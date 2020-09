Mercedes-Benz G-Class "giá rẻ" tới 4,84 tỷ đồng tại Trung Quốc

Những hình ảnh rò rỉ đầu tiên của phiên bản được cho là giá rẻ của "vua địa hình" Mercedes-Benz G-Class đã lần đầu tiên xuất hiện vào hồi tháng 7 năm nay. Sau 2 tháng, phiên bản mới có tên Mercedes-Benz G350 2020 mới đã chính thức được tung ra thị trường Trung Quốc. Điểm nhấn của mẫu SUV hạng sang Mercedes-Benz G350 2020 dành cho thị trường Trung Quốc chính là khối động cơ xăng M264 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất tối đa 258 mã lực và mô-men xoắn cực đại 370 Nm. Như vậy, động cơ này yếu hơn mức 299 mã lực và 400 Nm trong những tin đồn trước đó. Thế nhưng, hãng Mercedes-Benz vẫn khẳng định G350 mới có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 8 giây. Động cơ kể trên kết hợp với hộp số tự động 9 cấp. Không ngạc nhiên khi thương hiệu ngôi sao 3 cánh quyết định bổ sung động cơ 4 xi-lanh cho dòng Mercedes-Benz G-Class. Tương tự như Việt Nam, ô tô tại Trung Quốc bị đánh thuế dựa trên dung tích xi-lanh động cơ. Do đó, những loại ô tô dùng động cơ có dung tích xi-lanh càng lớn thì giá càng đắt. Tuy nhiên, trái với tin đồn, mẫu xe này tại thị trường Trung Quốc lại không thực sự rẻ. Giá xe Mercedes-Benz G350 2020 khởi điểm từ 1.429.800 Nhân dân tệ (khoảng 4,84 tỷ đồng). Trong khi đó, Mercedes-Benz G500 dùng động cơ V8 mạnh 421 mã lực có giá từ 1,62 triệu Nhân dân tệ (5,48 tỷ đồng). Như vậy, thay vì mua Mercedes-Benz G350 2020, khách hàng Trung Quốc chỉ cần cố thêm một ít tiền là đã có thể mua G500 mạnh hơn và trang bị "xịn" hơn. Ngoài động cơ, Mercedes-Benz G350 còn có một điểm khác biệt nữa so với các phiên bản còn lại, đó là vành có đường kính chỉ 19 inch. Bên cạnh đó, logo V8 không còn xuất hiện trên cửa trước nữa. Trừ 2 chi tiết trên, Mercedes-Benz G350 gần như không có gì khác biệt về thiết kế so với các phiên bản còn lại. Xe cũng sở hữu thiết kế tổng thể vuông vắn, cứng cáp, cụm đèn pha hình tròn cổ điển, lưới tản nhiệt với 3 nan kép nằm ngang, đèn hậu hình chữ nhật và lốp dự phòng trên cửa cốp sau. Thêm vào đó, Mercedes-Benz G350 2020 còn được trang bị đèn pha LED với vỏ màu tối. Nhiều chi tiết ngoại thất khác cũng được sơn màu đen như lưới tản nhiệt, vỏ gương ngoại thất và logo ngôi sao 3 cánh. Bên trong Mercedes-Benz G350 2020 vẫn có 2 màn hình kỹ thuật số 12,3 inch dành cho bảng đồng hồ và hệ thống thông tin giải trí, dàn âm thanh vòm Burmester 16 loa và nút chọn chế độ off-road ở tốc độ thấp. Chưa hết, xe còn có hệ thống đèn viền 64 màu, tựa đầu ghế sang trọng, ghế trước có đủ tính năng nhớ vị trí/làm mát/mát-xa/sưởi và sưởi ghế sau. Cuối cùng là những trang bị an toàn như phát hiện điểm mù, hệ thống tránh va chạm sớm, hỗ trợ phanh chủ động và hỗ trợ đưa xe vào làn đường chủ động. Vào thời điểm hiện tại, Mercedes-Benz G350 2020 chỉ dành cho thị trường Trung Quốc. Video: Mercedes-Benz G-Class 350 thế hệ mới thể hiện sức mạnh.

