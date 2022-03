McLaren Elva trăm tỷ được Minh Nhựa thả thính ra mắt Đông Nam Á

Nói đến những chiếc xe đắt đỏ và độc đáo nhất thế kỷ 21 này phải kể đến những mẫu xe 4 không bao gồm không mui, không cửa sổ và không kính chắn gió phía trước/sau như Ferrari Monza, Aston Martin V12 Speedster... và McLaren Elva đặc biệt. Siêu xe McLaren Elva có thể sẽ xuất hiện tại dải đất hình chữ S này, lý do là vì đại gia Minh Nhựa, 1 tay chơi siêu xe đình đám tại dải đất hình chữ S tiết lộ về giá bán cũng như việc mình đặt mua. Tất nhiên là chủ nhân của Pagani Huayra độc nhất Việt Nam không thể ra biển số cho xe McLaren Elva 4 không mà thay vào đó là 1 phiên bản "chữa cháy" đã có kính chắn gió, hoàn toàn phù hợp lăn bánh tại Việt Nam. Trong khi chưa rõ chiếc siêu xe triệu đô McLaren Elva khi nào mới về dải đất hình chữ S để bàn giao cho Minh "Nhựa" thì các đại gia ở Asean như Thái Lan hay mới đây nhất là Malaysia đã được diện kiến siêu phẩm này. Đây là một chiếc McLaren Elva phiên bản có kính chắn gió phía trước đã được ra mắt tại một số quốc gia châu Á trong hơn nửa năm qua. Trong khi chưa rõ chiếc siêu xe triệu đô McLaren Elva khi nào mới về dải đất hình chữ S để bàn giao cho Minh Nhựa thì các đại gia ở Asean như Thái Lan hay mới đây nhất là Malaysia đã được diện kiến siêu phẩm này. Đây là một chiếc McLaren Elva phiên bản có kính chắn gió phía trước đã được ra mắt tại một số quốc gia châu Á trong hơn nửa năm qua. Tất nhiên, các siêu xe McLaren Elva sẽ bàn giao cho nhà giàu Thái và 1 số nước khác sẽ là bản có kính chắn gió, giống với xe McLaren Elva được Minh Nhựa thả thính trên mạng xã hội. Thời gian giao hàng xe McLaren Elva cho các triệu phú ở Malaysia nếu như đặt sớm sẽ vào cuối năm nay. Giá xe McLaren phiên bản Elva sở hữu kính chắn gió ở Malaysia không được tiết lộ, trong khi đó, các nhà giàu ở Thái Lan sẽ phải bỏ ra số tiền 137 tỷ đồng, rẻ hơn 6 tỷ đồng so với mức giá bán xe McLaren Elva đã được Minh "Nhựa" chia sẻ từ trước đó. Dòng siêu xe McLaren Elva rất đặc biệt khi không sở hữu mui, kính chắn gió trước/sau hay cửa sổ, tuy nhiên, do quy định của nhiều nước xe ô tô bắt buộc phải có kính chắn gió phía trước nên hãng siêu xe Anh quốc đã tích hợp trang bị này lên xe Elva. Ngoài thiết kế ấn tượng nhất trong các dòng xe McLaren được sản xuất, siêu phẩm Elva vẫn được trang bị khối động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít tương tự như các siêu xe McLaren 720S, McLaren 720S Spider và cả siêu phẩm hypercar McLaren Senna đang thuộc sở hữu của Hoàng Kim Khánh. Trái tim này sẽ mang đến công suất tối đa 804 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm cho xe McLaren Elva, toàn bộ nội công của xe sẽ được truyền đến cầu sau thông qua hộp số 7 cấp ly hợp kép, nhờ đó siêu phẩm của McLaren có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian chưa đầy 3 giây. Video: Siêu xe triệu đô McLaren Elva ra mắt tại Thái Lan.

Nói đến những chiếc xe đắt đỏ và độc đáo nhất thế kỷ 21 này phải kể đến những mẫu xe 4 không bao gồm không mui, không cửa sổ và không kính chắn gió phía trước/sau như Ferrari Monza, Aston Martin V12 Speedster... và McLaren Elva đặc biệt. Siêu xe McLaren Elva có thể sẽ xuất hiện tại dải đất hình chữ S này, lý do là vì đại gia Minh Nhựa, 1 tay chơi siêu xe đình đám tại dải đất hình chữ S tiết lộ về giá bán cũng như việc mình đặt mua. Tất nhiên là chủ nhân của Pagani Huayra độc nhất Việt Nam không thể ra biển số cho xe McLaren Elva 4 không mà thay vào đó là 1 phiên bản "chữa cháy" đã có kính chắn gió, hoàn toàn phù hợp lăn bánh tại Việt Nam. Trong khi chưa rõ chiếc siêu xe triệu đô McLaren Elva khi nào mới về dải đất hình chữ S để bàn giao cho Minh "Nhựa" thì các đại gia ở Asean như Thái Lan hay mới đây nhất là Malaysia đã được diện kiến siêu phẩm này. Đây là một chiếc McLaren Elva phiên bản có kính chắn gió phía trước đã được ra mắt tại một số quốc gia châu Á trong hơn nửa năm qua. Trong khi chưa rõ chiếc siêu xe triệu đô McLaren Elva khi nào mới về dải đất hình chữ S để bàn giao cho Minh Nhựa thì các đại gia ở Asean như Thái Lan hay mới đây nhất là Malaysia đã được diện kiến siêu phẩm này. Đây là một chiếc McLaren Elva phiên bản có kính chắn gió phía trước đã được ra mắt tại một số quốc gia châu Á trong hơn nửa năm qua. Tất nhiên, các siêu xe McLaren Elva sẽ bàn giao cho nhà giàu Thái và 1 số nước khác sẽ là bản có kính chắn gió, giống với xe McLaren Elva được Minh Nhựa thả thính trên mạng xã hội. Thời gian giao hàng xe McLaren Elva cho các triệu phú ở Malaysia nếu như đặt sớm sẽ vào cuối năm nay. Giá xe McLaren phiên bản Elva sở hữu kính chắn gió ở Malaysia không được tiết lộ, trong khi đó, các nhà giàu ở Thái Lan sẽ phải bỏ ra số tiền 137 tỷ đồng, rẻ hơn 6 tỷ đồng so với mức giá bán xe McLaren Elva đã được Minh "Nhựa" chia sẻ từ trước đó. Dòng siêu xe McLaren Elva rất đặc biệt khi không sở hữu mui, kính chắn gió trước/sau hay cửa sổ, tuy nhiên, do quy định của nhiều nước xe ô tô bắt buộc phải có kính chắn gió phía trước nên hãng siêu xe Anh quốc đã tích hợp trang bị này lên xe Elva. Ngoài thiết kế ấn tượng nhất trong các dòng xe McLaren được sản xuất, siêu phẩm Elva vẫn được trang bị khối động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít tương tự như các siêu xe McLaren 720S, McLaren 720S Spider và cả siêu phẩm hypercar McLaren Senna đang thuộc sở hữu của Hoàng Kim Khánh. Trái tim này sẽ mang đến công suất tối đa 804 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm cho xe McLaren Elva, toàn bộ nội công của xe sẽ được truyền đến cầu sau thông qua hộp số 7 cấp ly hợp kép, nhờ đó siêu phẩm của McLaren có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian chưa đầy 3 giây. Video: Siêu xe triệu đô McLaren Elva ra mắt tại Thái Lan.