Mercedes-AMG GT Black Series từ 7,5 tỷ đồng tại Mỹ

Mercedes-AMG GT Black Series 2021 mới sẽ có mặt tại Mỹ từ đầu năm sau. Theo hãng xe Đức, mẫu xe mới nhất trong dòng AMG GT sẽ có giá từ 325.000 USD (khoảng 7,5 tỷ đồng). Với mức giá gấp đôi AMG GT R, AMG GT Black Series trở thành mẫu xe thương mại đắt nhất của hãng xe Đức. Mẫu siêu xe Mercedes-AMG GT Black Series được giới thiệu hồi giữa tháng 7. Sau 7 năm, hãng xe Đức mới đặt lại tên Black Series cho một dòng xe hiệu suất cao, sau chiếc SLS AMG ra mắt năm 2013. Trong quá khứ, các mẫu xe từng được gắn mác Black Series gồm SL 65 AMG, CLK 63 AMG, C 63 AMG Coupe… Mercedes-AMG GT Black Series vẫn sử dụng động cơ tăng áp kép V8 4.0L như các mẫu xe khác. Tuy nhiên, động cơ này đã được nâng cấp để trở thành động cơ V8 mạnh nhất trong lịch sử của AMG. Sau khi nâng cấp, động cơ này cho ra sức mạnh 730 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm tại 2.000-6.000 vòng/phút. Để tương xứng với động cơ, bộ tăng áp và tản nhiệt cũng được nâng cấp. Mercedes-AMG GT Black Series được trang bị hộp số 7 cấp ly hợp kép, có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,1 giây, 0-200 km/h trong 9 giây và vận tốc tối đa 323 km/h. Tổng thể của AMG GT Black Series được lấy cảm hứng từ các mẫu xe đua GT3, GT4 của Mercedes. Do đó, mẫu xe này có kiểu dáng cực đoạn hơn hẳn AMG GT R. Lưới tản nhiệt dạng Panamericana được làm lớn hơn với cánh gió trước có thể điều chỉnh góc độ. Nắp ca-pô có 2 hốc khoét sâu kết hợp với hốc gió ở sau bánh trước giúp tăng tính khí động học cho xe. Ở phía sau, xe có cánh gió 2 tầng có thể điều chỉnh góc độ tương tự xe đua GT3. Hệ thống ống xả kép được đặt về 2 bên. Với mức giá xe Mercedes-AMG GT Black Series lên đến hơn 7 tỷ đồng, bên trong xe sở hữu vô lăng thể thao AMG Performance, khung chống lật, dây an toàn 4 điểm, nội thất bọc da Alcantara và carbon. Video: Chi tiết siêu xe Mercedes-AMG GT Black Series 2021 mới.

