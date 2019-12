Mercedes-Benz GLC 2020 từ 1,6 tỷ tại Malaysia, sắp về Việt Nam

Theo đó, Mercedes-Benz mới đây vừa chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp của mẫu crossover cỡ trung GLC tới thị trường Malaysia. Cụ thể, Mercedes-Benz GLC 2020 mới sẽ tới tay người tiêu dùng nước này với 2 phiên bản, bao gồm GLC 200 và GLC 300 AMG. Đi kèm với đó là mức giá tương ứng 1,6 - 1,95 tỷ đồng. Điểm khác biệt đầu tiên ở ngoại thất của mẫu xe SUV Mercedes-Benz GLC 2020 chính nằm ở "cặp mắt" của xe. Cụ thể, bộ đèn chiếu sáng chính của GLC 2020 đã được các kỹ sư Đức tinh chỉnh lại thiết kế bên trong với dải đèn LED định vị ban ngày hình móc câu bao gần trọn bộ đèn. Đây là kiểu thiết kế hoàn toàn mới khi so với phiên bản tiền nhiệm. Bên cạnh đó, Mercedes-Benz cũng trang bị hệ thống đèn pha LED hiệu suất cao High Performance cho phiên bản GLC 200, còn với phiên bản GLC 300 sẽ là bộ đèn Multibeam LED hiện đại với chức năng tự điều chỉnh cường độ ánh sáng, tránh làm chói mắt người đi ngược chiều. Là một phiên bản nâng cấp giữa vòng đời nên GLC 2020 vẫn mang thiết kế và vóc dáng tổng thể gần như tương tự phiên bản trước. Điểm nhận biết và làm mới duy nhất ở thân xe chỉ là bộ mâm 5 chấu kép được tái thiết kế cho cái nhìn thể thao và mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, Mercedes-Benz cho biết, trên phiên bản GLC 300 sẽ được tích hợp gói thể thao AMG Line với cản trước/sau hầm hố hơn. Phần đuôi của Mercedes-Benz GLC 2020 sở hữu cụm đèn hậu với thiết kế dải LED bên trong kiểu mới, dạng hai ô hình chữ nhật thay vì kiểu LED chạy ngang như trước. Trên một số trang ô tô/xe máy quốc tế, nhiều quan điểm bày tỏ sự tiếc nuối với bộ đèn cũ bởi họ cho rằng, nó đẹp và thanh lịch hơn so với bộ đèn GLC mới. Bước vào không gian nội thất, trên tổng thể thiết kế quen thuộc, GLC 2020 đón nhận những tinh chỉnh về trang bị hiện đại rõ nét, bao gồm màn hình giải trí kích thước lớn, hệ thống MBUX, màn hình công-tơ-mét dạng LCD, hệ thống thông tin giải trí hiện đại ra lệnh bằng giọng nói... Trên phiên bản GLC 200 được trang bị gói nội thất Exclusive Line cùng nhiều tuỳ chọn như vô-lăng bọc da kèm lẫy chuyển số, đèn LED nội thất với 64 màu, điều hoà tự động 2 vùng, màn hình LCD công-tơ-mét 12.3 inch, ghế chỉnh điện kèm nhớ... Đối với phiên bản GLC 300, không gian nội thất sẽ sang trọng và thể thao hơn với gói AMG Line bổ sung vô-lăng thể thao, ghế bọc da Nappa, điều hoà tự động 3 vùng, logo phát sáng thềm cửa, thảm sàn, rèm che nắng cho hàng ghế sau và âm thanh vòm Burmester... Về trang bị an toàn, GLC 2020 của Mercedes-Benz được tích hợp nhiều công nghệ an toàn tiên tiến như các hệ thống hỗ tợ đỗ xe, kiểm soát hành trình, phanh chủ động, phanh khẩn cấp, hệ thống kiểm soát áp suất lốp, hệ thống hỗ trợ chuyển làn đường (GLC 300) và trang bị tiêu chuẩn 7 túi khí. "Trái tim" của Mercedes-Benz GLC 2020 là khối động cơ 4 xy-lanh 2.0L tăng áp thế hệ mới. Trên phiên bản GLC 200, khối động cơ này cho ra công suất tối đa 194 mã lực và 320 Nm mô-men xoắn cực đại, từ đó giúp xe tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 7,8 giây trước khi chạm ngưỡng 217 km/h. Đối với bản GLC 300, công suất tối đa được đẩy lên 254 mã lực và 370 Nm mô-men xoắn cực đại. Nhờ vậy, GLC 300 có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 6,2 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 240 km/h. Ngoài dùng chung động cơ, cả hai phiên bản GLC 200 và GLC 300 2020 đều được trang bị chung một hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic. Tuy nhiên, GLC 200 sẽ sử dụng hệ dẫn động cầu sau còn GLC 300 là hệ dẫn động 4 bánh 4Matic. Video: Chi tiết Mercedes-Benz GLC 2020 bản nâng cấp.

Theo đó, Mercedes-Benz mới đây vừa chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp của mẫu crossover cỡ trung GLC tới thị trường Malaysia. Cụ thể, Mercedes-Benz GLC 2020 mới sẽ tới tay người tiêu dùng nước này với 2 phiên bản, bao gồm GLC 200 và GLC 300 AMG. Đi kèm với đó là mức giá tương ứng 1,6 - 1,95 tỷ đồng. Điểm khác biệt đầu tiên ở ngoại thất của mẫu xe SUV Mercedes-Benz GLC 2020 chính nằm ở "cặp mắt" của xe. Cụ thể, bộ đèn chiếu sáng chính của GLC 2020 đã được các kỹ sư Đức tinh chỉnh lại thiết kế bên trong với dải đèn LED định vị ban ngày hình móc câu bao gần trọn bộ đèn. Đây là kiểu thiết kế hoàn toàn mới khi so với phiên bản tiền nhiệm. Bên cạnh đó, Mercedes-Benz cũng trang bị hệ thống đèn pha LED hiệu suất cao High Performance cho phiên bản GLC 200, còn với phiên bản GLC 300 sẽ là bộ đèn Multibeam LED hiện đại với chức năng tự điều chỉnh cường độ ánh sáng, tránh làm chói mắt người đi ngược chiều. Là một phiên bản nâng cấp giữa vòng đời nên GLC 2020 vẫn mang thiết kế và vóc dáng tổng thể gần như tương tự phiên bản trước. Điểm nhận biết và làm mới duy nhất ở thân xe chỉ là bộ mâm 5 chấu kép được tái thiết kế cho cái nhìn thể thao và mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, Mercedes-Benz cho biết, trên phiên bản GLC 300 sẽ được tích hợp gói thể thao AMG Line với cản trước/sau hầm hố hơn. Phần đuôi của Mercedes-Benz GLC 2020 sở hữu cụm đèn hậu với thiết kế dải LED bên trong kiểu mới, dạng hai ô hình chữ nhật thay vì kiểu LED chạy ngang như trước. Trên một số trang ô tô/xe máy quốc tế, nhiều quan điểm bày tỏ sự tiếc nuối với bộ đèn cũ bởi họ cho rằng, nó đẹp và thanh lịch hơn so với bộ đèn GLC mới. Bước vào không gian nội thất, trên tổng thể thiết kế quen thuộc, GLC 2020 đón nhận những tinh chỉnh về trang bị hiện đại rõ nét, bao gồm màn hình giải trí kích thước lớn, hệ thống MBUX, màn hình công-tơ-mét dạng LCD, hệ thống thông tin giải trí hiện đại ra lệnh bằng giọng nói... Trên phiên bản GLC 200 được trang bị gói nội thất Exclusive Line cùng nhiều tuỳ chọn như vô-lăng bọc da kèm lẫy chuyển số, đèn LED nội thất với 64 màu, điều hoà tự động 2 vùng, màn hình LCD công-tơ-mét 12.3 inch, ghế chỉnh điện kèm nhớ... Đối với phiên bản GLC 300, không gian nội thất sẽ sang trọng và thể thao hơn với gói AMG Line bổ sung vô-lăng thể thao, ghế bọc da Nappa, điều hoà tự động 3 vùng, logo phát sáng thềm cửa, thảm sàn, rèm che nắng cho hàng ghế sau và âm thanh vòm Burmester... Về trang bị an toàn, GLC 2020 của Mercedes-Benz được tích hợp nhiều công nghệ an toàn tiên tiến như các hệ thống hỗ tợ đỗ xe, kiểm soát hành trình, phanh chủ động, phanh khẩn cấp, hệ thống kiểm soát áp suất lốp, hệ thống hỗ trợ chuyển làn đường (GLC 300) và trang bị tiêu chuẩn 7 túi khí. "Trái tim" của Mercedes-Benz GLC 2020 là khối động cơ 4 xy-lanh 2.0L tăng áp thế hệ mới. Trên phiên bản GLC 200, khối động cơ này cho ra công suất tối đa 194 mã lực và 320 Nm mô-men xoắn cực đại, từ đó giúp xe tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 7,8 giây trước khi chạm ngưỡng 217 km/h. Đối với bản GLC 300, công suất tối đa được đẩy lên 254 mã lực và 370 Nm mô-men xoắn cực đại. Nhờ vậy, GLC 300 có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 6,2 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 240 km/h. Ngoài dùng chung động cơ, cả hai phiên bản GLC 200 và GLC 300 2020 đều được trang bị chung một hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic. Tuy nhiên, GLC 200 sẽ sử dụng hệ dẫn động cầu sau còn GLC 300 là hệ dẫn động 4 bánh 4Matic. Video: Chi tiết Mercedes-Benz GLC 2020 bản nâng cấp.