McLaren 765LT hơn 38 tỷ đồng tại Thái lan, đại gia Việt “phát thèm“

Thông tin về việc đại gia Thái Lan đã tậu chiếc siêu xe McLaren 765LT thứ 2 khiến không ít người yêu xe ở Đông Nam Á tỏ ra phát hờn vì các đại gia ở đây thực sự chịu chơi. Một số đất nước có thế mạnh chơi siêu xe tại Asean cũng phải chờ sang năm mới được bàn giao McLaren 765LT. Khá thú vị là dù chiếc siêu xe McLaren 765LT mới về Thái là xe thứ 2 ở đây nhưng lại là chiếc đầu tiên được nhìn thấy lăn bánh trên đường phố. Chiếc McLaren 765LT hàng hiếm này được chủ nhân cho đi dạo biển ở Bang Saen, nằm ở Tambon Saen Suk, huyện Mueang, tỉnh Chon, phía đông Thái Lan. Chiếc siêu xe McLaren 765LT thứ 2 về Thái Lan có màu sơn cam Nardo Orange rất nổi bật và đây cũng chính là bộ áo "thửa riêng" cho dòng xe McLaren 765LT lúc mới ra mắt trên thế giới. Ngoài màu cam, ngoại hình của xe còn có nhiều chi tiết carbon và bộ mâm sơn màu tối làm điểm nhấn. Khác với chiếc siêu xe McLaren 765LT đầu tiên về Thái Lan, chiếc McLaren 765LT này đã có chủ nhân đặt mua từ trước và đây cũng chính là 1 trong những chiếc siêu xe McLaren 765LT hiếm hoi lăn bánh trên đường phố tại châu Á hiện nay. Hiện chưa rõ mức giá xe McLaren 765LT thứ 2 về Thái Lan, chỉ biết rằng, McLaren 765LT đầu tiên về đây có giá bán 50 triệu Baht, (tương đương 38 tỷ đồng). Mức giá này đã bao gồm rất nhiều tuỳ chọn mà đại lý Niche Cars Group Motor trang bị cho xe như carbon hay hốc gió trên mui xe có giá hơn 1,5 tỷ đồng tại nước ngoài. Hiện Thái Lan cũng là nước có mức giá xe McLaren 765LT cao nhất trên thế giới. Trước đó, danh hiệu này thuộc về Singapore với giá bán chưa có chi phí mua giấy phép sử dụng xe COE là 29,7 tỷ đồng. Trong số 765 chiếc siêu xe McLaren 765LT được sản xuất giới hạn sẽ có 8 chiếc dành cho thị trường Thái Lan. Tại thị trường Mỹ, siêu xe bản giới hạn McLaren 765LT được chào bán khoảng 358.000 đô la, tương đương 8,26 tỷ đồng. Dòng siêu xe McLaren 765LT chỉ sản xuất giới hạn 765 xe trên toàn thế giới, trong đó, chiếc McLaren 765LT thứ 2 cập bến thị trường Thái Lan mang số thứ tự 009/765 xe. Con số 9 được giới đại gia châu Á rất ưa chuộng vì mang hàm ý trường thọ, may mắn và thành công. Trong cách đặt tên truyền thống này, rất dễ nhận ra dụng ý của con số 765 chính là số lượng siêu xe McLaren 765LT được sản xuất trên toàn thế giới. Còn hai chữ LT là viết tắt của Long Tail. Hiện không rõ là có đại gia Việt nào đã đủ máu để lên kế hoạch mang về nước 1 trong 765 chiếc siêu xe McLaren 765LT được sản xuất hay không nhưng đại gia Thái Lan đã có 8 suất mua siêu xe giới hạn McLaren 765LT và ít nhất 2 chiếc đã về đến nước này. McLaren 765LT sẽ là một chiếc siêu xe đua drag đỉnh hơn nữa so với McLaren 720S . Đầu tiên chính là việc khối động cơ V8, dung tích 4.0 lít, tăng áp kép quen thuộc của siêu xe McLaren 720S vẫn được trang bị cho McLaren 765LT. Nhưng các kỹ sư Anh đã "phù phép" lại nhằm mang đến cho xe công suất tối đa 755 mã lực, cao hơn 35 mã lực so với McLaren 720S. Ngoài ra là siêu xe McLaren 765LT còn có mô-men xoắn cực đại 800 Nm, tăng 30 Nm so với siêu xe McLaren 720S đang giữ nhiều danh hiệu ở các cuộc đua drag 400m hay 800m. Sức mạnh của khối động cơ trên siêu xe hàng hiếm McLaren 765LT sẽ chạy qua hộp số ly hợp kép bảy tốc độ đã có các tinh chỉnh làm cho việc sang số nhanh hơn 15% so với McLaren 720S. Ngoài sức mạnh tăng thêm đáng kể so với McLaren 720S, siêu xe McLaren 765LT còn nhẹ hơn 80 kg so với phiên bản tiêu chuẩn này. Để mang đến trọng lượng 1.229 kg cho siêu xe McLaren 765LT phải kể đến nhiều chi tiết được làm từ sợi carbon tiên tiến, ống xả titan với bốn cửa ra từ phía sau cũng như kính xe mỏng hơn. Siêu xe hàng hiếm McLaren 765LT sẽ cưỡi trên bộ bánh xe 10 chấu độc quyền đi kèm với lốp Pirelli P Zero Trofeo R. Phía bên trong là phanh gốm carbon lấy ý tưởng của McLaren Senna. Có thể thấy xe có bộ cản va trước, nẹp sườn hoàn toàn bằng carbon và thiết kế rất hầm hố trông như một mẫu xe bước ra từ đường đua. Khoang lái của siêu xe phiên bản giới hạn McLaren 765LT chỉ gói gọn trong một từ mà các dân chơi đều muốn xe của mình có càng nhiều càng tốt, đó chính là carbon. Ngoài ra là da Alcantara màu đen. Để giúp McLaren 765LT có trọng lượng lý tưởng là 1.229 kg, hãng xe Anh quốc đã bỏ đi trang bị tiêu chuẩn là loa và hệ thống điều hoà. Video: Giới thiệu siêu xe McLaren 765LT hoàn toàn mới.

