Mazda2 2023 từ 404 triệu gây sốt tại Thái Lan, chờ về Việt Nam

Ngày 21/6/2023 vừa qua, hãng Mazda đã chính thức vén màn phiên bản nâng cấp của dòng xe Mazda2 tại thị trường Thái Lan. Sau 5 ngày, hãng Mazda đã nhận được 1.500 đơn đặt hàng dành cho mẫu xe hạng B này. Con số này được coi là thành công khi Mazda2 2023 mới chỉ thay đổi nhẹ về mặt hình thức và trang bị so với phiên bản cũ. Mazda2 thế hệ hiện tại đã ra mắt từ năm 2014 với cả phiên bản sedan và hatchback. Trong khi các đối thủ như Toyota Vios, Honda City, Honda Jazz và Nissan Almera đều đã bước sang thế hệ mới thì Mazda2 chỉ được nâng cấp nhẹ. Tất nhiên, cũng có nguyên nhân khiến hãng Mazda phải kéo dài thời gian bán các mẫu xe con như Mazda2 hay Mazda6 trên thị trường. So với bộ ba chân kiềng của ngành công nghiệp ôtô Nhật Bản là Toyota, Honda và Nissan, Mazda có quy mô nhỏ hơn nhiều. Doanh số một năm của Mazda chỉ đạt khoảng 1 triệu xe, bằng 10% của Toyota, 25% của Honda và 30% của Nissan. Điều này đồng nghĩa với việc Mazda không thể đầu tư cho các mẫu xe mới nhanh như các thương hiệu đồng hương. Bù lại, Mazda là một trong những hãng sở hữu dàn xe có thiết kế đẹp và bền dáng nhất trên thị trường. Đó là lý do vì sao dù ít thay đổi nhưng xe Mazda trông vẫn hợp thời và không bị lạc hậu so với các đối thủ mới ra đời. Mazda2 2023 chính là một trong những minh chứng cho điều này. Như thông tin đã đưa, Mazda2 2023 nâng cấp ở thị trường Thái Lan có 2 phong cách thiết kế mang tên Sport Design và New Wave Design. Xe chỉ thay đổi nhẹ trong thiết kế ngoại thất như lưới tản nhiệt, cản trước và vành la-zăng. Riêng lưới tản nhiệt của xe có 2 phong cách thiết kế khác nhau. Một phong cách nhấn mạnh vào sự thể thao với mắt lưới tổ ong. Phong cách thứ hai của Mazda2 2023 lấy cảm hứng từ ôtô điện nên có thiết kế gần như đóng kín. Nội thất của xe mang phong cách Sport Design sẽ được bọc da pha da lộn Grand Luxe Suede màu đen, cửa gió điều hòa và chỉ khâu màu đỏ. Trong khi đó, phong cách New Wave Design tập trung vào sự sống động với ốp nhựa màu trắng Pure White, đen Mirror Black hoặc xanh lam Gross Light Blue trên mặt táp-lô, tương ứng với màu sơn ngoại thất cũng như chấu la-zăng. Ốp nhựa trên Mazda2 203 được làm từ chất liệu Bioplastic thân thiện với môi trường hơn. Phần nóc xe lại được dán film bằng vinyl giúp giảm phát thải khí CO2. Về trang bị, mẫu xe hạng B này tại Thái Lan sở hữu đèn pha tự động bật/tắt, gương chiếu hậu chỉnh điện/gập điện/tích hợp báo rẽ và cần gạt nước tự động. Bên cạnh đó là vô lăng chỉnh 4 hướng, tích hợp phím chức năng/lẫy chuyển số thể thao, ghế lái chỉnh điện 6 hướng/nhớ 2 vị trí, ghế sau gập lưng ghế 60:40, màn hình trung tâm 7 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, sạc điện thoại không dây và điều hòa tự động. Chưa hết, Mazda2 2023 tại Thái Lan còn có những trang bị an toàn như 2 túi khí trước, 8 cảm biến hỗ trợ đỗ xe chia đều trước/sau, camera 360 độ, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bằng radar, kiểm soát tốc độ tự động, phanh khẩn cấp tự động SCBS, điều hướng mô-men xoắn khi ôm cua G-Vectoring Plus... Các trang bị khác như; cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, đèn nháy khẩn cấp khi phanh gấp, cảnh báo lệch làn đường và đèn pha tự động. Động cơ của mẫu xe này ở thị trường Thái Lan không có gì thay đổi, vẫn bao gồm 2 tùy chọn. Đầu tiên là động cơ xăng Skyactiv-G 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 1.3L với công suất tối đa 93 mã lực và mô-men xoắn cực đại 123 Nm. Con số tương ứng của động cơ diesel Skyactiv-D 4 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 1.5L là 105 mã lực và 250 Nm. Cả hai động cơ đều đi với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Tại thị trường Thái Lan, xe có 5 phiên bản, bao gồm 1.3 C, 1.3 S, 1.3 SP, 1.5 XD và 1.5 XDL, mức giá xe Mazda2 2023 bán ra sẽ dao động từ 599.000 - 830.000 Baht (khoảng 404 - 599 triệu đồng). Video: Mazda2 2023 ra mắt Thái Lan, sắp về Việt Nam.









