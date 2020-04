Mercedes-Benz E180 hơn 2 tỷ đồng tại Việt Nam có gì hay?

Thiết kế tổng thể của Mercedes-Benz E180 2020 mới vẫn toát lên sự thanh lịch và sang trọng đặc trưng của ngôn ngữ thiết kế Sensual Purity. Trải toàn thân xe là những đường cong mượt mà đầy quyến rũ và tinh tế. Phần đầu xe vô cùng nổi bật với mặt ca lăng hình thang bo tròn các góc, bên trong là 2 thanh mạ crôm ôm lấy logo ngôi sao ba cánh. Giá xe Mercedes-Benz E180 chính hãng tại Việt Nam là 2,05 tỷ đồng, xe được trang bị bộ đèn pha LED toàn phần với các dải đèn LED định vị ban ngày uyển chuyển. Việc sử dụng đèn LED High Performance thay vì đèn LED ma trận Multi-Beam khiến giá thành của E180 thấp hơn rất nhiều so với các phiên bản E-Class cao cấp hơn. Phần thân xe có thiết kế mượt mà với nắp capô dài, vòm bánh xe nổi bật và những đường gân dập nổi đậm nét nhằm nhấn mạnh chiều dài tổng thể của xe. Mercedes-Benz E180 có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.923 x 1.852 x 1.468 mm, chiều dài tổng thể lên tới 2.939 mm. Những điểm nhấn ở thân xe bao gồm các tay nắm cửa cùng màu thân xe có thiết kế giảm độ cản gió, tăng tính khí động học của E180. Các đường mạ crôm ở thành cửa và khung cửa sổ có thiết kế mềm mại và chỉn chu, toát lên vẻ sang trọng của chiếc E-Class. Phiên bản E180 được trang bị bộ la-zăng 17 inch 5 chấu kép có thiết kế 2 tông màu, đi kèm lốp xe Good Year Eagle F1 cao cấp. Về phần nội thất, Mercedes-Benz E180 thế hệ mới có nhiều đường nét thiết kế tương đồng với đàn anh S-Class đặc biệt là kiểu táp lô gợn sóng. Nếu như phiên bản E200 sử dụng gỗ ốp không phủ bóng trên bảng táp lô thì phiên bản E180 lại sử dụng các tấm nhôm, tạo ấn tượng trẻ trung và phong cách hơn. Một sự khác biệt đáng kể khác là các ghế ngồi được bọc da nhân tạo Artico thay vì da nappa trên các phiên bản cao cấp. Đây là những trang bị giúp E180 có giá bán, rẻ hơn nhiều so với đối thủ cạnh tranh. Dù vậy, Mercedes E180 vẫn sở hữu nhiều trang bị cao cấp. Đó là vô lăng bọc da nappa có thiết kế lấy cảm hứng từ S-Class, có đầy đủ các phím chức năng và 2 nút cảm ứng. Ghế lái và ghế hành khách phía trước chỉnh điện và có 3 vị trí nhớ. Xe còn có đèn viền nội thất 64 màu và hệ thống điều hòa tự động 2 vùng Thermomatic. Nhờ chiều dài cơ sở lên tới 2.939 mm, hàng ghế sau có không gian rất rộng rãi và thoải mái với cửa gió riêng và bề tỳ tay trung tâm có thể gập gọn. Tuy nhiên, xe không có cửa sổ trời. Mercedes E180 có dung tích khoang hành lý tiêu chuẩn là 570L, đủ rộng để cả gia đình du lịch dài ngày. Cốp xe có tính năng đóng mở điện giúp tăng sự tiện nghi khi sử dụng xe. Mercedes E180 2020 mới được trang bị hệ thống treo thích ứng Agility Control có khả năng tự thích ứng nhanh với mọi điều kiện mặt đường. Nhờ đó, hệ thống điều chỉnh bộ phuộc nhún giúp đem đến sự êm ái, ổn định cho xe khi di chuyển. Xe có đủ 5 chế độ lái đặc trưng của Mercedes, bao gồm Comfort, Sport, Sport Plus, Eco, Individual giúp người lái dễ dàng lựa chọn chế độ vận hành phù hợp. Video: Mercedes-Benz E180: Xe sang chạy dịch vụ?

