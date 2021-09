Mercedes-Benz E350 2009 chỉ 760 triệu tại Việt Nam, vẫn "ế"

Rất ít xe sang E-Class Coupe lăn bánh trên đường phố Việt, vì nó khá hiếm tại Việt Nam. Vào năm 2009, Mercedes-Benz Việt Nam đã từng giới thiệu đến thị trường Việt biến thể Coupe của dòng E-Class thế hệ thứ 4 (W212) – E350 Coupe (C207) cùng với phiên bản sedan E300 Elegance xe lắp ráp trong nước. Tại thời điểm đó, Mercedes-Benz E350 Coupe nhập khẩu có giá bán 2,502 tỷ đồng. Đến nay sau hơn 10 năm, giá xe Mercedes-Benz E350 Coupe 2009 được chào bán lại với giá 760 triệu đồng, tức giảm khoảng một phần ba giá trị so với thời điểm mua mới. Tầm giá 760 triệu đồng này chỉ ngang tầm sedan hạng C phổ thông như Honda Civic G (789 triệu đồng) hay Mazda3 1.5 (669 – 799 triệu đồng). Mặc dù hiện tại xe đang giá bán dễ chịu hơn so với trước đây, nhưng E350 Coupe này được đánh giá là khá kén khách chơi. Trên thực tế, không chỉ dòng E mà dòng C Coupe thấp hơn hay S Class Coupe cao cấp hơn cũng rất kén khách vì chi phí nuôi không hề dễ chịu, thậm chí cao hơn các biến thể sedan. Chính vì thế, dòng coupe hạng sang này chỉ phù hợp với tệp khách hàng nhỏ có điều kiện kinh tế khá giả và chịu chơi. Được phát triển dựa trên nền tảng E-Class sedan thế hệ thứ 4, E-Class biến thể Coupe mang thiết kế cứng cáp “bền dáng” và không thể nhầm lẫn của dòng E-Class cũ. Mãi đến ngày nay, nhiều fan trung thành của “Mẹc” vẫn yêu thích phong cách của E-Class đời này. Nội thất E350 thể hiện sự cao cấp qua các chi tiết trang trí bọc da và ốp gỗ cao cấp. Xe được thiết kế chỗ ngồi kiểu 2+2, trong đó hàng ghế trước của E 350 đều chỉnh điện. Điều hoà tự động (Thermotronic), cửa sổ trời Panorama, hệ thống giải trí kết nối UCI hỗ trợ kết nối iPod, thẻ nhớ, Audio, DVD và hơn nữa. Mẫu xe sang Mercedes-Benz E350 Coupe sở hữu nhiều hệ thống an toàn cao cấp mà người mua không tìm thấy trên các dòng xe phổ thông trong tầm giá dưới 1 tỷ như: hệ thống cảnh báo sớm (Attention Assist), hệ thống hỗ trợ đỗ xe (Parktronic), đèn pha thông minh (ILS), hệ thống an toàn Pre-Safe hay phanh Adaptive. Không giống như biến thể sedan E300 Elegance dùng máy V6 3.0L, như tên gọi “E 350” chiếc coupe này sử dụng động cơ V6 dung tích 3.5L, hút khí tự nhiên, cho công suất tối đa 272 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 350Nm tại 2.500-5.000 vòng/phút. Sức mạnh truyền xuống cầu sau (RWD) thông qua hộp số tự động 7 cấp (7G-Tronic). Nhờ đó, Mercedes-Benz E350 Coupe đời 2009 có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 6,4 giây. Nhìn chung, chiếc E350 Coupe này là một mẫu xe hiếm và độc đáo trên thị trường. E 350 Coupe thích hợp với các tay chơi “Mẹc” thích sưu tầm hàng độc, sẵn sàng chi mạnh để thay phụ tùng hay mang đi detailing nhằm “hồi xuân” chiếc coupe. Tất nhiên, chủ sở hữu của nó cũng phải rủng rỉnh tiền bạc để không phải chặc lưỡi, xuýt xoa về chi phí mỗi khi nó “hắt hơi sổ mũi”. Video: Chi tiết xe sang Mercedes-Benz E350 2009 tại Việt Nam.

Rất ít xe sang E-Class Coupe lăn bánh trên đường phố Việt, vì nó khá hiếm tại Việt Nam. Vào năm 2009, Mercedes-Benz Việt Nam đã từng giới thiệu đến thị trường Việt biến thể Coupe của dòng E-Class thế hệ thứ 4 (W212) – E350 Coupe (C207) cùng với phiên bản sedan E300 Elegance xe lắp ráp trong nước. Tại thời điểm đó, Mercedes-Benz E350 Coupe nhập khẩu có giá bán 2,502 tỷ đồng. Đến nay sau hơn 10 năm, giá xe Mercedes-Benz E350 Coupe 2009 được chào bán lại với giá 760 triệu đồng, tức giảm khoảng một phần ba giá trị so với thời điểm mua mới. Tầm giá 760 triệu đồng này chỉ ngang tầm sedan hạng C phổ thông như Honda Civic G (789 triệu đồng) hay Mazda3 1.5 (669 – 799 triệu đồng). Mặc dù hiện tại xe đang giá bán dễ chịu hơn so với trước đây, nhưng E350 Coupe này được đánh giá là khá kén khách chơi. Trên thực tế, không chỉ dòng E mà dòng C Coupe thấp hơn hay S Class Coupe cao cấp hơn cũng rất kén khách vì chi phí nuôi không hề dễ chịu, thậm chí cao hơn các biến thể sedan. Chính vì thế, dòng coupe hạng sang này chỉ phù hợp với tệp khách hàng nhỏ có điều kiện kinh tế khá giả và chịu chơi. Được phát triển dựa trên nền tảng E-Class sedan thế hệ thứ 4, E-Class biến thể Coupe mang thiết kế cứng cáp “bền dáng” và không thể nhầm lẫn của dòng E-Class cũ. Mãi đến ngày nay, nhiều fan trung thành của “Mẹc” vẫn yêu thích phong cách của E-Class đời này. Nội thất E350 thể hiện sự cao cấp qua các chi tiết trang trí bọc da và ốp gỗ cao cấp. Xe được thiết kế chỗ ngồi kiểu 2+2, trong đó hàng ghế trước của E 350 đều chỉnh điện. Điều hoà tự động (Thermotronic), cửa sổ trời Panorama, hệ thống giải trí kết nối UCI hỗ trợ kết nối iPod, thẻ nhớ, Audio, DVD và hơn nữa. Mẫu xe sang Mercedes-Benz E350 Coupe sở hữu nhiều hệ thống an toàn cao cấp mà người mua không tìm thấy trên các dòng xe phổ thông trong tầm giá dưới 1 tỷ như: hệ thống cảnh báo sớm (Attention Assist), hệ thống hỗ trợ đỗ xe (Parktronic), đèn pha thông minh (ILS), hệ thống an toàn Pre-Safe hay phanh Adaptive. Không giống như biến thể sedan E300 Elegance dùng máy V6 3.0L, như tên gọi “E 350” chiếc coupe này sử dụng động cơ V6 dung tích 3.5L, hút khí tự nhiên, cho công suất tối đa 272 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 350Nm tại 2.500-5.000 vòng/phút. Sức mạnh truyền xuống cầu sau (RWD) thông qua hộp số tự động 7 cấp (7G-Tronic). Nhờ đó, Mercedes-Benz E350 Coupe đời 2009 có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 6,4 giây. Nhìn chung, chiếc E350 Coupe này là một mẫu xe hiếm và độc đáo trên thị trường. E 350 Coupe thích hợp với các tay chơi “Mẹc” thích sưu tầm hàng độc, sẵn sàng chi mạnh để thay phụ tùng hay mang đi detailing nhằm “hồi xuân” chiếc coupe. Tất nhiên, chủ sở hữu của nó cũng phải rủng rỉnh tiền bạc để không phải chặc lưỡi, xuýt xoa về chi phí mỗi khi nó “hắt hơi sổ mũi”. Video: Chi tiết xe sang Mercedes-Benz E350 2009 tại Việt Nam.