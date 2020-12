Mercedes-Benz GLA 2021 sắp ra mắt, sẽ đắt hơn đối thủ BMW X1?

Mercedes-Benz GLA 2021 mới là một mảnh ghép trong gia đình xe cỡ nhỏ sử dụng nền tảng MFA-II, các thành viên còn lại bao gồm A-Class hatchback, A-Class sedan, B-Class, CLA-Class và GLB. Thông tin chi tiết vẫn chưa được công bố nhưng khả năng cao Mercedes-Benz GLA hoàn toàn mới tại Malaysia sẽ được phân phối trong ít nhất hai biến thể, GLA 200 và GLA 250. Hai phiên bản AMG GLA 35 và GLA 45 cũng rất được mong chờ. Trong đó, GLA 200 sẽ được trang bị động cơ tăng áp M282 1.3L do Renault chế tạo, sản sinh công suất 161 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250Nm, đi kèm với hộp số ly hợp kép 7 cấp. Phiên bản GLA 250 sử dụng động cơ tăng áp M260 2.0L 4 xi-lanh của Daimler cho công suất 221 mã lực và mô-men xoắn 350Nm, kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Matic. Tiếp theo, Mercedes-AMG GLA 35 sẽ mạnh mẽ 302 mã lực / 450Nm nhờ có động M260 nhưng đã qua tinh chỉnh so với cỗ máy M260 trên GLA 250. Cuối cùng, AMG GLA 45 được trang bị động cơ tăng áp M139 2.0L cho ra công suất 382 mã lực và 480Nm. Về thiết kế, thay vì quá giống với A-Class, Mercedes-Benz GLA thế hệ mới được chỉnh sửa kiểu dáng để giống với GLB hơn. Có thể thấy GLA 2021 đã "lột xác" hoàn toàn so với phiên bản tiền nhiệm nhờ ngôn ngữ thiết kế Sensual Purity mềm mại, quyến rũ nhưng vẫn không kém phần năng động, thể thao. Tại Malaysia, GLA được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mexico và chắc chắn sẽ có giá cao hơn đối thủ BMW X1 lắp ráp nội địa. Mức giá xe Mercedes-Benz GLA 2021 (khoảng 1,189 - 1,315 tỷ đồng). Trước Malaysia, GLA đã được ra mắt Thái Lan với giá từ 2.399.000 baht (tương đương 1,8 tỷ đồng). Sau Malaysia, GLA 2021 được hy vọng sẽ sớm về Việt Nam để tiếp tục nhiệm vụ cạnh tranh với các đối thủ như BMW X1/X2, Volvo XC40 và Audi Q3 / Q3 Sportback. Video: Chi tiết Mercedes-Benz GLA 2021 thế hệ mới.

