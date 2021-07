McLaren 765LT Spider chỉ cần 2,8 giây để đạt mốc 100km/h

Nhà sản xuất siêu xe McLaren đến từ Anh Quốc vừa tung ra sản phẩm mới mang tên McLaren 765LT Spider mới, phiên bản xe mui trần giới hạn hoàn toàn mới của dòng siêu xe 765LT với lượng sản xuất chỉ 765 xe trên toàn thế giới. Được biết, mẫu xe McLaren 765LT Spider đặc biệt này được trang bị mui xếp cứng một mảnh được làm từ sợi carbon, vận hành bằng điện, có thể đóng mở chỉ bằng một nút bấm được bố trí trên bảng điều khiển của xe. Theo McLaren, việc đóng/mở mui xếp có thể được thực hiện khi xe vận hành ở tốc độ 50 km/h và mất khoảng 11 giây. Hãng sản xuất xe Anh cũng cho biết, cơ cấu đóng mở mui xe McLaren 765LT Spider có đến 8 mô-tơ vận hành và là cơ cấu đóng mở mui cơ thời gian thực hiện nhanh nhất và ít ồn nhất. Thang đo độ ồn cho thấy khi đóng mở mui, độ ồn của cơ cấu này chỉ khoảng 60 dBa, độ ồn này thấp chỉ bằng một nửa so với siêu xe 675LT Spider trước đó. Nhằm mang đến sự thoải mái cho người dùng, phần mui xe cũng được tích hợp bọt biển siêu đặc, trang bị này kết hợp với các tấm ốp mui xe sẽ giúp giảm độ ồn và tạo nên khoảng thoáng trần xe thoải mái hơn. Phần đỉnh cột A của xe cũng có khả năng nghiêng về phía trước 80mm, giúp mở rộng không gian khoang lái. Bên cạnh đó, McLaren cũng thiết kế cửa xe có góc mở lớn hơn, tạo sự thoải mái cho người dùng khi ra vào xe. Mui xe với kết cấu sợi carbon nguyên miếng đóng vai trò là chi tiết kết nối toàn bộ kết cấu thân xe, tạo nên bộ vỏ xe hoàn toàn bằng sợi carbon. Nhờ vào khung sườn cũng làm từ sợi carbon nguyên khối, chiếc McLaren 765LT Spider 2021 được giản lược các chi tiết gia cố, đồng thời vẫn giữ độ độ cứng cáp và vững chắc về kết cấu như bản Coupe mui cứng. Kết quả là tổng trọng lượng của xe chỉ nặng hơn 49 kg so với bản Coupe và nhẹ hơn đến 80 kg so với mẫu McLaren 720S Spider. Về ngoại hình, McLaren 765LT Spider 2021 thừa hưởng nhiều chi tiết khí động học từ phiên bản Coupe, từ chia gió trước, cản sốc, ốp nẹp cửa xe, ốp cản sốc sau và cánh gió sau chủ động. Các trang bị đáng chú ý khác có thể kể đến hệ thống ống xả Titanium với 4 đầu xả và cụm pin Lithium-ion. McLaren 765LT Spider sở hữu hệ thống treo thích ứng, hệ thống kiểm soát khung gầm PCC II, bộ mâm đúc 20 inch đi kèm lốp Pirelli P Zero Trofeo R và hệ thống kẹp phanh bằng nhôm với đĩa phanh carbon ceramic. Bên trong khoang lái, nội thất của McLaren 765LT Spider cũng sở hữu nhiều trang bị cao cấp và giúp giảm trọng lượng tương tự như bản Coupe. Các trang bị này có thể kể đến ghế xe bằng sợi carbon bọc da Alcantara, vô lăng, táp lô và ốp cửa cũng được bọc da Alcantara mang đến cảm giác cao cấp. Tương tự như bản Coupe, siêu xe giới hạn McLaren 765LT Spider sẽ không còn các trang bị như thảm sàn, hệ thống điều hòa không khí và hệ thống âm thanh. Sức mạnh của siêu xe McLaren 765LT Spider 2021 đến từ khối động cơ V8 4.0L tăng áp turbo kép, sản sinh công suất 755 mã lực tại tua máy 7.500 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 800 Nm tại tua máy 5.500 vòng/phút. Sức mạnh này được truyền đến trục sau của xe thông qua hộp sií SSG tuần tự 7 cấp, cho phép xe tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong 2,8 giây và đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Các tùy chọn bổ sung cho siêu xe giới hạn này bao gồm ghế độ Senna, hệ thống nâng trục trước, camera 360 và hệ thống McLaren Special Operations cho phép người dùng cá nhân hóa chiếc xe theo sở thích. Mức giá xe McLaren 765LT Spider chưa công bố, nhưng chắc chắn sẽ đắt hơn so với bản Coupe. Video: Giới thiệu siêu xe McLaren 765LT Spider hoàn toàn mới.

