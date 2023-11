Mercedes-Benz E-Class L 2024 - lựa chọn hợp túi tiền hơn S-Class

Mercedes-Benz E-Class 2024 mới đã chính thức trình làng ở thị trường quốc tế vào hồi tháng 4 năm nay. Sau gần nửa năm, thương hiệu Đức tiếp tục vén màn phiên bản trục cơ sở dài L của mẫu sedan hạng sang này ở thị trường Trung Quốc. Là lựa chọn thay thế tiết kiệm chi phí hơn của S-Class, Mercedes-Benz E-Class phiên bản kéo dài không chỉ rộng rãi mà còn cung cấp nhiều công nghệ hiện đại và tính năng tiện nghi cho hành khách trên xe. So với bản tiêu chuẩn, Mercedes-Benz E-Class L 2024 tại Trung Quốc sở hữu ngoại hình không khác biệt nhiều, trừ khu vực nửa thân xe phía sau. Theo đó, mẫu xe này được trang bị cửa sau dài hơn, cột C dày hơn và logo đặc biệt trên cột D, gợi liên tưởng đến xe Maybach. Những khu vực còn lại của Mercedes-Benz E-Class L 2024 được bê nguyên từ phiên bản trục cơ sở tiêu chuẩn sang. Mẫu xe này cũng có 2 kiểu lưới tản nhiệt là Progressive với mắt lưới hình ngôi sao 3 cánh và Classic với những nan mạ crôm nằm ngang truyền thống. Bên cạnh đó là cụm đèn pha LED hiệu suất cao mới, tay nắm cửa giống S-Class, đèn tích hợp vào gương chiếu hậu để chiếu logo Mercedes-Benz xuống mặt đường và đèn hậu có tạo hình ngôi sao 3 cánh bên trong. Nếu có thêm gói ngoại thất AMG Line, xe sẽ được bổ sung cản trước/sau thể thao hơn, lưới tản nhiệt tích hợp đèn LED ẩn và vành la-zăng riêng. Theo hãng Mercedes-Benz, E-Class L mới có chiều dài lên đến 5.092 mm và chiều dài cơ sở 3.094 mm. So với bản thường, xe dài hơn 143 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng 133 mm. Với kích thước lớn hơn, Mercedes-Benz, E-Class L 2024 đương nhiên cũng cung cấp không gian nội thất hào phóng hơn, đặc biệt là ở hàng ghế sau. Nội thất bên trong mẫu xe này được thiết kế không khác gì bản thường. Xe cũng có màn hình Hyperscreen vốn là sự kết hợp của bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm và màn hình giải trí dành cho hành khách phía trước. Tuy nhiên, màn hình của xe sẽ có đồ họa và các ứng dụng dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Ở phía sau là 2 ghế có thể ngả, tích hợp bệ đỡ bắp chân chỉnh điện và tựa đầu ghế với tính năng sưởi ấm cổ của hành khách. Bên cạnh đó là 2 sạc điện thoại không dây tích hợp vào bệ tì tay trung tâm, hệ thống âm thanh Burmester cao cấp với hiệu ứng rung ghế và nút bấm đặc biệt để gập ghế phụ lái khi hành khách phía sau muốn duỗi chân thoải mái hơn. Tapi cửa của Mercedes-Benz, E-Class L 2024 có thiết kế khác biệt so với bản tiêu chuẩn và tích hợp đèn viền trang trí. Tuy nhiên, mẫu xe này không đi kèm màn hình gối lắp trên lưng ghế trước để hành khách phía sau giải trí. Tại thị trường Trung Quốc, Mercedes-Benz, E-Class L 2024 có 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh với công suất tối đa 201 mã lực dành cho bản E270L. Trong khi đó, bản E300L dùng động cơ mạnh hơn với công suất tối đa 255 mã lực. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống treo khí nén và hệ thống đánh lái cầu sau. Theo kế hoạch, Mercedes-Benz, E-Class L 2024 sẽ chính thức được bán ra ở thị trường Trung Quốc vào cuối năm nay. Giá xe Mercedes-Benz E-Class L 2024 hiện vẫn chưa được công bố. Ngoài Trung Quốc, mẫu xe này dự kiến sẽ được bán ở thị trường Ấn Độ vào năm sau. Video: Chi tiết sedan hạng sang Mercedes-Benz E-Class 2024 mới.

