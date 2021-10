Mercedes-AMG GLS 63 2021 hơn 14 tỷ về tay đại gia Thái Nguyên

Sau 2 tháng được đưa về nước bởi một công ty tư nhân có tiếng tại Hà Nội, chiếc Mercedes-AMG GLS 63 2021 mới đã tìm thấy chủ nhân là một đại gia Thái Nguyên và nhanh chóng ra biển trắng với đuôi biển khá đẹp "988", mang ý nghĩa may mắn, phát tài cho chủ xe. Mercedes-AMG GLS 63 4Matic 2021 tại Việt Nam là một phiên bản hiệu suất cao của dòng xe SUV Full-size Mercedes-Benz GLS, xe hướng đến cảm giác lái thể thao và mạnh mẽ thay vì chú trọng vào sự êm ái, yên tĩnh như trên bản Maybach GLS 600. Chiếc SUV siêu sang sở hữu nhiều trang bị ngoại thất đáng chú ý như bộ mâm 23 inch đa chấu của AMG, lưới tản nhiệt nan dọc mạ crôm sáng bóng, cản trước sửa đổi với viền crôm xung quanh, logo "V8 Biturbo" ở bên hông, đèn pha LED thích ứng, các hốc hút gió cỡ lớn... SUV hạng sang Mercedes-AMG GLS 63 4Matic đầu tiên tại Việt Nam có tuỳ chọn sơn ngoại thất màu đen và nội thất màu trắng kem sang trọng, khi về tay chủ nhân, xe đã được trang trí thêm với bộ thảm lông trải ghế giúp tăng độ sang cho xe. Xe có cấu hình 7 chỗ ngồi và tất cả đều được bọc da Nappa cao cấp, ốp sợi carbon trang trí. Xe được trang bị vô-lăng AMG đặc trưng và hàng loạt tiện ích quen thuộc như hệ thống âm thanh vòm Burmester Surround, 2 màn hình kích thước 12,3 inch phía trước, hai màn hình giải trí cho hàng ghế sau... Về truyền động, Mercedes-AMG GLS 63 gây ấn tượng với động cơ tăng áp kép V8 4.0L sản sinh công suất 602 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm, giúp xe tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 4,1 giây trước khi cán tốc độ đa 250 km/h. Mức giá xe Mercedes-AMG GLS 63 4Matic 2021 đầu tiên tại Việt Nam được đồn đoán lên đến hơn 14 tỷ đồng, cao gấp đôi so với "người anh em" GLS 450 4Matic và thậm chí còn cao hơn đôi chút so với giá khởi điểm của mẫu Maybach GLS 600 chính hãng. Video: Chi tiết Mercedes GLE 63 S AMG, đối thủ BMW X5 M Competition.

Sau 2 tháng được đưa về nước bởi một công ty tư nhân có tiếng tại Hà Nội, chiếc Mercedes-AMG GLS 63 2021 mới đã tìm thấy chủ nhân là một đại gia Thái Nguyên và nhanh chóng ra biển trắng với đuôi biển khá đẹp "988", mang ý nghĩa may mắn, phát tài cho chủ xe. Mercedes-AMG GLS 63 4Matic 2021 tại Việt Nam là một phiên bản hiệu suất cao của dòng xe SUV Full-size Mercedes-Benz GLS, xe hướng đến cảm giác lái thể thao và mạnh mẽ thay vì chú trọng vào sự êm ái, yên tĩnh như trên bản Maybach GLS 600. Chiếc SUV siêu sang sở hữu nhiều trang bị ngoại thất đáng chú ý như bộ mâm 23 inch đa chấu của AMG, lưới tản nhiệt nan dọc mạ crôm sáng bóng, cản trước sửa đổi với viền crôm xung quanh, logo "V8 Biturbo" ở bên hông, đèn pha LED thích ứng, các hốc hút gió cỡ lớn... SUV hạng sang Mercedes-AMG GLS 63 4Matic đầu tiên tại Việt Nam có tuỳ chọn sơn ngoại thất màu đen và nội thất màu trắng kem sang trọng, khi về tay chủ nhân, xe đã được trang trí thêm với bộ thảm lông trải ghế giúp tăng độ sang cho xe. Xe có cấu hình 7 chỗ ngồi và tất cả đều được bọc da Nappa cao cấp, ốp sợi carbon trang trí. Xe được trang bị vô-lăng AMG đặc trưng và hàng loạt tiện ích quen thuộc như hệ thống âm thanh vòm Burmester Surround, 2 màn hình kích thước 12,3 inch phía trước, hai màn hình giải trí cho hàng ghế sau... Về truyền động, Mercedes-AMG GLS 63 gây ấn tượng với động cơ tăng áp kép V8 4.0L sản sinh công suất 602 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm, giúp xe tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 4,1 giây trước khi cán tốc độ đa 250 km/h. Mức giá xe Mercedes-AMG GLS 63 4Matic 2021 đầu tiên tại Việt Nam được đồn đoán lên đến hơn 14 tỷ đồng, cao gấp đôi so với "người anh em" GLS 450 4Matic và thậm chí còn cao hơn đôi chút so với giá khởi điểm của mẫu Maybach GLS 600 chính hãng. Video: Chi tiết Mercedes GLE 63 S AMG, đối thủ BMW X5 M Competition.