Mercedes-Benz GLC 2023 vừa ra mắt, nâng cấp những gì để đấu BMW X3?

Mặc dù Mercedes-Benz đang khá bận rộn trong việc phát triển các mẫu xe điện như: EQB, EQE và EQS, nhưng hãng vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ danh mục sản phẩm xe sử dụng động cơ đốt trong. Sau khi GLC thế hệ cũ đã có mặt nhiều năm trên thị trường, Mercedes-Benz GLC 2023 mới đã chính thức ra mắt để tăng sức cạnh tranh với các đối thủ như BMW X3, Audi Q5 và Lexus NX. Mẫu xe SUV Mercedes-Benz GLC 2023 thế hệ mới không thay đổi quá nhiều về mặt tổng thể so với thế hệ cũ. Mặt dù ngoại thất xe đã được thiết kế lại hoàn toàn với lưới tản nhiệt lớn hơn, đèn pha sắc nét hơn, kiểu dáng GLC mới năng động hơn so với thế hệ cũ. Thân xe GLC 2023 thế hệ mới thấp hơn, dài hơn và rộng hơn so với GLC thế hệ cũ. Tuỳ thuộc vào phiên bản, “dàn chân” của GLC 2023 sẽ có nhiều bộ mâm mang kích thước từ 18 đến 20 inch So với thế hệ cũ, điểm khác biệt giữa GLC thế hệ cũ và mới nằm ở kích thước. Theo đó, GLC 2023 mới dài hơn 60,96 mm, thấp hơn 4mm, trong khi chiều dài cơ sở dài hơn 15mm, đạt mức 2.888 mm. Chiều rộng xe vẫn giữ nguyên ở mức 1.890mm. Với thiết kế mới, GLC 2023 giảm hệ số cản gió (Cd) từ 0,31 xuống 0,29. Ngoài ra, Mercedes-Benz đã tối ưu hóa nhiều thành phần như tấm ốp dưới gầm, bánh xe và ốp bánh xe,… để giúp GLC 2023 vận hành yên tĩnh và giảm tiếng ồn tốt hơn trước. Tương tự “người anh em” C- Class thế hệ mới, nội thất của GLC 2023 thế hệ mới được thay đổi sử dụng nhiều màn hình hơn. Trong đó bao gồm hệ thống thông tin giải trí kiểu máy tính bảng lớn mang kích thước 11,9 inch ở phía trước “chạy” hệ thống MBUX thế hệ thứ hai, đi cùng với màn hình hỗ trợ lái 12,3 inch thay cho cụm đồng hồ. Bảng điều khiển và cửa ra vào theo chủ đề công nghệ cao. Vật liệu mang hai tông màu xám trải dài toàn bộ bảng điều khiển. Cả 2 màn hình đều là trang bị tiêu chuẩn và GLC 2023 đều được trang bị các “đồ chơi” như ghế sưởi, kết nối Android Auto, Apple CarPlay, sạc diện thoại không dây và hơn nữa. Về an toàn và hỗ trợ lái, Mercedes-Benz cho biết tinh chỉnh các gói an toàn hỗ trợ lái tốt hơn thế hệ cũ bao gồm một gói hỗ trợ đỗ xe hoàn toàn mới bao gồm cả chức năng Hỗ trợ đỗ xe chủ động với hệ thống camera 360 độ. Gói Hỗ trợ lái xe bao gồm các hỗ trợ an toàn quan trọng như: Kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ nhận diện biển báo giao thông. Một gói khác bổ sung tính năng giám sát xe toàn thời gian. Không gian vật lý trong cabin gần như không thay đổi so với chiếc xe cũ. Có lẽ sự thay đổi quan trọng nhất là hành khách ngồi phía trước có khoảng không trên đầu ít hơn 0,6 inch (15mm). GLC 2023 phiên bản tiêu chuẩn sẽ sử dụng động cơ 4 xi-lanh dung tích 2.0 lít tăng áp (M254), sử dụng kết hợp với hệ thống mild hybrid 48 volt, cho công suất 258 mã lực (192 kW) và mô-men xoắn cực đại 399 Nm. Riêng hệ thống mild hybrid (ISG) cung cấp thêm 23 mã lực (17 kW) và tăng mô-men 200 Nm. Phiên bản GLC 300 4MATIC sử dụng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Dù ở phiên bản nào, GLC 2023 cũng sử dụng hộp số tự động 9 cấp (9AT) và tốc độ tối đa được giới hạn điện tử ở mức 209 km/h. Tính đến thời điểm viết bài này, Mercedes-Benz vẫn chưa công bố bất kỳ dữ liệu chính thức nào về khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Thông tin về kế hoạch bán ra đi cùng với giá xe Mercedes-Benz GLC 2023 mới sẽ sớm công bố trong thời gian sắp tới. Thông tin chi tiết về phiên bản và trang bị sẽ được công bố gần với ngày bán ra ở thị trường châu Âu và Bắc Mỹ. Trong tương lai gần, GLC 2023 thế hệ mới sẽ sớm được giới thiệu tại thị trường Việt Nam, thời điểm sớm nhất cũng có thể rơi vào khoảng nửa năm sau. Tại thị trường Việt, GLC là dòng SUV hạng sang bán chạy nhờ vào lợi thế lắp ráp trong nước. Video: Ra mắt Mercedes-Benz GLC 2023 thế hệ mới.

