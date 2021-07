Mercedes-Benz C63 AMG W204 - "quái thú" 12 năm tuổi tại Việt Nam

Bên cạnh các phiên bản hạng sang, dòng xe này còn có các biến thể hiệu năng cao mạnh mẽ dành riêng cho các tín đồ đam mê tốc độ. Chiếc Mercedes-Benz C63 AMG xuất hiện trong bài viết là một ví dụ điển hình, đây vẫn là chiếc Mercedes-Benz C63 đời W204 trong bài viết này rất ít khi được chủ nhân sử dụng.



Trên thực tế, có 2 chiếc C63 đều là cấu hình sedan 4 cửa, chiếc còn lại là Mercedes-Benz C63 S bản Edition 1 được nhập khẩu chính hãng. Phiên bản hiệu năng cao này được xây dựng trên chính khung sườn của một chiếc C-Class tiêu chuẩn, áp dụng những công nghệ chế tạo tối tân và hệ thống treo cải tiến để mang lại sự thoải mái của một chiếc sedan nhưng vẫn cho cảm giác lái thể thao, tốc độ. Về mặt tổng thể, diện mạo của C63 AMG đời W204 sở hữu những đường nét thiết kế khá cứng cáp và góc cạnh. Những đường gân nổi bao quanh thân xe kết hợp cùng lớp sơn màu xám mờ nòng súng góp phần mang lại cái nhìn đầy nam tính. Đây không phải là màu sơn nguyên bản của mẫu xe này, trong quá khứ chủ nhân đã sơn đổi màu từ trắng muốt sang lớp sơn hiện tại. So với các phiên bản C-Class thông thường, toàn bộ thiết kế trên Mercedes-Benz C63 AMG có nhiều sự thay đổi. Cản trước có tạo hình thể thao với ba khe hút gió được mở rộng tối đa và cụm đèn sương mù tròn nằm tách biệt ở hai bên. Trong khi đó, lưới tản nhiệt được sơn đen và rút gọn xuống còn 2 thanh ngang thay vì 3 thanh như trên bản tiêu chuẩn, đồng thời bổ sung thêm logo ngôi sao ba cánh cỡ lớn ở vị trí trung tâm. Hệ thống chiếu sáng trên xe sử dụng đèn pha Bi-Xenon, tích hợp thêm đèn Neon định vị ban ngày Nét gân guốc được thể hiện rõ rệt với những đường cắt xẻ ở phần đầu xe. Nắp ca-pô được dập gân nổi và các khe thoát khí ở phía sau đèn sương mù được ốp sợi carbon trang trí. Chưa hết, vè trước và sau được chủ nhân thay thế bằng chi tiết của thương hiệu Brabus với sự xuất hiện của các khe thoát khí, điều này giúp cho vẻ ngoài của xe trở nên dữ dằn hơn. Ở khu vực cuối cột A là logo "6.3 AMG" ám chỉ cho dung tích của cỗ máy V8 đặt bên dưới nắp ca-pô. Gương chiếu hậu được ốp sợi carbon và dán chỉ đỏ thể thao làm điểm nhấn. Thay vì sử dụng chi tiết nguyên bản, chủ xe đã nâng cấp lên bộ mâm của thương hiệu ADV.1 đến từ Mỹ. Bộ mâm với mã ADV7 này có đường kính 19 inch, dạng 5 chấu kép và được sơn màu đen bóng. Ẩn phía sau là hệ thống phanh đĩa hiệu năng cao gồm đĩa phanh cỡ lớn và cùm phanh được thay thế với chi tiết của Brembo có màu đỏ rực Cản sau được nhấn nhá với những đường nét cơ bắp, mạnh mẽ. Cánh gió nhỏ nguyên bản thay bằng chi tiết được làm từ sợi carbon và bắt cố định vào cốp xe. Cụm đèn hậu khá lớn, tên xe C63 và logo AMG đặt ở hai bên đuôi xe. Phía dưới là hệ thống ống xả thể thao với hai chụp xả kép được dập chữ AMG. Ngoài ra, chủ xe cũng nâng cấp thêm bộ khuếch tán bằng sợi carbon giống với chi tiết trên phiên bản C63 Black Series giúp cải thiện tính khí động học. Tiến vào bên trong, khoang nội thất cũng được trang bị thêm một số chi tiết mới nhằm tăng tính thể thao. Sau thời gian dài sử dụng, lớp da nguyên bản với tông màu kem đã không còn ở trạng thái tốt nhất, chủ xe đã bọc lại các chi tiết như: táp-pi, ghế ngồi,... với lớp da mới có tông màu đỏ khá quyến rũ. Vô-lăng 3 chấu "zin" đã được nâng cấp lên chi tiết mới bọc da lộn, sử dụng chỉ khâu màu đỏ và tích hợp lẫy chuyển số cùng các nút bấm hỗ trợ người lái. Táp-pi cửa và khu vực điều khiển giữa 2 ghế được ốp sợi carbon trang trí. Cần số được thay mới với chi tiết có logo đặc trưng của AMG. Mặc dù là một phiên bản hiệu năng cao, Mercedes-Benz C63 AMG vẫn được trang bị những tính năng giải trí và tiện nghi hàng đầu như: điều hoà tự động, cửa sổ trời, màn hình giải trí cỡ lớn, hệ thống âm thanh cao cấp Harman Kardon, hệ thống viễn thông thế hệ mới có thể truy cập Internet,... "Trái tim" của Mercedes-Benz C63 AMG W204 hàng hiếm này là khối động cơ V8, có dung tích 6.3 lít được lắp ráp thủ công với triết lý "One Man, One Engine" (mỗi người một động cơ). Cỗ máy này có khả năng sản sinh công suất tối đa 451 mã lực tại vòng tua máy 6.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt mức 600 Nm tại vòng tua máy 5.000 vòng/phút, hoặc có thể chạm ngưỡng 480 mã lực nếu được trang bị gói tuỳ chọn Performance Package Plus của AMG Mặc dù có khối lượng lên đến hơn 1,6 tấn, mẫu sedan hàng độc này chỉ mất 4,5 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h nhờ hộp số tự động 7 cấp AMG Speedshift MCT và có tốc độ tối đa được giới hạn điện tử ở mức 250 km/h (280 km/h nếu được loại bỏ giới hạn này). Bên cạnh đó, khoang máy của xe cũng được bổ sung thêm một số chi tiết "hàng hiệu" và thanh giằng bằng sợi carbon của RENNtech. Hiện mẫu sedan hiệu năng cao này đang yên vị trong bộ sưu tập của một người chơi xe có tiếng tại Sài Gòn và rất hiếm khi xuất hiện trên đường phố. Video: Ngắm bản độ Mercedes-Benz C63 AMG W204.

