Mazda2 2023 hơn 400 triệu đồng bán được 1.500 xe chỉ sau 5 ngày

Như thông tin đã đưa trước đó, vào ngày 21/6 vừa qua nhà sản xuất ôtô Nhật Bản đã chính thức trình làng phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu xe Mazda2 tại thị trường Thái Lan. Tại đây Mazda2 2023 có 5 phiên bản phổ thông, bao gồm 1.3 C, 1.3 S, 1.3 SP, 1.5 XD và 1.5 XDL, đi kèm giá bán dao động từ 599.000 - 830.000 Baht (khoảng 404 - 600 triệu đồng). Ngoài ra, hãng xe Nhật Bản còn giới thiệu hai phiên bản đặc biệt là Mazda2 Rookie Drive và Clap Pop, với giá tương ứng là 662.000 Baht (446 triệu đồng) và 647.000 Baht (436 triệu đồng). Trên phiên bản 2023 này, Mazda2 không có thay đổi lớn về kiểu dáng, thiết kế và trang bị. Tuy nhiên mẫu xe hạng B này vẫn tạo được sức hút ở xứ sở chùa Vàng. Cụ thể, theo Mazda Thái Lan chỉ sau 5 ngày mở bán hãng xe Nhật Bản đã thu về được hơn 1.500 đơn đặt hàng. Mazda2 không phải là một mẫu xe mới, nó được giới thiệu lần đầu tiên tại Thái Lan vào năm 2014 dưới dạng sedan và hatchback để cạnh tranh với Toyota Vios, Toyota Yaris, Honda City, Honda Jazz , và bây giờ là Honda City Hatchback cùng Nissan Almera. Trong khi Toyota và Honda, thậm chí cả Nissan đều đã cho mắt thế hệ mới, thì Mazda2 vẫn chỉ được nâng cấp giữa vòng đời. So với bộ ba nhà sản xuất ô tô Nhật Bản còn lại, sản lượng của Mazda chỉ bằng một phần nhỏ với khoảng 1 triệu xe mỗi năm. Đó chỉ là 10% sản lượng của Toyota, 25% của Honda và 30% của Toyota. Nissan. Điều này có nghĩa là Mazda không thể khấu hao khoản đầu tư vào các mẫu xe mới nhanh như các nhà sản xuất còn lại. Như vậy, các mẫu xe của Mazda, đặc biệt là những mẫu xe không phải SUV sẽ bán chậm hơn và phải rất lâu mới có thế hệ mới. Theo Wapcar, bản nâng cấp mới của Mazda2 một lần nữa cho thấy thành công của hãng xe Nhật Bản khi áp dụng công thức này, ít nhất là tại Thái Lan. Mazda Thái Lan cho biết sự kết hợp đa dạng giữa màu sắc và thiết kế của Mazda2 mới đã thu hút được nhiều khách hàng mới, đặc biệt là khách hàng trẻ thế hệ Gen Z. Trang bị vận hành của Mazda2 2023 tại Thái Lan không có sự thay đổi so với phiên bản cũ. Bên dưới nắp ca-pô vẫn là 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là máy xăng Skyactiv-G dung tích 1.3L với công suất tối đa 93 mã lực và mô-men xoắn cực đại 123 Nm. Thứ hai là động cơ diesel Skyactiv-D tăng áp, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Cả hai tùy chọn động cơ này đều đi kèm với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Sau Thái Lan, nhiều khả năng Mazda2 bản facelift 2023 cũng sẽ được giới thiệu tại các thị trường Đông Nam Á khác, bao gồm cả Việt Nam. Ở nước ta, Mazda2 hiện đang được phân phối với cả 2 biến thể Sedan và Hatchback, đi kèm mức giá từ 479 - 619 triệu đồng. Video: Giới thiệu Mazda2 phiên bản 2023 tại Thái Lan.

