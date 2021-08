Mercedes-Benz C-Class All Terrain 2022 - xe wagon sẵn sàng off-road

Mercedes-Benz C-Class All Terrain 2022 mới sẽ ra mắt tại Triển lãm Ô tô Munich diễn ra vào tháng tới. So với C-Class Estate, phiên bản All Terrain được bổ sung nhiều tính năng dành cho off-road như gầm xe cao thêm 40 mm, tấm bảo vệ gầm xe trước/sau và các vòm bánh xe loe rộng. Tổng thể bản All Terrain dài hơn 4 mm và rộng hơn 21 mm so với Estate. Ngoài ra, Mercedes-Benz C-Class All Terrain 2022 còn được trang bị lưới tản nhiệt độc đáo phía trước, nhiều tùy chọn bánh xe độc đáo với kích thước từ 17 đến 19 inch, trang trí các cột B và nẹp cửa sổ phía sau được hoàn thiện trong màu đen bóng cao cấp. Nếu khách hàng muốn có nhiều bộ phận được sơn đen bóng hơn nữa cho Mercedes-Benz C-Class All Terrain wagon mới thì có thể mua gói làm đẹp Night Package. Để tăng cường khả năng off-road, C-Class All Terrain mới còn được bổ sung hệ thống treo trước 4 liên kết với các khớp tay lái lớn hơn một chút. Mẫu xe này cũng có thêm 2 chế độ lái Dynamic Select mới là Offroad và Offroad+ với tính năng hỗ trợ đổ đèo mà Mercedes gọi là Downhill Speed Regulation (Quy định tốc độ xuống dốc). Chưa hết, C-Class All Terrain 2022 đã được nâng cấp để cải thiện sức kéo lên đến 1.800 kg, khách hàng thậm chí có thể đặt mua thêm tùy chọn rơ-moóc chạy điện hay hệ thống ổn định rơ-moóc ESP. Mọi chiếc Mercedes-Benz C-Class All Terrain 2022 đều đạt tiêu chuẩn với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4MATIC với khả năng truyền 45% sức mạnh tới bánh trước và 55% còn lại cho bánh sau. Xe được cung cấp với động cơ 2.0L 4 xi-lanh kết hợp bộ khởi động điện tích hợp; hoặc máy dầu diesel 2.0L đi kèm bộ khởi động điện và hệ thống điện 48V. Mức giá xe Mercedes-Benz C-Class All Terrain 2022 hiện vẫn chưa được công bố chính thức. Video: Giới thiệu Mercedes-Benz C-Class All Terrain 2022 mới.

