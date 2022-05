Mercedes-AMG GT R hơn 11 tỷ về Việt Nam với màu sơn “huyền thoại“

Mercedes-AMG GT R tại Việt Nam hiện đã có 5 chiếc với 3 xe thuộc phiên bản tiêu chuẩn và 2 xe còn lại là Mercedes-AMG GT R Pro, phiên bản nâng cấp giữa vòng đời cũng như việc sản xuất giới hạn dừng ở 750 chiếc trên toàn thế giới. Lúc mới vén màn AMG GT R, thương hiệu xe sang đến từ Đức đã đưa ra nhiều lựa chọn màu sơn cho xe và đáng chú ý trong số này là màu xanh mang mã AMG Green Hell Magno, 1 bộ áo về sau này gắn liền với các siêu xe Mercedes-AMG GT. Cũng có thể nói AMG Green Hell Magno là màu sơn ấn tượng và được sinh ra dành riêng cho dòng siêu xe Mercedes-AMG GT R. Chính vì điều này mà cả đại lý chính hãng lẫn tư nhân đều mang về nước hai chiếc siêu xe Mercedes-AMG GT R có màu xanh tắc kè. Chi phí sở hữu bộ áo này lên đến 228 triệu đồng tại nước ngoài. Chiếc siêu xe Mercedes-AMG GT R mới được nhập không chính hãng về nước không chỉ có màu xanh AMG Green Hell Magno mà ngoại thất còn có nhiều chi tiết carbon như cản va trước, vỏ gương, ốp sườn, ốp chia gió bên hông, mui xe hay khuếch tán sau. Tất nhiên còn có cánh gió đuôi cố định của xe cũng bằng carbon. Mở cửa bước vào bên trong khoang lái siêu xe Mercedes-AMG GT R thứ 3 về Việt Nam sẽ thấy ngay bậc cửa được ốp carbon cùng dòng chữ AMG phát sáng, xe có ghế ngồi bọc da Alcantara với các chỉ may màu vàng, logo AMG và dây đai an toàn cũng được nhuộm vàng. Điểm ấn tượng trên xe Mercedes-AMG GT R màu xanh lá AMG Green Hell Magno được nhập tư về Việt Nam còn có trang bị khung chống lật. Hiện chưa rõ chiếc siêu xe Mercedes-AMG GT R màu xanh AMG Green Hell Magno đầu tiên tại Việt Nam được nhập không chính hãng đã có chủ nhân hay chưa, cùng với đó là mức giá bán của xe ra sao, chỉ biết rằng, giá xe Mercedes-AMG GT R chính hãng tại Việt Nam từ 11,59 tỷ đồng, chưa bao gồm tùy chọn thêm của khách. Mercedes-AMG GT R là phiên bản siêu xe mang đến cảm giác trải nghiệm lái đã và thích thú hơn so với bản tiêu chuẩn Mercedes-AMG GT hay Mercedes-AMG GT S Edition One đều đã có mặt tại Việt Nam. Thiết kế của xe Mercedes-AMG GT R cũng ấn tượng hơn 2 phiên bản còn lại và chỉ xếp sau Mercedes-AMG GT R Pro cũng như là Mercedes-AMG GT Black Series đang nhăm nhe về nước. Phiên bản siêu xe Mercedes-AMG GT R được trang bị khối động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh ra công suất tối đa 577 mã lực tại vòng tua máy 6.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 700 Nm tại dải vòng tua máy 2.100 đến 5.500 vòng/phút. Nội công trên sẽ kết hợp cùng với hộp số thể thao ly hợp kép 7 cấp, nhờ đó, siêu xe Mercedes-AMG GT R màu xanh AMG Green Hell Magno đầu tiên về Việt Nam theo diện không chính hãng có thể dễ dàng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong 3,6 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 318 km/h. Video: Giới thiệu siêu xe Mercedes-AMG GT R thế hệ mới.

Mercedes-AMG GT R tại Việt Nam hiện đã có 5 chiếc với 3 xe thuộc phiên bản tiêu chuẩn và 2 xe còn lại là Mercedes-AMG GT R Pro, phiên bản nâng cấp giữa vòng đời cũng như việc sản xuất giới hạn dừng ở 750 chiếc trên toàn thế giới. Lúc mới vén màn AMG GT R, thương hiệu xe sang đến từ Đức đã đưa ra nhiều lựa chọn màu sơn cho xe và đáng chú ý trong số này là màu xanh mang mã AMG Green Hell Magno, 1 bộ áo về sau này gắn liền với các siêu xe Mercedes-AMG GT. Cũng có thể nói AMG Green Hell Magno là màu sơn ấn tượng và được sinh ra dành riêng cho dòng siêu xe Mercedes-AMG GT R. Chính vì điều này mà cả đại lý chính hãng lẫn tư nhân đều mang về nước hai chiếc siêu xe Mercedes-AMG GT R có màu xanh tắc kè. Chi phí sở hữu bộ áo này lên đến 228 triệu đồng tại nước ngoài. Chiếc siêu xe Mercedes-AMG GT R mới được nhập không chính hãng về nước không chỉ có màu xanh AMG Green Hell Magno mà ngoại thất còn có nhiều chi tiết carbon như cản va trước, vỏ gương, ốp sườn, ốp chia gió bên hông, mui xe hay khuếch tán sau. Tất nhiên còn có cánh gió đuôi cố định của xe cũng bằng carbon. Mở cửa bước vào bên trong khoang lái siêu xe Mercedes-AMG GT R thứ 3 về Việt Nam sẽ thấy ngay bậc cửa được ốp carbon cùng dòng chữ AMG phát sáng, xe có ghế ngồi bọc da Alcantara với các chỉ may màu vàng, logo AMG và dây đai an toàn cũng được nhuộm vàng. Điểm ấn tượng trên xe Mercedes-AMG GT R màu xanh lá AMG Green Hell Magno được nhập tư về Việt Nam còn có trang bị khung chống lật. Hiện chưa rõ chiếc siêu xe Mercedes-AMG GT R màu xanh AMG Green Hell Magno đầu tiên tại Việt Nam được nhập không chính hãng đã có chủ nhân hay chưa, cùng với đó là mức giá bán của xe ra sao, chỉ biết rằng, giá xe Mercedes-AMG GT R chính hãng tại Việt Nam từ 11,59 tỷ đồng, chưa bao gồm tùy chọn thêm của khách. Mercedes-AMG GT R là phiên bản siêu xe mang đến cảm giác trải nghiệm lái đã và thích thú hơn so với bản tiêu chuẩn Mercedes-AMG GT hay Mercedes-AMG GT S Edition One đều đã có mặt tại Việt Nam. Thiết kế của xe Mercedes-AMG GT R cũng ấn tượng hơn 2 phiên bản còn lại và chỉ xếp sau Mercedes-AMG GT R Pro cũng như là Mercedes-AMG GT Black Series đang nhăm nhe về nước. Phiên bản siêu xe Mercedes-AMG GT R được trang bị khối động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh ra công suất tối đa 577 mã lực tại vòng tua máy 6.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 700 Nm tại dải vòng tua máy 2.100 đến 5.500 vòng/phút. Nội công trên sẽ kết hợp cùng với hộp số thể thao ly hợp kép 7 cấp, nhờ đó, siêu xe Mercedes-AMG GT R màu xanh AMG Green Hell Magno đầu tiên về Việt Nam theo diện không chính hãng có thể dễ dàng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong 3,6 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 318 km/h. Video: Giới thiệu siêu xe Mercedes-AMG GT R thế hệ mới.