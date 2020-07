Mercedes-Benz C 200 AMG Line mới từ 59.000 USD tại Malaysia

Mercedes-Benz C 200 AMG Line mới vừa chính thức ra mắt tại Malaysia. Phiên bản này được lắp ráp trong nước với mức giá đề xuất 59.000 USD. C 200 AMG Line ra mắt nhằm thay thế phiên bản C 200 Avantgarde. So với C 200 Avantgarde (58.600 USD), mức giá của C 200 AMG Line đắt hơn đôi chút. Khác với các phiên bản xe sang Mercedes-Benz C 200 facelift đã ra mắt trước đây, C 200 AMG Line sử dụng động cơ tăng áp 4 xy-lanh 2.0L thay vì động cơ hybrid 1.5L EQ Boost. Động cơ này sản sinh công suất 204 mã lực tại 5.800-6.100 vòng/phút và mô-men xoắn 300 Nm tại 1.600-4.000 vòng/phút. So với động cơ 1.5L EQ Boost, động cơ này mạnh hơn 20 mã lực và 20 Nm. Với sức mạnh này, Mercedes-Benz C 200 AMG Line có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,1 giây, nhanh hơn 0,6 giây so với các phiên bản sử dụng động cơ 1.5L EQ Boost. Tốc độ tối đa của xe đạt 250 km/h. Xe sử dụng hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic và hệ dẫn động cầu sau. Phiên bản này sử dụng gói trang bị AMG Line, gồm lưới tản nhiệt dạng kim cương mạ chrome, cản trước/sau đặc trưng của AMG và bộ mâm AMG bằng hợp kim 5 chấu kích thước 18 inch. Bên cạnh đó, C 200 AMG Line còn được nâng cấp lên hệ thống treo thể thao, ổn định hơn loại trên C 200 Avantgarde. Bên trong ca-bin, Mercedes-Benz C 200 AMG Line được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD 12,3 inch với 3 chủ đề hiển thị theo chế độ lái và màn hình thông tin giải trí trung tâm 10,25 inch. Với gói trang bị AMG, C 200 AMG Line được phủ tone màu đen ở nội thất với trần xe màu than, bảng điều khiển ốp gỗ sồi, vô-lăng bọc da Nappa. Ngoài ra, toàn bộ ghế ngồi trên xe được bọc da nhân tạo Artico. Các tính năng an toàn trên C 200 AMG Line được thừa hưởng hoàn toàn từ C 200 Avantgarde, bao gồm 7 túi khí, hỗ trợ đỗ xe chủ động, camera lùi, kiểm soát hành trình Speedtronic, giám sát điểm mù (ở vận tốc 10-200 km/h), hỗ trợ phanh chủ động và phanh khẩn cấp tự động. C-Class (thế hệ W205) là dòng xe bán chạy nhất của Mercedes-Benz tại Malaysia. Kể từ khi ra mắt vào năm 2014, C-Class đã chạm mốc 20.000 xe được bán ra và con số này tiếp tục tăng trong tương lai. Sau khi ra mắt, C 200 AMG Line thế hệ mới sẽ là mẫu xe rẻ nhất của C-Class tại Malaysia. C 200 AMG Line là phiên bản dành riêng cho thị trường Malaysia, khá giống với cách Mercedes-Benz Việt Nam đã làm với C 180. Thậm chí, 2 mẫu xe này có mức giá gần như tương đương - 59.000 USD và 60.000 USD. Video: Chi tiết Mercedes-Benz C-Class 2021 mới.

