị tùy chọn của xe. "Trái tim" của Mercedes-Maybach EQS 680 2024 là mô-tơ điện mạnh 649 mã lực và 950 Nm ở thị trường Bắc Mỹ cũng như châu Âu. Sức mạnh này giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian chỉ 4,4 giây. Trong khi đó, tại thị trường Trung Quốc, mẫu SUV thuần điện siêu sang này chỉ mạnh 630 mã lực. Hiện hãng Mercedes-Benz chưa công bố dung lượng pin của mẫu xe này. Tuy nhiên, nhiều khả năng Mercedes-Maybach EQS 680 2024 sẽ dùng pin 107,8 kWh tương tự Mercedes-Benz EQS SUV thông thường. Theo hãng xe Đức, mẫu SUV thuần điện siêu sang này có thể chạy được 600 km sau khi sạc đầy pin, giảm 13 km so với bản thường. Giá xe Mercedes-Maybach EQS 680 2024 vẫn chưa được công bố. Video: Xem chi tiết SUV Mercedes-Benz Maybach EQS 2024 chạy điện.