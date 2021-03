Mercedes-AMG GLE Coupe 2021 sắp về Việt Nam, khoảng 5,5 tỷ đồng

Chính xác thì Mercedes-AMG GLE 53 2021 mới sẽ có mặt tại Việt Nam vào tháng 5/2021 tới. Xe có màu sơn xanh lá cây Emerald Green và cabin tông đỏ Red Peper kết hợp đen. Chưa có giá bán chính xác của AMG GLE 53 đời mới tại Việt Nam, nhưng giới điệu mộ cho rằng xe có giá khoảng 5,5 tỷ đồng. Thay đổi lớn nhất trên Mercedes-AMG GLE 53 tại Việt Nam (so với dòng GLE truyền thống) chính là phần mái xe năng động hơn, phong cách hơn đem đến cho chiếc xe kiểu dáng giống coupe hơn nữa. Trong khi đó, đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt Panamericana nan dọc đặc trưng của AMG cùng cụm đèn pha LED sửa đổi và kính chắn gió thể thao hơn. Phía sau xe cũng được tinh chỉnh nhiều với phần chắn bùn phồng lên cơ bắp, đèn hậu thanh mảnh, sắc nét hơn, cánh gió mới tích hợp vào nắp cốp và các điểm nhấn mạ crôm bao quanh hệ thống ống xả kép. So với mẫu xe tiền nhiệm, GLE Coupe mới dài hơn 39mm, rộng hơn 7mm và trục cơ sở cũng tăng thêm 20mm, nhưng so với một chiếc GLE tiêu chuẩn thì phiên bản Coupe vẫn ngắn hơn 60mm. Di chuyển vào bên trong, khoang cabin của GLE Coupe gần như giống hệt GLE tiêu chuẩn, bao gồm cụm đồng hồ đo kỹ thuật số 12,3 inch, hệ thống thông tin giải trí qua màn hình cảm ứng 12,3 inch ở trung tâm, vô lăng thể thao bọc da, ghế thể thao và mặt táp-lô bọc giả da Artico. Với kích thước gia tăng một chút, không gian bên trong xe cũng được cải thiện với chỗ duỗi chân cho hành khách rộng rãi hơn, đem tới cảm giác thoải mái cho tối đa 5 người. Cốp xe có dung tích tối đa lên tới 1.790 lít - tốt nhất phân khúc. Về truyền động, Mercedes-AMG GLE 53 2021 được trang bị hệ truyền động hybrid dùng động cơ tăng áp 3.0 lít 6 xi-lanh cho 429 mã lực và mô-men xoắn cực đại 521Nm, kết hợp cùng bộ tăng lực EQ Boost cho thêm 21 mã lực / 249Nm khi lái xe cần tăng tốc nhanh. Với hệ truyền động công nghệ cao, Xe có thể tăng tốc từ 0 - 96 km/h chỉ trong 5,2 giây, trước khi cán tốc độ tối đa 250 km/h. Mercedes-AMG GLE thế hệ mới được cung cấp hệ thống treo khí nén tiêu chuẩn AMG Ride Control+ hứa hẹn đem lại cảm giác lại thoải mái trên những cung đường dài. Video: Chi tiết Mercedes-AMG GLE Coupe 2021 sắp về Việt Nam.

