Mercedes-Benz GLS 450 4Matic tại Việt Nam, rẻ hơn BMW X7

Mercedes-Benz GLS 450 4Matic 2020 mới lần đầu ra mắt tại Triển lãm New York Auto Show 2019 và nhanh chóng mẫu SUV hạng sang cỡ lớn này chính thức giới thiệu tới công chúng Việt Nam vào tháng 3/2020. Ở thế hệ thứ 3, Mercedes-Benz GLS 450 4Matic 2020 được thương hiệu Đức phân phối dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ. Mẫu xe SUV hạng sang Mercedes-Benz GLS 450 4Matic 2020 sở hữu diện mạo thể thao với gói ngoại thất AMG Line giống nhiều dòng xe khác của thương hiệu này như GLC 300 hay GLE 450. Mercedes-Benz GLS 450 4Matic được phát triển dựa trên ngôn ngữ Sensual Purity với nhiều hình khối rắn chắc thể hiện sự cứng cáp, đầy nam tính. Xe được trang bị cụm đèn pha/cos MultiBeam LED hiện đại nhất của hãng xe này với khả năng chiếu xa hơn 600 m kết hợp cùng dải đèn LED định vị ban ngày. Lưới tản nhiệt của chiếc SUV cỡ lớn hạng sang này là dạng 2 nan đơn to bản, logo xuất hiện ở vị trí trung tâm. Trong khi đó, cản trước của mẫu xe này mở rộng với chất liệu crom giúp gia tăng vẻ sang trọng. Mercedes-Benz GLS 450 4Matic có thông số kích thước chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 5.226 x 2.030 x 1.845 (mm), chiều dài trục cơ sở đạt mức 3.135 mm. So với đời cũ, Mercedes-Benz GLS 450 mới dài hơn 77 mm, rộng hơn 22 mm và có chiều dài cơ sở kéo dài thêm 66 mm. "Dàn chân" của Mercedes-Benz GLS 450 2020 là bộ mâm AMG với kích thước 21 inch 5 chấu kép, bậc lên/xuống được gắn cố định. Gương chiếu hậu trên chiếc SUV full-size đến từ Đức đồng màu với thân xe kèm dải LED xi-nhan và camera lề. Ngoài ra, tay nắm cửa xe có tích hợp tính năng mở khoá thông minh. Đối thủ của Lexus LX570 và BMW X7 mới có phần đuôi xe mới mẻ nhờ cụm đèn hậu 3D LED được nối liền bởi dải crom. Cản va phía sau trên Mercedes GLS 450 2020 sử dụng chất liệu crom kèm ống xả đôi 2 bên cân đối. Những tính năng khác trên chiếc SUV 3 hàng ghế này gồm cảm biến/camera lùi và đèn phanh trên cao. Bên trong khoang lái, gói nội thất EXCLUSIVE chính là điểm nổi bật trên GLS 450 cùng với hàng loạt chất liệu cao cấp như ốp gỗ Anthracite open-pore oak màu xám, táp-lô bọc da ARTICO. Mercedes-Benz trang bị tay lái 3 chấu bọc da Nappa, ốp gỗ mang đến sự sang trọng, thể thao cho người dùng. Trên vô-lăng, xe được tích hợp nút điều khiển cảm ứng (Touch Control Buttons), tính năng ga tự động (Cruise Control) và giới hạn tốc độ (SPEEDTRONIC ). Phía sau tay lái, chiếc SUV full-size được trang bị đồng hồ kỹ thuật số nối liền với màn hình giải trí sở hữu giao diện thông minh MBUX. Mercedes GLS 450 2020 cung cấp cho người dùng 3 hàng ghế với không gian rộng rãi. Mercedes GLS 450 4Matic 2020 có ghế lái và hành khách phía trước điều chỉnh điện đa hướng, ghế lái nhớ 3 vị trí, hàng ghế thứ 2 chỉnh điện, hàng cuối có khả năng gập điện. Các hàng ghế trên chiếc SUV đền từ Đức đều được trang bị hệ thống cửa gió điều hoà, các vị trí để cốc tiện lợi. Trung tâm bảng táp-lô của Mercedes GLS 450 4Matic 2020 là hệ thống giải trí thế hệ mới MBUX dựa trên màn hình cảm ứng 12,3 inch có chức năng điều khiển bằng giọng nói LINGUATRONIC – kích hoạt thông qua câu lệnh “Hey Mercedes”. Mercedes GLS 450 4Matic 2020 còn nhiều trang bị tiện nghi khác như: Điều hòa khí hậu tự động 4 vùng độc lập THERMOTRONIC, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, rèm che nắng, hệ thống âm thanh Burmester® 13 loa, công suất 590 watt, Touchpad điều khiển cảm ứng dạng thiết kế mới trên bệ trung tâm... Về trang bị an toàn, GLS 450 4Matic 2020 sở hữu nhiều công nghệ gồm: Hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động Active Parking Assist tích hợp PARKTRONIC, cảnh báo mất tập trung ATTENTION ASSIST, hệ thống tự động bảo vệ PRE-SAFE® và PRE-SAFE® Sound, chống bó phanh ABS/BAS, chống trượt khi tăng tốc ASR, ổn định thân xe điện tử ESP và hỗ trợ ổn định xe khi gió thổi ngang, kiểm soát lực kéo điện tử cho hệ dẫn động 4 bánh 4ETS, hỗ trợ xuống dốc DSR, hệ thống phanh ADAPTIVE với chức năng hỗ trợ dừng xe (HOLD) và hỗ trợ khởi hành ngang dốc (Hill-Start Assist)... Thương hiệu "ngôi sao ba cánh" trang bị cho GLS 450 4 Matic khối động cơ I6, dung tích 3.0L cho công suất tối đa 367 mã lực tại 5.500 - 6.100 vòng/phút, mô-men xoắn tối đa 500 Nm tại 1.600 - 4.500 vòng/phút. Được biết, khối động cơ này kết hợp với hệ thống EQ Boost và động cơ điện 48 volt, sản sinh 22 mã lực, 250 Nm mô men xoắn, cho phép xe tăng tốc nhanh hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn. Tại Việt Nam, giá xe Mercedes GLS 450 4Matic 2020 được phân phối với mức 4,909 tỷ đồng, rẻ hơn nhiều so với Lexus LX570 (8,340 tỷ đồng) và BMW X7 (7,499 tỷ đồng). Video: Chi tiết Mercedes-Benz GLS 450 Luxury SUV Experience.

