Mercedes-Benz E180 2021 hơn 2 tỷ đồng, "âm thầm" ra mắt tại Việt Nam

Mới đây, các đại lý đồng loạt chào bán Mercedes-Benz E180 2021 mới với giá bán lẻ đề xuất giữ nguyên không đổi: 2,05 tỷ đồng. Thông tin của mẫu xe này cũng đã xuất hiện trên trang chủ của Mercedes-Benz Việt Nam và theo đó xe vẫn sẽ tiếp tục được lắp ráp trong nước như đời cũ. Là bản nâng cấp giữa vòng đời, mẫu xe sang Mercedes-Benz E180 2021 chỉ có một số thay đổi nhẹ về thiết kế ngoại thất với phần lưới tản nhiệt sửa đổi nhẹ, mỏng và dẹt hơn giống với 2 người anh em dòng E-Class, các thanh nan mạ crôm cũng được làm mỏng hơn. Logo Mercedes-Benz cũng có tạo hình lớn hơn so với đời cũ. Cụm đèn trước của xe sử dụng bóng LED và tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày. Xe vẫn được trang bị mâm hợp kim 5 chấu kép kích thước 17 inch giống với đời cũ. Xe sở hữu chiều dài trục cơ sở 2.939 mm kèm kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.930 x 1.870 x 1.460 mm. Nội thất của Mercedes-Benz E180 2021 nâng cấp vẫn giữ nguyên so với đời cũ đang bán ra tại thị trường Việt Nam, nhưng điểm sáng là vô-lăng 3 chấu có thiết kế mới được bọc da Nappa cùng bàn rê cảm ứng (Touchpad) mới mỏng và dẹt hơn đời cũ. Táp-lô của xe vẫn được ốp nhôm giả vân carbon, bảng đồng hồ phía sau vô lăng vẫn là loại kỹ thuật số và nối liền với màn hình giải trí, đều có kích cỡ 12,3 inch tích hợp hệ thống thông tin giải trí MBUX mới nhất và tất nhiên, hệ thống âm thanh của Mercedes-Benz E180 2021 chỉ là loa thường, không phải loại Burmester cao cấp như bản E300 AMG. Ngoài ra, nội thất của xe cũng nổi bật với ghế ngồi thể thao bọc da, chỉnh điện và ghi nhớ vị trí ở hàng trước. Hãng mang tới 2 lựa chọn màu nội thất gồm da đen và nâu. Cabin xe được trang trí ốp nhôm và ốp gỗ đen Piano ở bảng điều khiển trung tâm. E180 2021 cũng trang bị hệ thống đèn viền nội thất với 64 màu tùy chọn. Kèm theo đó là hệ thống âm thanh thường. Mercedes-Benz E180 2021 phiên bản nâng cấp sở hữu khối động cơ I-4 1.5L tăng áp, cho công suất 156 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm. Kèm theo hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Trang bị an toàn với hàng loạt tính năng không đổi như; hệ thống tự động bảo vệ chủ động PRE-SAFE®, hỗ trợ đỗ xe tự động Active Parking Assist thế hệ mới; ATTENTION ASSIST; ESP Curve Dynamic Assist; Hệ thống ESP Curve Dynamic Assist giúp ổn định thân xe khi vào cua; phanh tay điều khiển điện với chức năng nhả phanh thông minh; hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (Hill-Start Assist) cũng được trang bị... Mức giá xe Mercedes-Benz E180 2021 bán ra chính hãng tại Việt Nam từ 2,05 tỷ đồng. Với loạt trang bị hiện đại cùng mức giá xe rẻ hơn E180 phiên bản cũ, Mercedes-Benz E180 2021 được xem là lựa chọn phù hợp cho những người thường xuyên sử dụng sedan hạng sang cỡ trung đi phố. Video: Giới thiệu chi tiết Mercedes-Benz E180 tại Việt Nam.

