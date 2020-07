Mercedes-Benz G63 Trail Package 2020 hơn 12 tỷ về Việt Nam

Mercedes-Benz G63 đời mới không còn phải là mẫu xe quá xa lạ với những người yêu thích xe hơi tại Việt Nam. Vẻ ngoài đậm chất "nhà binh" nên dòng xe này dành cho những khách hàng yêu thích cảm giác trải nghiệm địa hình, nhưng vẫn cần một mẫu SUV đầy đủ tiện nghi, sang trọng và G63 là lựa chọn không thể bỏ qua. Tại Việt Nam, người dùng có nhiều lựa chọn phiên bản từ chính hãng đến nhập khẩu tư nhân với những biến thể được cá nhân hoá trên Mercedes-Benz G63. Đối với hàng chính hãng, G63 có mức giá rẻ nhất khoảng hơn 10 tỷ đồng, nhưng khi chọn xe nhập tư nhân thì chiếc SUV này đắt hơn khoảng 1 tỷ đồng. Riêng những phiên bản đặc biệt như Mercedes-Benz G63 Trail Package 2020 mà chúng tôi giới thiệu ở bài viết này có giá nhỉnh hơn những bản tiêu chuẩn nhờ bổ sung gói địa hình. Về cơ bản, ngoại thất chiếc SUV Mercedes-Benz G63 Trail Package 2020 không khác biệt quá nhiều với những biến thể đã về nước trước đó. Vẫn còn đó vẻ hầm hố của dòng xe chuyên địa hình đến từ Mercedes-Benz với thiết kế vuông vức, cứng cáp trên G63 bản chuyên Off-Road này. Nhìn trực diện phần đầu, Mercedes-Benz G63 độ Trail Package duy trì hệ thống đèn chiếu sáng trước sử dụng công nghệ LED toàn phần với thiết kế dạng elip. Đèn pha/cos có tính năng bật/tắt tự động và điều chỉnh góc đánh lái khi vào cua. Trung tâm, lưới tản nhiệt của xe vẫn dùng những thanh nan dọc với logo "Ngôi sao ba cánh" kèm camera trước quen thuộc. Ở thế hệ hiện hành, Mercedes-AMG G63 2020 sở hữu kích thước chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.763 x 1.855 x 1.938 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.850 mm. Nhờ các số đo ấn tượng nên mẫu xe địa hình hạng sang này hầm hố và mang đến dáng vẻ bệ vệ. Khác biệt lớn nhất trên Mercedes-Benz G63 Trail Package 2020 đến từ bộ mâm hợp kim 5 chấu kép theo phong cách thể thao cứng cáp hơn bản tiêu chuẩn với kích thước 20 inch. Đặc biệt, xe còn có bộ lốp thích ứng chuyên chạy địa hình được gắn lên phiên bản Trail Package. Ngoài ra, gương xe được bổ sung thêm chi tiết sơn đỏ nổi bật, ống xả đôi 2 bên vẫn là điểm đặc trưng trên G63 hiện hành. Trên phiên bản Mercedes-Benz G63 Trail Package 2020 có phần logo thể hiện sự khác biệt so với những biến thể đã có mặt tại Việt Nam. Được biết, phiên bản địa hình G63 còn có hệ thống treo thích ứng với giảm xóc AMG RIDE CONTROL mang đến sự êm ái cho hành khách. Sang đến phần đuôi xe, Mercedes-Benz G63 Trail Package đảm bảo khả năng nhận diện với cụm đèn hậu LED với thiết kế nhỏ gọn, cửa cốp mở ngang kèm lốp dự phòng là điểm đặc trưng. Đáng chú ý, phiên bản địa hình của G63 còn có cản sau bổ sung phần móc kéo thích hợp với những chuyến Off-Road. Mercedes-Benz G63 với gói địa Trail Package nổi bật nhờ khoang nội thất kết hợp giữa tông màu đen/đỏ, tạo hình vẫn rất quen thuộc như những biến thể tiêu chuẩn. Mercedes-Benz G63 mới sở hữu vô-lăng dạng D-Cut quen thuộc nhưng điểm nhấn trên bản này đến từ chi tiết ốp carbon và màn hình điện tử phía sau cũng sử dụng vật liệu tương tự. Với chi tiết carbon ở khoang lái, Mercedes-Benz G63 Trail Package càng trở nên cao cấp và sang trọng hơn trên chiếc xe đến từ Đức. Ghế ngồi trên chiếc SUV địa hình G63 bản Trail Package dùng chất liệu bọc da cao cấp, ghế trước chỉnh điện kèm tính năng nhớ 3 vị trí ở ghế lái. Trong khi đó, hàng ghế sau trên xe vẫn đủ 3 tựa đầu, bệ tỳ tay trung tâm kèm hộc để ly. Mercedes-AMG G63 được trang bị 3 màn hình giải trí có kích thước 12,3 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto... đầu ra là dàn âm thanh Burmester cao cấp. Không chỉ vậy, xe còn có hệ thống điều hoà tự động 3 vùng độc lập, cửa gió điều hoà dạng tua-bin máy bay đặc trưng, kính lái 1 chạm mọi vị trí, ốp carbon ở bệ điều khiển trung tâm, táp-lô... Về an toàn, Mercedes-AMG G63 có nhiều công nghệ như: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử, phanh thích ứng, khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc, phanh tay điện tử & giữ phanh tự động Hold, hỗ trợ đỗ xe chủ động, cảnh báo mất tập trung và 7 túi khí. Bên cạnh đó là gói Driver Assistance với hệ thống hỗ trợ phanh chủ động (Active Brake Assist) và hỗ trợ giữ làn đường (Lane Keeping Assist)... Mercedes-Benz G63 2020 sở hữu "trái tim" là động cơ V8 Bi-Turbo, dung tích 4.0L cho sức mạnh 585 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 850 Nm tại 2.500 - 3.500 vòng/phút. Nhờ hộp số tự động AMG Speedshift Plus 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh mà Mercedes-AMG G63 Trail Package 2020 có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 220 km/h. Giá xe Mercedes-Benz G63 Trail Package 2020 đầu tiên về Việt Nam được đại lý tư nhân chào bán khoảng hơn 12 tỷ đồng. Video: Chi tiết Mercedes-Benz G63 độ Trail Package 2020.

