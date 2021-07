Mercedes-AMG G63 phiên bản đặc biệt 40 năm "cập bến" Việt Nam

Dòng xe SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 tại Việt Nam đã hơn 100 chiếc được mang về nước phục vụ các đại gia trong nước, ngoài các phiên bản tiêu chuẩn, Mercedes-AMG G63 Edition 1, Mercedes-AMG G63 Stronger Than Time Edition, bản độ Brabus giờ đến lượt Mercedes-AMG G63 40th Years Of Legend. Dòng xe SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 phiên bản 40th Years Of Legend được ra đời qua bàn tay của hãng độ Carlex Design. Được biết, số lượng xe Mercedes-AMG G63 40th Years Of Legend ước tính có không quá 5 chiếc được mang về dải đất hình chữ S. Hiện vẫn chưa rõ chiếc xe Mercedes-AMG G63 40th Years Of Legend này có phải là 1 trong 2 chiếc xe đã được khui công trước đó và thuộc sở hữu của 1 người chơi xe ở Tây Ninh hay không. Điểm nhấn bên ngoài của Mercedes-AMG G63 40th Years Of Legend về Việt Nam không có quá nhiều sự khác biệt so với các bản tiêu chuẩn, phải đến khi mở cửa bước vào trong khoang lái, nội thất của xe Mercedes-AMG G63 phiên bản 40th Years Of Legend mới thể hiện đẳng cấp. Chiếc xe Mercedes-AMG G63 phiên bản 40th Years Of Legend trong bài viết này có nội thất bọc da ca cấp với tông màu đỏ rất nổi bật, bên thành cửa xe ngoài chất liệu da cao cấp còn có logo 40 Years Of Legend đi kèm hình ảnh mô phỏng dòng xe Mercedes-AMG G63. Chưa hết, dòng chữ thể hiện phiên bản của nhà độ Carlex Design còn xuất hiện bảng táp lô, ngay trước mặt ghế phụ. Ngoài ra được hãng độ Carlex Design bọc da cao cấp và còn trang trí thêm rất nhiều chi tiết carbon, tuy nhiên các trang bị giải trí và an toàn... không khác gì bản tiêu chuẩn. Giá xe Mercedes-AMG G63 40th Years Of Legend chưa công bố chính thức tại Việt Nam, động cơ xe cũng không có gì thay đổi so với bản tiêu chuẩn. Chiếc SUV hạng sang được mệnh danh "ông vua địa hình" này vẫn sở hữu khối động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất tối đa 585 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động 9 cấp AMG Speedshift TCT. Nhờ đó, động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít cho phép chiếc SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 bản 40th Years Of Legend tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 4,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 240 km/h. Video: Chi tiết Mercedes-AMG G63 40th Years Of Legend.

