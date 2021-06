McLaren 765LT hơn 33 tỷ mới về Việt Nam có trang bị siêu độc

Dòng siêu xe McLaren 765LT chỉ được sản xuất giới hạn 765 chiếc trên toàn thế giới nhưng các đại gia Việt cũng đã nhanh chóng mang về nước 3 chiếc. Trong đó, chiếc siêu xe giới hạn McLaren 765LT thứ 3 về dải đất hình chữ S đã được một công ty nhập khẩu tư nhân ở quận 7, TP HCM đăng ảnh vào tối ngày 28/5/2021 vừa qua. So với chiếc siêu xe McLaren 765LT của cô gái 9X Gò Vấp và McLaren 765LT của người chơi lan đột biến ở Củ Chi, chiếc siêu xe giới hạn McLaren 765LT thứ 3 về nước lại sở hữu đến 2 chi tiết độc nhất. Đầu tiên chính là ngoại thất siêu xe McLaren 765LT này có màu sơn đỏ cam, khác biệt hoàn toàn so với màu cam bóng và xanh dương trên 2 chiếc xe McLaren 765LT về nước trước đó. Chưa dừng lại đó, chiếc siêu xe giới hạn McLaren 765LT thứ 3 về nước còn có trang bị khung chống lật như xe đua ở sau 2 ghế ngồi. Đây là tuỳ chọn khá đắt đỏ và khiến cho khoảng không gian phía sau 2 hàng ghế ngồi của McLaren 765LT bị thu hẹp đi đáng kể so với những chiếc McLaren 765LT không có trang bị này. Hiện chưa rõ chiếc siêu xe McLaren 765LT mới lộ ảnh xuất hiện tại một công ty nhập khẩu tư nhân ở quận 7 đã có chủ nhân hay chưa. Giá xe McLaren 765LT ở Việt Nam luôn được các công ty nhập khẩu tư nhân giữ bí mật nhưng giới mê xe ước tính các đại gia Việt phải chi ra trên 33 tỷ đồng để giúp siêu xe McLaren 765LT lăn bánh trên đường với biển trắng. Tại thị trường Mỹ, siêu xe bản giới hạn McLaren 765LT được chào bán khoảng 358.000 đô la, tương đương 8,26 tỷ đồng. Siêu xe McLaren 765LT được ví như là một chiếc siêu xe giới hạn và đua drag đỉnh hơn so với McLaren 720S. Khối động cơ V8, dung tích 4.0 lít, tăng áp kép khi được trang bị cho siêu xe McLaren 765LT đã được các kỹ sư Anh "phù phép" lại nhằm mang đến cho xe công suất tối đa 755 mã lực, cao hơn 45 mã lực so với McLaren 720S. Chiếc siêu xe giới hạn McLaren 765LT này có trang bị khung chống lật, ngoài ra là bộ ghế đua bằng sợi carbon đắt đỏ Ngoài ra, siêu xe McLaren 765LT còn có mô-men xoắn cực đại 800 Nm, tăng 30 Nm so với siêu xe McLaren 720S. Sức mạnh của khối động cơ trên siêu xe hàng hiếm McLaren 765LT kết hợp với hộp số ly hợp kép bảy tốc độ đã có các tinh chỉnh làm cho việc sang số nhanh hơn 15% so với McLaren 720S. Siêu xe giới hạn McLaren 765LT có thời gian đua nước rút từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 2,8 giây, thêm 4,2 giây nữa để giúp cho siêu xe McLaren 765LT tăng tốc lên 200 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Video: Giới thiệu siêu xe Mclaren 765LT độ NOVITEC hàng hiếm.

